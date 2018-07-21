《第三度嫌疑人》：真假这条路的尽头是善恶

导演: 是枝裕和 编剧: 是枝裕和

主演: 福山雅治 / 役所广司 / 广濑铃 / 满岛真之介





都说是枝裕和的这次改变是一次失败，类型上的不同让是枝裕和没能如自己从前那般叫观众接受，好像在什么地方看到导演就本片接受采访时也表示这部影片有些地方处理的并不成功。其实本片算不上失败，只是在类型和叙事的层面上有些失望而已，张艺谋拍《长城》、陈凯歌拍《无极》叫做失败，而《第三度嫌疑人》对于是枝裕和来说只能说是一次不太惊艳的尝试。





在某种程度上我甚至还挺喜欢本片，虽然节奏很慢，故事可以预见的纠纠缠缠，从三隅高司口中说出来的真真假假难以判定，甚至山中咲江的自白也并不有绝对的说服力，可似乎人性的张力就在这亦真亦假之中推杯换盏。真与假、善与恶的判断被牵一发而动全身，所以谁在审判谁、谁又在裁决谁？这个问题从不同人口中、在不同的时间被提出，好像就是在提醒观众，在质问观众的立场。在没有真相的时候，可以用善恶来衡量真实吗？至少法律并不该允许如此吧。





律师重盛朋章和犯人三隅高司的每次见面都是影片的重点，铺开的剧情被一次次推翻，看似的推进其实是否定之否定，此人的反复无常却又异常的冷静，这是他有意为之的玩弄吗？我想大概也不是，只是这个人物的内心有一种邪恶的种子，萌发出的行为就不是常人的逻辑，可他最后坚定了生与死的态度，所以他其实并没有出尔反尔，也算不上反复无常，他一直以来都在保护一个人，甚至不惜牺牲自己的生命。





当然，这是一个很好的故事，可前提是这是真的。但这是真的吗？最后导演没有告诉观众，这也成为了本片最令人诟病的一点，开放性的结尾好像是没给出一个负责任的交代，将问题直接抛给了观众，甚至有一种善恶的价值判断在其中，成为一面镜子反射出观众的心里，让有些人无所适从。





本以为影片的高潮会再法庭之上，结果导演有些草率的了解了观众的期待，似乎那种激烈的争辩不是是枝裕和想看到的，对本片或许是有意为之的这种淡化和匆忙的处理也有些觉得遗憾，毕竟是是枝裕和导演作品，也并非不能理解，其实是他一贯作品中的处理方式。习惯了法庭上的慷慨陈词，直接面对宣判显得有些无味，电影没有了高潮。这大概也是本片显得不那么精彩的原因之一。





《第三度嫌疑人》是一种不满足于类型的类型片，导演的个人风格改过了故事本身的意图，在整部电影中人物之间的关系值得推敲，很多的悬念导演都没想给出答案，甚至连明显的暗示都不留下，蛛丝马迹供观众自己琢磨，答案也是见仁见智。或许是枝裕和预期的效果是让影片留下更多的讨论空间，就电影本身也好，对于司法和审判等社会问题也罢，可效果确实没能如预期。可就个人观感来说，本片也不想很多评论说的那样一无是处，至少就影片中的问题导演引领观众做了多层次的思考。



