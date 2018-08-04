《小偷家族》：非血缘的亲情 偷走了相互的爱和温暖

导演: 是枝裕和 编剧: 是枝裕和

主演: 中川雅也 / 安藤樱 / 松冈茉优 / 池松壮亮 / 城桧吏





或许看完《小偷家族》会有一种无力感，那怕弄明白了所有的人物关系和导演交待出来的故事情节，也没看懂是枝裕和在这部电影中想要表达什么，习惯上我们会从电影中找到一个中心思想来所谓支点理解一部电影，如果找不到这层意思就会说“没看明白”，对于文艺片渐渐的敬而远之，一般观众也不再接受这样具有艺术性的表达方式，大概这就是商业片坏了观众胃口的结果之一吧。（本人并不认同艺术片和商业片的这种划分，只是为了表达观点权且如此表述）





其实，《小偷家族》没有结论，观众大概也不必归纳出什么中心思想，尽管对于大多数观众来说这样很别扭很难受，可不得不说的是影片非常完整的故事之中，是一个没有结论的结论，不是戛然而止也不是故弄玄虚，是枝裕和的这个故事之中有主题有结构可就是没有一般意义上的中心思想，当然许多人从亲情的角度出来也能够得出结论和意义，但那不是导演的表达，而是导演非常巧妙的引发了观众的思考，所以很多情感与爱的结论都非常个人化的表达了出来，大概这便是观众对是枝裕和的表达、对《小偷家族》的表现的一种认可吧。





最显而易见的在影片中这个家庭的关系并不是靠着血缘来维系的，从尤里的到来后五口之人变成了六口之家，原本觉得难以置信的收留，慢慢的因为这个特殊的家庭关系也变得可以理解了。这不是一个富贵的家庭，底层和贫困的属性让他们的生活更为特殊，甚至影片的人物已经非常不符合我们对于日本人的一般认知，当这一家人处于社会的极端的情况之下却在是枝裕和的镜头中显得平常且非常可信时，电影便显得与众不同了起来，或许在日本这并不具备什么代表性，无论是无血缘关系的家族生活还是底层的欺骗与偷盗都大概不是日本人的社会常态，当大多数导演都在用普遍来表达普遍的时候，是枝裕和的特殊表达显得如此的另类和精妙，《小偷家族》之因此也值得一切的赞誉。





无血缘的亲情不具备天生的联系，这一家人也都有着自己的秘密，穷困让钱显得非常重要，影片中说“大多数都是靠钱来维持”的关系，或许在这个家庭之中显得更为迫切，冷漠似乎是理所应当的，一切的关怀与爱都应该被打碎，充满利用的冰冷人情可以冲击这个世上一切的含情脉脉让电影变得冷酷无情才发人深省，只是显然是枝裕和并非如此，他说出了奶奶是为了3万块钱，说出了夫妻捡祥太和尤里是为了让他们偷窃，甚至父亲在奶奶死后看到藏起来的养老金非常得意，似乎表明了无血缘的亲情是不可信的，但随后祥太为了保护尤里故意被捕，信代拦下所有的罪责，柴田治对祥太的恋恋不舍，信代告诉了祥太捡到他的真相，祥太最终偷偷的喊出了一声“爸爸”又都给影片蒙上了一层温情，这种矛盾其实并不矛盾，是枝裕和就是在用这样一部电影探讨无血缘的亲情是怎么样的一种特殊，并从此出发给出一种人情的解答，甚至社会的形态。





是枝裕和的电影中那怕是残忍也会融化意思温情，那种他的善良在他的冷酷中特别的动人，就像本片的表达全是细枝末节、全是拉拉杂杂，渐渐的在这些日常之中观众看到的是一家人的生活，进入到了这家人的情感之中，能体会到他们的那些人之常情和常人之情，体会了导演画面中的平凡，再细细的咂摸出来的、慢慢的琢磨出来的那怕是非常个人的私人的东西就是《小偷家族》的不平凡。



