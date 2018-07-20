电影中有很多穷人暴富的例子，非常的玛丽苏/杰克苏，谁较我们善良又努力地穷人都有一夜暴富的梦想呢？至于电影中致富地方法，大多在现实中不可能，所以它们才出现在电影里。下面依照暴富程度来聊聊这些电影。





非法系列

这类电影的刺激点就在于非法敛财。主角游走在法律之外还能几小时之内获得大量钱财，观众能得到提心吊胆的刺激感。





极道车神

Baby是抢劫犯的专职司机。Baby还是个本质善良的孩子，最后还是选择了金盆洗手。本片的劫匪不是抢枪超市的低档劫匪，时能抢劫银行的高端劫匪，武器资源丰富，大BOSS黑白两道通吃，想办谁办谁。

抢劫系数高，回报率大，会有较大杀伤力。这种大劫匪入职门槛较高，对员工要求苛刻，危险系数大，要求员工高度团结，万一被抓不是死罪也会有数十年的监禁。作为良民，咱们还是做好本职工作吧~

本片有意思的是罪犯团伙每个人都个性鲜明，吉米·福克斯和凯恩·史派西在影片里都有出色的表演。吉米属于演劫匪心狠手辣，演总统睿智理性，演什么都形神兼备。





决胜21点

1位数学教授与6位高材生通过赌博获得钱财的故事。

赌博在大部分地方是违法的。在国内只有澳门赌博合法，在美国目前有20多个州赌博合法化。赌博满足了人的投机心理，可以快速获得/失去钱财，所以赌博容易成瘾，小赌怡情大赌伤身还是有道理的~大家平时买买彩票就好不建议赌博哦~

有意思的是这部08年的电影有句台词今年才开始流行——Winner winner,chicken dinner!大吉大利，今晚吃鸡！这个鸡是指当地中餐馆做的宫保鸡丁因为这句话最近被广泛应用到游戏中，吃鸡变成了游戏的代名词。

和上片一样，凯文·史派西是个幕后大佬。凯文·史派西演技还是很过硬的，即使是同类角色也会有不一样的表演方式，不像劳伦斯·菲什伯恩和塞缪尔·杰克逊后期变得非常的脸谱化。可惜的是丑闻缠身毁掉了他的前途。

主演吉姆·斯特吉斯产量颇高演技也一直在线，可惜一直没有红成一线演员，这点和杰拉德·巴特勒很像。这种演员缺点运气。





合法系列

君子爱财取之有道，所以即使是电影也是更支持合法所得。这种合法类的暴富往往是主角有自己不知道的身份或者存款来继承。这种设定非常的玛丽苏/杰克苏，主角不用通过自己的争取就可以获得财富。这么看来非法系列的主角们的所得还真是辛苦钱呢……





王的男人Kingsman

男孩幼年丧父，所以对父亲的印象并不深。偶然的机会他启动了另一个世界的大门，继承父业的他从失业青年变成了皇家特工。男主角跟后者比起来至少在职场上挣扎过，所以他才说得出“我不像你们生下来屁股里都插着金汤匙”这种话。当然男孩还是遗传了父亲良好的先天素质，加之恩师的重点培养，男孩顺利走向人生巅峰。

恐怕很多人都有过这种期待：父母有一天会语重心长地跟我们说，其实咱们家有XX产业/是XX后裔……幻想是美好的现实是骨感的，后来我们发现我们的父母也曾经这么幻想过，依然没有实现~我们没有先天的优越条件只好靠自己工作弥补缺憾~~至少咱们要让咱们的后代的幻想有些希望~

脸叔没有女生不喜欢吧？优雅的长腿叔叔抢尽了风头啊，跟年轻的脸叔比现在的脸叔更有气质。





公主日记

在葡萄牙与西班牙之间有这么一个牙缝国，牙缝国的女王来到美国寻找她的孙女来继承王位。这是个青蛙变王子的故事，女孩得到消息的震惊不亚于她第二天就要嫁给英国王子。俗套的结局是女孩习惯了幸福的平民生活拒绝了女王奶奶。本片好就好在最后女孩接受了女王奶奶的邀请，走上了皇室人生。

Kingsman就算是有个正当职业，是个皇家特工，那也只是个上班族打工仔，还是比不上当女王自己拥有一个国家来得富有。

这部电影恐怕是安妮·海瑟薇的成名作了，其后的《公主日记2》和《时尚女魔头》让她的事业更上层楼。她不算非常高产可是影片质量稳定。她最后一步名气比较大的电影还是2014年的《星际穿越》，近期比较少出现。