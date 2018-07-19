《邪不压正》：就为这口醋的酸劲儿

导演: 姜文

主演: 彭于晏 / 廖凡 / 姜文 / 周韵 / 许晴 /

老北京的味道从骨子里流露出来，张北海老先生在原著的开篇写道：这里的北京，不是今天的北京。这里的北京，是没有多久的从前，古都改称“北平”那个时代的昨日北京。

所以，电影还原的是北京的味儿，那种味儿是胡同里的干净敞亮，那种味儿是四九城的城墙和青砖瓦砾构成的屋檐房梁。在这里发生了一个故事，一个被家国情怀绑架了的复仇的故事，国仇与家恨分不清了，但好像也无须分清，正邪、善恶与是非的命题让影片看起来有些复杂，或许不该轻易说完全明白了影片的一切，但至少一遍下来似乎也通顺了整个故事。

从不懂说起，大概也只能是不懂在究竟谁是正谁是邪？姜文总是绕弯子拐着弯的讲故事，说话也不直给，骂人都不带脏字，老北京的那种幽默，只能说玩得高级。不掐着观众一通的咯吱，您愿意笑就笑，您看不明白也就得过且过吧，给你点儿时间慢慢明白，估计有一天也能乐出声来。聪明人跟聪明人说话，还用把话说白了？就是让边上偷听的笨蛋听不懂呢，电影从开始，李天然在车里和他那一口京片子的外国爹就来了一段紧锣密鼓的对话，看得我前仰后合，之后就是蓝青峰和朱潜龙的阴谋，剪辑的节奏感让整部电影都在紧张的氛围里。为什么好多人说看不懂《邪不压正》，或许就是没弄明白为什么东边的小店里卖的不是“我”的醋，想明白为啥就为了这口醋能包一顿饺子，大概也就能明白这部电影的意思了吧。

这片子怎么看姜文都挺就和着观众了，顶多算是《让子弹飞》的升级版，《一步之遥》吃亏了、《太阳照常升起》赔钱了，都觉得《让子弹飞》好看，那就就和着那个意思来吧，结果怎么就全看不懂了？姜文以为这么些年下来，观众多少要有点儿进步，再绕点儿圈子，不拐《一步之遥》那么大弯儿应该还可以，结果没想到的是从《让子弹飞》到《邪不压正》8年下来，观众早就被中外烂片惯的越来越不爱动脑子。如果连《邪不压正》都看不懂，那就更别提什么《穆赫兰道》了，如果《邪不压正》都要被批评晦涩，那怎么能指望中国电影能拍出《美国往事》。有些人总是像嘲笑中国足球一样的嘲笑的国产烂片，腰板儿挺直双手叉腰的说着风凉话，要不就是一脸的贱相堆满了媚笑的捧臭脚，真来一部好电影，只不过没跪着伺候这帮“大爷”结果就开始指鹿为马人身攻击了。

姜文早就在《让子弹飞》里说要“站着把钱挣了”，因为他不想把观众当傻子，聪明人跟聪明人聊个天，结果还真聊出一帮二傻子，一个劲儿的瞎嚷嚷以证明自己缺根弦儿，跳着脚争先恐后的说整部电影就是看着了彭于晏和许晴的屁股，窦文涛在节目中问姜文为什么拍屁股，姜文答因为美。这概念确实太超前了，因为我们对人体的欣赏落后的2000年不是一个《邪不压正》能补上的。

全片多处精彩的对话透着那种北京人的坏劲儿看的我都非常的兴奋，能让人笑出声儿的片段也不少啊，按理说这是一部喜闻乐见的电影啊，怎么就让人不待见了呢？还是姜文太损了，弄了一个太监骂影评人，还就认识五个字儿，能有几个所谓的影评人面子上挂得住，能有几个人给好脸儿？

影片的节奏配合着噼里啪啦的音效，“一惊一乍”的紧张刺激，没有多线叙事，却构成了错综复杂的大棋，人物关系不那么单纯，事件随着情节在改变发展，那种看不清楚的东西其实都有所交代，没有直接交代出来的意图就是让这个“游戏”显得更加的有趣，这种幽默感和玩笑的方式不是现代的，是老派的、是老北京的，是“没有多久的从前”。

姜文电影的精致是国产电影难得的那种精致，细节上的把控、色彩上的考究、配乐的分寸都拿捏的非常到位，并且值得玩味。电影里总有着自己的意向，《邪不压正》与原著小说《侠隐》的差别是姜文与张北海、导演与作家的差别，这种改编可能并不遵循着原著，可是就整体效果而言，影片足够出色和精彩。