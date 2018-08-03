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你现在的位置：首页>>群组>>Crazy Film Fan>>X战记‖未知的未来，未知的我们

X战记‖未知的未来，未知的我们

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2018-8-3 15:53:47

《X战记》是Clamp的集大成之作。在本作之前，C的所有作品除了《圣传》都有关联，比如《学院特警》三小只之一的隐藏身份是怪盗千面人，这三只长大后又出现在《X战记》之中，而地龙的星史郎和天龙皇昴流是《东京巴比伦》的男主角，二人因女主角皇北都的死由爱生恨，而皇北都是地龙牙晓很重要的女人……诸如此类关系网错综复杂！C将之前所有作品做的铺垫都在《X战记》中做了一个交代，一切都是为了世界末日最终的结局。

《X战记》格局非常的大，人物多，故事密集，承上启下，拯救世界。天空地龙双方各有自己的理论。天龙坚持维持世界现状，地龙坚持打个响指减轻地球负担，没有价值的人类全部灭掉。只有神威有权选择成为天空还是地龙，而封真则是另一个神威，只能捡剩下的，站在神威的对立面。为什么会这样？这是命运。X大量篇幅总在做选择上，相反的《圣传》一直讲的是通过选择以后造成的结果来反思人类的自私性。《X战记》中的人其实也是自私的，每个人的选择都是以自己的目的作为最重要的考量而不是全世界。

X起初只出了十本，止步在圣战开战在即，就像《东京巴比伦》一样没有明确结局，又为新作吊足了胃口，让粉丝心痒难耐。也许是为了商业化目的？这次CLAMP大婶们一反常态又继续出了几本，交代了一些战争过程和反转。然而这毕竟不是她们的风格，最后还是烂尾了，不如像以前一样果断止步，要么就另开新作。

以X战记为转折点，CLAMP前期的作品比较侧重情节，大川七濑编故事的功底还是很厉害的。后期作品开始考虑商业化。CLOVER四叶草是她们艺术价值最大的一部作品，画风也开辟了新领域。可惜她们没有保持这个路线，之后一路商业下去，人物设定也是吃老本，故事再也没有早期的震撼效果了。

《东京巴比伦》是很多CLAMP粉的心头爱，漫画大本小本精装简装买好几套，我有两套，我一朋友的朋友买了七套，就因为她热爱的星史郎。我看之前已经被剧透得透透的了，可是看完还是绝望到不能平息，8月的盛夏也不能温暖我心中的绝望。

《X战记》剧场版画面比较暗，人物跟漫画比起来更大眼睛尖尖脸少了原著的特点，这些都是美中不足的地方，可是能把画面繁复的C式画风改成动画这个程度已经不易。剧场版也给了一个大结局，必然是神威战胜了封真。X-JAPAN乐队演唱的片尾曲唯美得不得了。

7.6 

X战记 (1996)

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X战记/X(1996)
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