《道熙呀》：无关善与恶的罪与罚

导演: 郑朱莉 编剧: 郑朱莉

主演: 裴斗娜 / 金赛纶 / 宋诗曦 / 张熙珍 / 文成根





在硬盘中存了很久，久到都不记得自己究竟是否看过这部电影了，印象中就好多次想看，可不知道为什么最终都放弃了，拖拉到如今才打开这部存在2014年韩国十佳电影文件夹里的《道熙呀》，若没有记错的话，这部电影好像也在北京电影节展映过，当时还想抢票却遗憾没有抢到，反正长久以来似乎都不能顺利的观看这部影片，直到这个周末的无所事事的下午，在一个最不习惯的观影时间，打开了这部影片。





看这部影片确实不算是一种愉悦，本身就有些沉重的主题，令整部电影都有一种显而易见的压抑。犯罪题材但罪犯却不是重点，影片绕到了真相的背后，更多的去关注行为本身的心理层面，好在不是大而空泛的夸夸其谈。不同于一般的犯罪电影，本片省略了推理、犯罪手法等一般而言非常重要的戏码，仅仅是用似是而非的杀人案来引出一桩扭曲的情感，当然家暴的诱因是显而易见的，只是看到最后自然而然关注点就落到了性侵之上，却又没有真正的未成年人性侵，用小女孩的阴暗反射去社会的偏见与歧视，甚至是对于同性恋的仇视。





影片不同于一般的韩国犯罪题材，更多的原因大概就是导演给影片非常鲜明的个人色彩，女性身份也自然而然使得影片有了女性视角，并不沉迷于血腥、暴力、甚至推理都不不成为故事的重点所在，因此在影片的前半部分一切平淡无奇的叙事中，一切的矛盾都不突出和明显，知道道熙和所长发生真正的交集之后，电影似乎有了一种不言而喻的危机四伏。





没有紧张的节奏来刺激观众，画面颇有些散漫的平淡之感，韩国海边的村庄内保守的氛围中从一个外来者的角度看来不合理的根深蒂固的观念无法打破，所长成为了不速之客，她所希望的正义无法在此实现，反而因为自己同性恋的身份被“另眼相看”，成为村里最不和谐的因素，她酗酒的生活也被道熙无意之中发现，楚楚可怜的小女孩的心态颇为值得关注，并非简单的“黑化”可以概括这情感的依托，总觉得还是有一种可以挖掘的“善意”在其中，并非小女孩最后救了所长所以将其归结为善良，影片最明确的给出的恶意便是小女孩陷害父亲的行为，至于奶奶的死大概也倾向于是小女孩造成的。只是因为是未成年所以大多数人（无论是电影中的人物还是观众）都愿意相信或原谅道熙。考虑到父亲的毒打与被母亲的抛弃还有同学的霸凌，或许在小女孩的心中善恶并不是成熟的判断，反而道熙的行为更多的只是单纯的从生存和生活出发，她从所长的身上得到了信任与爱护，她享受在其中并希望永远的据为己有，一种与年轻不对称的占有欲让她“黑化”，所以看到最后道熙的行为似乎并无逻辑可言，大概就是因为在她的逻辑中并非是善恶的价值判断来主导吧？





《道熙呀》表现了一种在善恶之外的罪与罚，甚至让人想到了丹麦电影《狩猎》，表达了不仅相同的主题，小女孩在不同年龄和家庭背景下的不同的心态，不约而同的让成年人背负了相同的罪名，背后的不同心理是影片的深意所在。



