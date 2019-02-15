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《黑豹》：别让「过度解读」毁了电影

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2019-2-15 6:43:22

 

第九十一届奥斯卡颁奖典礼即将于本月24日在好莱坞举行。最令人吃惊的便是《黑豹》居然历史性地入围「最佳影片」的提名，还顺带获得了其他六项提名。作为一部超级英雄电影，能有这样的成就是前无古人的。从票房上来看，《黑豹》完全有骄傲的资本。从2018年2月16日开画起，共上映了25周，狂揽超过13亿美元的总票房（包括北美7亿），创造了一系列影史纪录。而口碑上也是叫好声一片，在各大评分网站上都高居MCU（漫威电影宇宙）的榜首，堪称「漫威最佳」。可就是这么一部在北美大爆的电影，却在其他地区（包括中国）不受待见，形成了强烈的反差。

 

原因其实很简单，一言以蔽之：没有代入感。北美人民（尤其是黑人群众）喜闻乐见的东西，中国观众不一定会买账，谁能真正对黑人的苦大仇深感同身受？反过来也是一样的道理。坦率地说，《黑豹》能有如此成就，的确有「政治正确」的因素。但相应的，若是我们过度解读本片中的「政治正确」势必会导致一叶障目，先入为主地忽略它原本具备的优点，不免也是一种遗憾。


 

认真掰一掰《黑豹》的优缺点，也许并不如票房表现得那么好，可也绝非如国内打分得那般差。对于「黑豹」这位超级英雄，多数观众应该了解得不多，亦有着许多想当然的误会。比如黑豹既不是漫威漫画里的第一位黑人英雄，也不是银幕上的第一位黑人英雄，只能说是第一位主流的黑人超级英雄。又如虽然名字与闻名遐迩的「黑豹党」类似，而且两者都出现于1966年，但实际上黑豹的出现要早了半年。当然，漫画出版后的确颇受黑豹党和非裔美国人的青睐，并视其为种族平等刊物。

 

不过，银幕上的黑豹早在《美国队长3》中就有了初次亮相，惊艳程度堪比蝙超大战中的神奇女侠，戏份也不可谓不多，已然混了个脸熟。末了以「不能让仇恨吞噬我」为由抽身离去，放过了害死其父的真凶泽莫上校，还为美队和冬兵提供庇护，在观众面前挣得了好形象和好人品。多年来有战衣的超级英雄总是最招人喜欢，譬如战衣多到数不过来的钢铁侠和由斯塔克工业技术支援的蜘蛛侠。而黑豹的振金战衣也不遑多让，影片中的一键换装十分酷炫，更同黑人演员形成绝配。


 

说到演员，本片除了马丁·弗瑞曼和安迪·瑟金斯，其余都是黑人演员，几乎接近全黑阵容，是银幕上并不多见的。饰演黑豹的查德维克·博斯曼之前名不见经传，08年出道，差不多熬了十年寒窗，没料到漫威总裁凯文·费奇一通电话直接敲定角色，居然连试镜都没有。而一众配角的名气反而要大得多，饰演祖厉的福利斯特·惠特克自不必说，饰演金钱豹的迈克尔·B·乔丹在《弗鲁特维尔车站》与《奎迪》就有过出色表演，饰演黑豹女友娜吉雅的露皮塔·尼永奥在《为奴十二年》里也颇为抢眼，甚至安吉拉·贝赛特和达娜·古瑞拉等人也有着不俗的知名度。

 

《黑豹》在故事层面并不新鲜，和《雷神》一样有亲人互斗和权力争夺的元素。奥丁表面慈祥明睿，暗地里却有大量的黑历史，拐走洛基、封印海拉，留给锤哥一个烂摊子。而《黑豹》里的老国王也差不多，黑豹和金钱豹的堂兄弟之争全拜老国王当年的一时兴起所赐。王叔在美国做卧底，目睹了黑人的困境，便偷走一些振金扶危济贫，何错之有？没想到却被亲哥哥杀死，留下遗孤，不仅造成了如今的兄弟阋墙，还差点毁了整个瓦坎达。


 

那么，《黑豹》值得称道的地方在哪儿呢？一是对于非洲风土人情的精致处理。「瓦坎达」虽是虚构，但这个地名（Wakanda）来自于肯尼亚的坎巴族部落（Wakamba），而语言其实来自南非的科萨人，文字则参考了尼日利亚出土的象形符号。其他诸如服装、发饰、战鼓、图案等也能找到原型出处，还有那个令人过目不忘的来源于苏利族的巨大唇盘。甚至各部落候选人决斗的那个瀑布，以及特查拉的加冕仪式也都是实际存在的。而在瓦坎达建筑、布景的设定上，糅合了大量科技和民俗的成分，参照了「非洲未来主义」的理念，极具迷幻感与未来感，畅想了非洲本有的可能性。

 

更重要的一方面是，影片对非洲、黑人社会的问题作了严肃的探讨，既涉及历史又兼顾了现实。漫威宇宙的作品一贯以轻松逗逼示人，但《黑豹》却一反常态地走了严肃风，不苟言笑的特查拉与其他超级英雄反差非常鲜明。而在历史和现实的问题上，从影片对角色的塑造即可窥见一斑。以老国王为首的鸽派秉承低调做事、低调发展、闭关锁国、做隐形土豪的政策，包括禁卫军女将军和前半段的特查拉亦是如此认为；以金钱豹父子为代表的鹰派则期望高调做事、高调赚快钱、用技术和资金的输出武装全世界的黑人反抗压迫、消灭歧视。


 

黑豹党的领袖鲍比·希尔就曾宣扬过：「毛主席教导我们，枪杆子里出政权。」回顾这一组织的发家史，便是从倒卖《毛泽东语录》开始的，他们从中国旧书店以20美分买来二手书，再以1美元的价格卖给各个大学的愤青，用赚来的钱购买枪支，然后通过武装斗争，夺取黑人应有的权利。电影中金钱豹父子的理念与黑豹党几乎如出一辙。若要做个类比的话，特查拉更像是主张「非暴力」的马丁·路德·金，而金钱豹更像主张「暴力推翻白人统治」的马尔科姆·X，两人都是伟大的民权领袖，但选择的道路却大相径庭。

 

当然，在借鉴历史之余，影片更多的是对现实的思考。从黑人社会、非洲国家的现状，到如何应对全球化市场、如何应对贫富差异与阶级矛盾，都进行了点到为止且蕴含启迪的思索，并且通过黑豹本人的觉悟反映了出来。特查拉加冕后，买下叔叔曾经卧底、如今即将被拆迁的大楼，改建为瓦坎达联络站，以非暴力的形式完成了堂弟的遗愿。在追求自由的道路上，践行了马丁·路德·金所说的——「虽没有浴血，但黑人仍在奋战」。从这个角度看，尽管《黑豹》牺牲了一部分娱乐性、缺乏与其他英雄的联动、动作戏也仅仅是过得去而已。但面对这样一部非典型性漫威电影，以及勇于寻求突破的漫威，仍应予以肯定。

 

本片中有两句话令人印象深刻，一句是黑豹在联合国演讲中引用的非洲古谚「智者架桥，愚者筑墙」，而他的女友娜吉雅则提到：「我们应当尽瓦坎达的一份力，打开国门，加入世界文明的大家庭，帮助落后地区，实现全人类的共同发展。」联想到其扮演者露皮塔·尼永奥的父亲是肯尼亚议员，那么她对于非洲未来的呼吁，也许确实发自心声。


标签： 黑豹(28) 超级英雄(454) 漫威(336) 查德维克·博斯曼(8) 瑞恩·库格勒(8) 迈克尔·B·乔丹(13)

7.0 

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