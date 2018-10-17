《银河护卫队2》：老爹是个球

星爵终于找到爸爸了，虽然实际上是爸爸找到了他。

都说续集不好拍，但是看到作品热卖，谁又能克制住拍续集的念头？何况如今这个好剧本稀缺的年代，几乎每个科幻大IP都在如火如荼地炒冷饭，不让迪士尼拍《银河护卫队2》？门儿都没有啊。也许拍续集对有些人来说是难题，但这对詹姆斯·古恩而言是不存在的。用他自己的话说，他很清楚续集该怎么拍，其中的人物从哪里来、到哪里去，还会干些什么。因为他在第一部中已经有了设定，对于续集而言会变得更加容易。

比如，他设想了彼得·奎尔（星爵）的背景故事，与勇度之间关系的由来，进一步丰富德拉克斯、星云、克拉格林的戏份，以及探索克里人、山达尔人、掠夺者团队的文化等等。素材那么多，只要编排得当，自然不会差到哪儿去。于是，我们看到了一部十分优秀的续集。即便新鲜感有所下降、选择的劲歌金曲也不如第一部那么令人印象深刻（除了片尾的《Father and Son》），然而本片仍延续了前作的劲爆酷炫与恶搞喜感，太空战斗的部分也更加花哨缤纷。更重要的是角色间的互动更多了，而且各个角色的性格和心理都有了不同程度的开掘，加深了观众的认同感。





当然，这也是情节使然。在第一部中，主线是打败罗南、抢夺无限宝石。可是到了这部，似乎没啥要紧的大事。被闪瞎眼的索维林人追杀充其量只是支线，仅仅为了引出结尾彩蛋里的魔士亚当。真正的主线是「星爵认爹」，格局确实是小了些，却也给了导演更多描绘角色互动和情感的空间。如果说火箭浣熊和格鲁特的双簧已然老套，那么当新成员加入后，星爵与勇度的孺慕之情、卡魔拉与星云的姐妹之情、德拉克斯与螳螂妹的呆萌组合，都让人倍觉新鲜有趣。

说回星爵找到了老爹，没料到对方居然是个「球」。需要说明的是，影片（或者说漫威电影宇宙）中这个星爵亲生父亲伊戈的设定其实是多个概念的混合产物。首先，在漫画里，星爵的父亲并不是他，而是斯巴达帝国的统治者杰森，由于飞船坠落于美国科罗拉多而被地球女子梅瑞狄斯·奎尔所救，继而产生感情并生下了彼得。其次，影片中的伊戈自称是天神组，事实上天神组在漫画中具有单体宇宙级别的实力，可能稍强于不能打响指（没戴无限手套）的灭霸以及雷神的老爹奥丁，反正肯定不像电影中那么菜。





至于伊戈，在漫画中也是有原型的，形成过程略微复杂，总之确实是一个拥有自我意识的星球，靠吸收过往的飞船和星球为生，与许多漫威人物有过交战史。不过与银河护卫队几乎没有交集，除了有一次因为球体上有类似昆虫的生物泛滥，雇佣了火箭浣熊帮忙除虫。伊戈的实力较难界定，智慧力量耐力速度等方面达到了神的级别，但战斗技能却很差，这点倒和影片里表现得十分相似。

具体看电影中的这位伊戈。乍一看的确很酷，意气风发、神采飞扬、才华横溢、风流倜傥，不但造出一颗色彩纷呈、宛若天堂般的星球，自己还乘着飞船像个太空牛仔似的在宇宙里四处旅行，传播生命的「种子」，希望全宇宙都能变得跟自己一样酷酷的。看看彼得的老妈迷醉的神态和话语——「亲爱的，虽然我听不懂你说的话，但是你说话的样子真迷人」，也难怪他会成为全宇宙各大星球少女的梦中情人。

对于这么一个有才华、有抱负、立志改变整个宇宙的球型「种马」，说他坏吧，倒也不是那种穷凶极恶之辈。但要论是不是个好爸爸，那就百分百不是了。大凡把目光放在星辰大海的人，多半疏于家庭。各个星球上的女子？只是他生殖的工具，为了让他能有个可以继承其神力的孩子，到头来终究会遗弃她们，甚至还在彼得的母亲身上种下癌细胞；那些孩子们？也只是他改造宇宙的备用电池罢了，或者说另一种形式上的养儿防老，一旦不符和要求的下场就是成为山洞里的枯骨。而且不论杀死爱人，还是利用孩子，伊戈都毫无道德压力。毕竟是要改造宇宙，梦想最大咯。





好在星爵有两个爸爸，两个都是「球」，伊戈是「星球」，勇度是「混球」。虽然勇度一辈子都不靠谱，作奸犯科，从小就教星爵偷鸡摸狗，还整天威胁要吃掉他，且从未对星爵表达过什么，但在心里却拥有着一份深沉无私的父爱。第一部里，勇度就对星爵手下留情。到了这一部，为了继续袒护银河护卫队，惹得部下哗变，事业尽毁。而当他得知伊戈找到了星爵，立刻马不停蹄地上门砸场子。直到最后把唯一的太空服留给星爵，宁愿自己窒息身亡，令人动容不已。

相比伊戈，勇度自然缺乏才华和魅力，但绝对是个好爸爸。正如彼得悼念时说的话：「有时候你穷极一生所找寻的东西，其实一直都在你身边，只是你从来没有发觉而已。」我们的父母也许既无才又不酷，平时对我们可能也总是凶巴巴的，然而却有着为了孩子舍弃一切的觉悟。反观为人父母的，常言道「陪伴是最长情的告白」，有时间多陪陪孩子吧，别恁多借口，少去一顿饭局少打一点游戏少刷几次朋友圈就都有了。亲爸爸们，可不要被干爸爸们趁虚而入了。当然，恐怕有些人跟伊戈一样，本来就不在乎。

P.S.：现在滚导凉了，据说已经确定转投华纳DC阵营参与《自杀小队2》的编剧甚至执导筒，而《银河护卫队3》的进度则处于无限期暂停阶段。不知迪士尼究竟有何打算，毕竟关系到漫威宇宙的完整性和统一性。吊诡的是，最终拍板决定解雇滚导的，是迪士尼影业的主席艾伦·霍恩，而他正是被华纳「强行退休」后才到迪士尼再就业的。如此说来难不成……华纳下得好大一盘棋！

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