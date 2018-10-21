《边境杀手2：边境战士》：精修的粗糙泯灭了力量

导演: 斯特法诺·索利马

主演: 本尼西奥·德尔·托罗 / 乔什·布洛林 / 伊莎贝拉·莫奈 / 凯瑟琳·基纳 /

整部电影的粗粝感在墨西哥的暴土扬尘之中弥漫着，似乎杀戮和暴力的手段都被蒙蔽，电影有一种原始的力量感，冷酷的手段和直接的暴力感赋予了本片生命力，没有矫揉造作的人情冷暖，阳光之下只有浑浊的沙尘遮蔽了人性的复杂，直截了当的给出了最终的答案，就是阴谋之下的无情更甚于杀人的枪，生死好像是解决问题的唯一办法，可本尼西奥·德尔·托罗偏要走出一条生死之外的道路。

所以他待着女孩想要逃离，最终只是他死里逃生，是他生命力的顽强与强悍的个性救了他这一命。他回头找到那个孩子，留下了悬念，似乎对于那一枪根本没提，心中憎恨他给自己留下的伤疤还是庆幸他打歪了的拿枪，在他眼中爱恨是没有意义的，这些羁绊不了他的情感，所以在一往直前，好像生存就是生存本身才重要，影片很大程度上是被本尼西奥·德尔·托罗这个人物赋予了魅力和与众不同，不然的话《边境杀手2》就失去了最大的吸引力。

其实本片的粗糙也是工业加工的成品而已，是一种精致的做旧，让这部电影看起来有一种边境的混乱与生命感，还没有达到野性的呼唤，只是在犯罪的大背景之下加入了力量，让全片有了自己的风格可言。些许看到了那种美国文学中的传统的力量，杰克伦敦或者海明威，可想想多少有些牵强，也没有那种高度可言，或许只是边境的荒凉与人际之间的冷酷会令人浮想联翩、牵强附会一下，可终究电影还是电影，在夸张与商业元素的包装之下，本片被消磨掉了太多的棱角与残忍，只是突然的一声枪响产生的回声才能勾起脑海中空旷的回想。

其实并不好客观的评价《边境杀手2：边境战士》，整体的感觉平淡了一些，冲突来得太肤浅，转折也太表面话，全片的风格化也只能算是一种杂糅，为了凸显而刻意为之的一种技巧，没能融会贯通在整部电影的故事和影像之中，至于牵扯上的政治阴谋，更是令本片显得有些无趣，好像揭露了政治的阴暗和虚伪，其实基本上也就是言之无物的弄虚作假而已，并没有什么真正的现实意义，或许对于本片终究不能用更高的标准，仅仅是一部商业模式下的犯罪故事片而已吧。