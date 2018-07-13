《后来的我们》：后来的我们 没有我们？还是没有后来？

导演: 刘若英

主演: 井柏然 / 周冬雨 / 田壮壮 / 曲哲明 / 刘启恒

都是后来再看我们才发现一路走来的难得，那些争吵都成为一种美好，两个人依偎在一起，吃着方便面和不舍得打车的感觉，后来就再也没有了。并不是我们想要那种拮据的生活，只是现在的充实之中，让一切都显得有了距离，反而一无所有才能跟你走。

有些人就是可以一起共患难，而不能共享福的。想想可惜，这样的擦肩而过在久别重逢之后总是要用一个拥抱来释怀一下，过去的恼怒都成了笑谈。见清和小晓说后来的我们，没有了我们。因为人生没有那么多的假如，错过了就没有机会重新再来，站在地铁内外，敞开的车门只等你4、5声滴滴，然后就像两人带入平行的世界。有勇气追出家门，却没有勇气再往前迈一步，凝视着对方流下眼泪，却不敢上前用一个拥抱来宽慰对方，最终，连一声“再见”都迟到十年。

生活就是这样吧，生活中的人也是如此，生活中的人的感情仍旧这般。《后来的我们》有一种遗憾，这种遗憾发生在每一个人的身上，爱过就会在生命中流下痕迹，只不过电影中将其变成一道伤疤，并从始至终的碰触这道伤痕，或许这就是电影一开始，小晓有道伤疤的原因。

都市题材离我们很近，所以并不好拍，大概总一不小心不是脱离生活就是掉进俗套，《后来的我们》其实并不差，没有大惊喜，至少也没有狗血到令人觉得做作，全片都是在做一种情感层面的铺垫，从相遇到久别重逢，两个人的这些年，感情是能让观众体会得到的，可能由于太过聚精会神以至于好像有点儿用力过猛，但周冬雨的可爱可以弥补这个缺点，她足够轻易的让故事不那么沉重，不能说她的表演多么的出彩，胜在了形象是毋庸置疑的，小晓性格中的直爽和敢爱在现实世界里是最难能可贵的品德。所以，如果想拥有一段值得回忆的爱情，结果是喜是悲并不重要，重要的是遇到对的人。

电影里的后来尽管没有了我们，但还有后来，有一种故事的结局是后来的后来没有了后来，迟到了十年的再见还能郑重其事的面对面道别，连分手都没有机会说出口，再见就是永远，既没有不期而遇也没有久别重逢，或许心中会留下些什么东西，但天涯海角的连回味的机会都没有。

每个人都会有一个关于后来的故事，大多数都能自怨自艾一下，然后回到现实的生活中感慨着或许，因为没有重新来过的机会，可以把“后来”想象成各种各样，却都与现实无关。我总觉得其实本片的情感还是抓住了重点，至少在这个故事中，用过年回家的线索拍出了北漂的酸甜苦辣，没有在都市片的类型中迷失表达的重点，是本片最大的成功。