《银河护卫队2》：老爹是个球

星爵终于找到爸爸了,虽然实际上是爸爸找到了他。 都说续集不好拍,但是看到作品热卖,谁又能克制住拍续集的念头?何况如今这个好剧本稀缺的年代,几乎每个科幻大IP都在如火如荼地炒冷饭,不让迪士尼拍《银河护卫队2》?门儿都没有啊。也许拍续集对有些人来说是难题,但这对詹姆斯·古恩而言是不存在的。用他自己的话说,他很清楚续集该怎么拍,其中的人物从哪里来、到哪里去,还会干些什么。因为他在第一部中已经有了设定,对于续集而言会变得更加容易。 比如,他设想了彼得·奎尔(星爵)的背景故事,与勇度之间关系的由来,进一步丰富德拉克斯、星云、克拉格林的戏份,以及探索克里人、山达尔人、掠夺者团队的文化等等。素材那么多,只要编排得当,自然不会差到哪儿去。于是,我们看到了一部十分优秀的续集。即便新鲜感有所下降、选择的劲歌金曲也不如第一部那么令人印象深刻(除了片尾的《Father and Son》),然而本片仍延续了前作的劲爆酷炫与恶搞喜感,太空战斗的部分也更加花哨缤纷。更重要的是角色间的互动更多了,而且各个角色的性格和心理都有了不同程度的开掘,加深了观众的认同感。

当然,这也是情节使然。在第一部中,主线是打败罗南、抢夺无限宝石。可是到了这部,似乎没啥要紧的大事。被闪瞎眼的索维林人追杀充其量只是支线,仅仅为了引出结尾彩蛋里的魔士亚当。真正的主线是「星爵认爹」,格局确实是小了些,却也给了导演更多描绘角色互动和情感的空间。如果说火箭浣熊和格鲁特的双簧已然老套,那么当新成员加入后,星爵与勇度的孺慕之情、卡魔拉与星云的姐妹之情、德拉克斯与螳螂妹的呆萌组合,都让人倍觉新鲜有趣。 说回星爵找到了老爹,没料到对方居然是个「球」。需要说明的是,影片(或者说漫威电影宇宙)中这个星爵亲生父亲伊戈的设定其实是多个概念的混合产物。首先,在漫画里,星爵的父亲并不是他,而是斯巴达帝国的统治者杰森,由于飞船坠落于美国科罗拉多而被地球女子梅瑞狄斯·奎尔所救,继而产生感情并生下了彼得。其次,影片中的伊戈自称是天神组,事实上天神组在漫画中具有单体宇宙级别的实力,可能稍强于不能打响指(没戴无限手套)的灭霸以及雷神的老爹奥丁,反正肯定不像电影中那么菜。

至于伊戈,在漫画中也是有原型的,形成过程略微复杂,总之确实是一个拥有自我意识的星球,靠吸收过往的飞船和星球为生,与许多漫威人物有过交战史。不过与银河护卫队几乎没有交集,除了有一次因为球体上有类似昆虫的生物泛滥,雇佣了火箭浣熊帮忙除虫。伊戈的实力较难界定,智慧力量耐力速度等方面达到了神的级别,但战斗技能却很差,这点倒和影片里表现得十分相似。 具体看电影中的这位伊戈。乍一看的确很酷,意气风发、神采飞扬、才华横溢、风流倜傥,不但造出一颗色彩纷呈、宛若天堂般的星球,自己还乘着飞船像个太空牛仔似的在宇宙里四处旅行,传播生命的「种子」,希望全宇宙都能变得跟自己一样酷酷的。看看彼得的老妈迷醉的神态和话语——「亲爱的,虽然我听不懂你说的话,但是你说话的样子真迷人」,也难怪他会成为全宇宙各大星球少女的梦中情人。 对于这么一个有才华、有抱负、立志改变整个宇宙的球型「种马」,说他坏吧,倒也不是那种穷凶极恶之辈。但要论是不是个好爸爸,那就百分百不是了。大凡把目光放在星辰大海的人,多半疏于家庭。各个星球上的女子?只是他生殖的工具,为了让他能有个可以继承其神力的孩子,到头来终究会遗弃她们,甚至还在彼得的母亲身上种下癌细胞;那些孩子们?也只是他改造宇宙的备用电池罢了,或者说另一种形式上的养儿防老,一旦不符和要求的下场就是成为山洞里的枯骨。而且不论杀死爱人,还是利用孩子,伊戈都毫无道德压力。毕竟是要改造宇宙,梦想最大咯。

好在星爵有两个爸爸,两个都是「球」,伊戈是「星球」,勇度是「混球」。虽然勇度一辈子都不靠谱,作奸犯科,从小就教星爵偷鸡摸狗,还整天威胁要吃掉他,且从未对星爵表达过什么,但在心里却拥有着一份深沉无私的父爱。第一部里,勇度就对星爵手下留情。到了这一部,为了继续袒护银河护卫队,惹得部下哗变,事业尽毁。而当他得知伊戈找到了星爵,立刻马不停蹄地上门砸场子。直到最后把唯一的太空服留给星爵,宁愿自己窒息身亡,令人动容不已。 相比伊戈,勇度自然缺乏才华和魅力,但绝对是个好爸爸。正如彼得悼念时说的话:「有时候你穷极一生所找寻的东西,其实一直都在你身边,只是你从来没有发觉而已。」我们的父母也许既无才又不酷,平时对我们可能也总是凶巴巴的,然而却有着为了孩子舍弃一切的觉悟。反观为人父母的,常言道「陪伴是最长情的告白」,有时间多陪陪孩子吧,别恁多借口,少去一顿饭局少打一点游戏少刷几次朋友圈就都有了。亲爸爸们,可不要被干爸爸们趁虚而入了。当然,恐怕有些人跟伊戈一样,本来就不在乎。 P.S.:现在滚导凉了,据说已经确定转投华纳DC阵营参与《自杀小队2》的编剧甚至执导筒,而《银河护卫队3》的进度则处于无限期暂停阶段。不知迪士尼究竟有何打算,毕竟关系到漫威宇宙的完整性和统一性。吊诡的是,最终拍板决定解雇滚导的,是迪士尼影业的主席艾伦·霍恩,而他正是被华纳「强行退休」后才到迪士尼再就业的。如此说来难不成……华纳下得好大一盘棋! ♑



