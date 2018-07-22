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你现在的位置：首页>>群组>>Crazy Film Fan>>革命之路‖绝望之路

革命之路‖绝望之路

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2018-7-22 23:06:42

革命之路故事本身并不复杂，男女主角不满足于在美国平庸无聊的生活，打算迁居巴黎开始新的生活。可是现实阻力重重，远比人们想象的残酷，光是下面几个方面，就足够阻止你的脚步

 

惰性

二人从事业长时间不顺到打算去巴黎，直到最后女主角怀了孕无法再去巴黎，他们的巴黎计划一直停留在口头，一直没有魄力（也可以说冲动）去一趟巴黎。人都是这样，99%再可行再比现状美好，我们也没有勇气迈出一步。

 

舆论（传统观念）

邻居听到他们的巴黎计划略显尴尬。女主角提出来的女主外男主内在传统文化是不好接受的，即使他们真的到了巴黎，我想在巴黎也会对他们有舆论压力。

男主也是不甘平凡的人，如果真的主内了，妻子天天事业有成风生水起，我想他肯定也会心有不甘，这也是矛盾的隐患。

 

二人之间的未磨合问题

计划赶不上变化，谁知道有没有突发事件？这里出现的问题就是女主怀孕。是安心养胎还是放弃孩子？男主认为放弃孩子无异于杀人，是极度自私的行为。女主却觉得我好想马上去巴黎，一刻也等不了了，不打胎我至少要拖延大半年，谁知道那时候会不会情况有变？

 

计划的可实施性

他们的事业在美国没有起色，在法国就会有起色吗？他们只是雄心勃勃地计划，并没有深入了解过巴黎的现状，二人的工作不顺，究竟是环境所限还是自身能力性格也有点问题？哪方面原因更大一点？这个很理性的问题他们更没有考虑过就雄心勃勃地要去了。去了是福是祸？没有周密的调查也是惰性的一部分。

8.0 

革命之路 (2008)

影评(1479)

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革命之路/Revolutionary Road(2008)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/6452525/blog/8043701/
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