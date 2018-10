【系列补完计划】《猩球崛起》：这只猩猩叫「安迪」

话说蒂姆·波顿版的《人猿星球》虽然在全球骗了三亿半美金的票房,怎奈口碑遭遇了差评,使得福斯不得不放弃后续电影的开发。这一等就一直等到2011年《猩球崛起》的横空出世。事实上,本片的编剧里克·杰法在2006年就开始了剧本的创作,其灵感来源于他看到的一篇报道,披露了一些科研机构拿猩猩做一些非常不人道的试验,并附加了不少照片,其中一张是一只猩猩被科学家捆在实验台上,猩猩露出了一种非常怨恨的眼神。这个眼神让里克十分震撼,因此他便构思了一个带有人性的猩猩形象,也掀起人类与猩猩之间的恩怨情仇。 因此,尽管是「人猿星球」系列的重启作品,在故事上对前五部(尤其是《猩球征服》)有所借鉴。但严格地讲,以《猩球崛起》开始的前传三部曲无论是时间线还是连贯性同之前的影片都没有实质性的继承关系。只不过毕竟作为前传,影片还是稍微埋了一些隐秘的小线索,若有若无地与老版《人猿星球》中宇宙穿越的情节遥相呼应。《猩球崛起》在整体风格上更写实,鲜有「平行宇宙」、「时空旅行」等科幻元素。而且,虽然出于致敬,其中的猩猩也叫「凯撒」,但与之前的故事完全发生在两个不同的世界。

在《猩球崛起》上映前,福斯并未对其报以多高期望。虽然该系列的第一部《人猿星球》堪称科幻经典,然而之后几部的质量每况愈下,整体评价实属一般。何况如今科幻片并不好做,这一类型的竞争力已然被超级英雄电影逐步蚕食,大多数IP都在吃老本,包括北美观众最爱的「星球大战」与「星际迷航」两大系列。不料本片一经上映,居然成了票房黑马。怀旧情结只是很小的一方面,人们对与自身有亲缘关系的猿类有着莫大的兴趣是另一方面。但归根结底,是《猩球崛起》的质量过硬,从故事到特效,每个部分的水准都很高,丝毫不逊于任何科幻名作。 《猩球崛起》抛弃的不止是原版里的情节设定,还放弃了粗线条的叙事方式。特别是本片作为三部曲的第一部,将大量的篇幅用在了讲述凯撒与其主人兼朋友威尔的感情上,为后面的两部电影奠定了坚实的逻辑和情感基础。若是做个类比的话,《猩球崛起》相当于诺兰「蝙蝠侠前传」三部曲中的《侠影之迷》。在故事中,虽然导致猩猩们智商暴涨、引发骚乱的起因是新药的研究,但潜台词却是对人类中心主义、人类毫无节制的欲望、以及人类对自然和其他生物缺乏尊重的批判。当凯撒率领其他常年受虐待的同伴对人类进行反攻倒算时,预示着人类已然不再是地球唯一的统治者。 本片的主角是哪位?毫无疑问,舍「凯撒」其谁!这里既是故事使然,也有片厂的无奈。《猩球崛起》的成本不过9300万美元,请不到大卡司,而且特效也要分分钟花钱。最糟糕的是,好歹有个詹姆斯·弗兰科撑场面,可惜却不受观众待见,甚至连他自己都坦诚:「评论界恨我,如果他们讨厌《猩球崛起》,就会把这怪到我头上。」既然人类演员不受欢迎,人类角色也并不重要,福斯也乐于将宣传重心转移到猩猩身上,所有海报、预告都围绕着猿类打转。更重要的是,福斯依仗的另一个秘密武器便是「动作捕捉技术」,而且据说正是由于这项技术的成熟,才让他们最终下定决心重启这个系列。

使用这项技术的一个意外收获是,由于没有用一只真实的猩猩拍摄,电影被PETA(善待动物组织)大肆夸奖了一番。PETA应邀参加洛杉矶首映礼的时候,还带上了「真实猩猩也热爱CGI」、「福斯,感谢你们用了假货」的横幅,让福斯在收获票房(全球票房将近五亿美元)的同时,也提升了社会公众形象,可谓一箭双雕。 言归正传。在电影中出彩的是凯撒,可幕后英雄呢?对于这个角色的逼真质感,究竟是扮演者安迪·瑟金斯的功劳,还是科技与幕后团队的功劳,引发了巨大的争论。有人觉得这一角色经过了电脑的修饰,不能算作是表演。有人则认为是瑟金斯赋予了这个角色生命,如果不是表演,那么凯撒的动作、面部表情、眼神和叫喊从何而来?如果不是表演,那还需要瑟金斯干嘛?对于这一点,个人认为,诚然,剧组使用了当时最先进的动作捕捉系统,在实景而非摄影棚内完成了拍摄。不仅记录了演员的动作,甚至连表情和眼神也一一被捕捉了下来,并被附着到凯撒身上,变成了角色的一部分。但倘若没有安迪·瑟金斯出神入化的演绎,技术也只是技术而已。

「深藏功与名」这句诗用在安迪·瑟金斯身上再适合不过。他在如今电影圈里的名气,几乎都是靠借由动作捕捉技术而来的那些CG化角色累积起来的。无论是《魔戒》里的「咕噜」、《金刚》里的「金刚」、《丁丁历险记》里的「船长」、抑或《猩球崛起》中的「凯撒」,每一个都大名鼎鼎、深入人心,在影史上占据着一席之地。而奠定瑟金斯「动作捕捉第一人」地位的正是「凯撒」这个角色。 如果说在此之前的所有动作捕捉技术创造的人物都带有一种「模拟仿真」意味,那么凯撒已经蜕变成了「真实本身」。肢体语言也好,面部表情也好,在瑟金斯的表演下,都焕发出一种无法辩驳的真实感。同时,纵观他饰演的虚拟角色,也只有凯撒的性格是多维的、进化的、发展的。并且动作最多、情绪最复杂、在情感和个性上也最为接近人类。另一层面,他既要做出具有智慧和领导力的样子,又不能做得过火,毕竟猩猩不是人类,这就需要他仔细地去揣摩作为一只猩猩的心理。从表演的难度上说,挑战是超乎想象的。因此,这个角色是动作捕捉技术的巅峰,亦是安迪·瑟金斯表演的巅峰。其完美无瑕、无中生有的表演称得上影帝级别。 当初影片上映后两天,好莱坞主流媒体一致开始赞美安迪,甚至造势让奥斯卡给他个表演奖提名。虽然美国电影艺术与科学学院碍于争议,并未对瑟金斯以及外界的呼吁给予积极的回应,但在观众和媒体眼里他已经是这一领域的无冕之王了。奥斯卡欠瑟金斯一座小金人?欠就欠着吧,总有一天他们会过意不去的。 ♑



标签: 安迪·瑟金斯(51) 人猿星球(40) 鲁伯特·瓦耶特(9) 科·幻(127)

--------------------

There something inside me,it's hard to explain