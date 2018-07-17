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《水形物语》：当爱如潮水 我们谈论的是爱情而已

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2018-7-17 18:06:12

 

导演: 吉尔莫·德尔·托罗
主演: 莎莉·霍金斯 / 道格·琼斯 / 迈克尔·珊农 / 理查德·詹金斯 / 奥克塔维亚·斯宾瑟

好像超越了什么？或是成就了什么？奥斯卡的光环让《水形物语》显得与众不同，可是又那么司空见惯，好像一时拿不准这样的一部电影出色、出众在何处？其实我也不知道，那怕我猜想可能是跨物种的爱情，让《水形物语》成为了新时代的《金刚》，可说实话我也无论如何无法太喜欢这样一部电影，至少在今年（2018年）的奥斯卡最佳影片提名里，《水形物语》真不能算是我的心头爱。

本片最直接的观感就是没什么了不起啊，至少故事层面似乎非常的好莱坞，整部电影没有给观众太大的惊喜，基本上在类型片的框架中没有太大的突破，杂糅了怪兽、爱情和一点点的谍战元素，主要是时代背景的天然优势，让这部电影本身就冷峻和神秘，似乎科幻的色彩被阴暗的画面给削弱了，而给观众很大程度的真实感，这必须说是导演非常成功之处，无论如何《水形物语》是令人信服的一部影片，导演的天马行空、导演的奇思妙想和导演无拘无束至少说服了观众，这是一部童话，也是一个传说。

如果将本片看成一部怪兽电影的话，显然太不够灾难，没有什么毁灭性，太过于小打小闹了。但当我们谈论爱情时本片才变得与众不同，很多人说这是银幕上的第一次，人类和怪异生物所产生的跨物种的爱情终于进步到了性爱。当然我不知道这是不是大银幕上的第一次，但至少在如此受关注的程度上肯定是一次质变，当然也有人说这有什么了不起？我想说的是，确实没什么了不起，但就是很酷。所以，谈谈情说说爱本身也没什么了不起，和一个水怪似乎还挺酷的。

很多人在政治上分析本片对于少数族群的意义，并将本片的获奖归结于政治正确，大概这样的联系也是一种阴谋论和被迫害妄想症吧，电影本身就是见仁见智或因人而异的艺术，没必要为本片的胜利和其他的失利找借口，或许本身也没有什么胜利和失利的区别吧。如果将关注点放在所谓的那个虚无缥缈的政治正确之上的话，还不如从这样一部电影中体会真诚和美好的情感，无论喜不喜欢这样一部电影，我都觉得本片其实埋下了真挚的情感。

一个哑巴女孩和一个怪异生物，原来感情是无需交流的，情话在这里变得多余，看《水形物语》让我有联想到伟大的《WALL·E》也是那种无需多言的爱，真让人脸红心跳。本片的想象和表达都很到位，只是很多观众或许想看一部怪兽片，结果看了一部爱情片，电影和观众的预期出现了偏差，就好像走进愤世嫉俗的嘻哈现场，听到的却是“爱如潮水将你我包围”，肯定要嘘声一片。


本片在色彩上给人很深刻的印象，全片的阴暗与绿色和偶尔为之的鲜艳呈现出了鲜明的对比，尤其是红色的出现一般都没有什么好事儿，在被抽离的鲜艳的暗绿色基调里，红色几乎都是血色，象征暴力与残忍。其实本片在美术和色彩上给人的视觉享受很大程度上被忽略了，这是一部非常严谨的电影，每一个细节都很讲究，但我们都在关注故事，却忽略了很多本片的优点。

7.6 

水形物语 (2017)

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