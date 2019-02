《请叫我英雄》：废柴的试炼

2016年最火爆的僵尸(丧尸)类型片是哪部?毫无疑问,非韩国电影《釜山行》莫属。无独有偶的是,日本在2016年也推出了一部僵尸片《请叫我英雄》。与《釜山行》改编自动画《首尔站》相类似的是,《请叫我英雄》也是对动漫作品的真人化改编。其原著是花泽健吾于2009年开始连载的同名成人向漫画,曾在2010和2011年的漫画大赏中分列第四与第三名,目前已连载完结。 在电影版的《请叫我英雄》上映前,日本还播出了共五集的先导剧集《请叫我英雄:开战之日》,为电影版预热,并作一些背景故事上的铺垫。由于时间关系,本人没有看这部剧集,而是直接看了电影版,稍有些遗憾,今后应该会再补上。剧集的主要场所集中在一家医院,由饰演护士小田鸫的长泽雅美担纲主演,可惜女神麻酱到了电影版中地位下降,让位于男女主角大泉洋与有村架纯。

跳过剧集直接看电影倒是没有太大的障碍,对故事基本脉络无甚影响,只不过某些细节对于那些喜欢研究僵尸片的极客们而言应该会造成困扰。比如病毒的起源、蔓延的机制(电影中呈现的是靠噬咬感染,但究竟是通过唾液还是血液则语焉不详)、还有便是有村架纯饰演的早狩比吕美被感染之后变成了半人半丧尸的状态,直到最终也没有解释,而且全片仅此一例,让人有点摸不着头脑。 当然,对漫改作品来说也不必太过较真。导演佐藤信介曾导演过《杀戮都市》、《图书馆战争》等多部漫改电影,有着丰富的经验。个人认为《请叫我英雄》中最好的部分是前三分之一,从铺垫男主铃木英雄的生活状态、到病毒爆发、到僵尸横行、到城市大乱、再到男主在逃离途中遇到女主。节奏张弛有度,特别是一路上摆脱、对抗僵尸的桥段十分惊心动魄,至少僵尸片必备的「惊悚」元素是有了。 到了中段,影片节奏一下子放缓下来,陷入了一种日式影片特有的暧昧和拖沓。如果说铃木英雄和早狩比吕美之间产生了一点说不清道不明的微妙情感尚可解释的话,那么比吕美在变成半人半丧尸之后的行为就显得十分无趣了。除了在树林中突然暴走一次,击倒了一只想要噬咬铃木英雄的丧尸,在后半段影片中她要么沉睡要么呆滞,成为了一个毫无存在感可言的鸡肋角色。

此后,故事的舞台转移到了富士山周边的一个大型购物中心。在这个地方,以伊浦为首的一群幸存者形成了一个有组织的小社区,流落到此处的铃木和比吕美得到了收留,并结识了作为配角的小田鸫。僵尸类型片常常离不开「封闭空间」与「拷问人性」的元素,《请叫我英雄》里也有。这个被僵尸包围的购物中心便类似一个「封闭空间」,而伊浦对权力的掌控欲则导致了人性崩坏和幸存者们的内斗,最终仅有铃木英雄、早狩比吕美以及小田鸫三人逃出生天。 当然,与不咸不淡「拷问人性」相比,影片将重点放在了铃木英雄的成长上。在前半段中,导演用了较大的篇幅来描绘铃木的现状,作为漫画家的他在事业上郁郁不得志,作品得不到出版社的赏识。盼不到头的女友也开始嫌弃他,忍无可忍之下将他扫地出门。而在性格上,他也一贯谨小慎微、拘泥死理。虽然有一把猎枪,并且枪法神准,但面对僵尸时仍抱定枪械管理法不敢开枪自保,总之是个彻头彻尾的废柴人物。

铃木这一人物的设定十分典型,可以看成是日本社会中大部分人的缩影。本人对日本社会与文化有一定的了解,在今年过年期间的日本之行中又让我遇到了一件极能体现日本人行事作风的事。部分同行的友人在赴富士山途中搭乘列车由于时间原因而没有看清票种,只是按人数买了相应的成人票,没想到检票口的工作人员非要求他们把其中的几张成人票换成儿童票并退还差价不可,丝毫没有因为占了客人便宜而转圜通融的余地。从好的方面讲,日本人或者日本社会非常遵纪守法、视社会习惯和原则为天条,有助于企业和国家的良性运转。然而坚持原则的另一面则是默守陈规、思维僵化,这也是导致日本社会缺乏活力的因素之一。具体到以「求生」为第一要务的僵尸电影,尤其需要角色面临险境时的权益和变通,而这正是对铃木英雄最大的试炼。 僵尸病毒的出现,恰似铃木英雄人生的转捩点。他之前的人生已然跌至谷底,而心爱的女友变成僵尸,并在与他的搏斗中被漫画新人奖的奖杯扎死,既是黑色幽默,无疑也标志着同过去作别。 作为热血漫画改编的真人电影,《请叫我英雄》谈不上有多出色。但在一部僵尸片中能够映射人生和社会,体现出鲜明的本土特色,显然赋予了这种类型片新的范式。 ♑



标签: 日本(1979) 漫画改编(79) 恐怖(2472) 僵尸(194) 长泽雅美(27) 大泉洋(6) 有村架纯(12)

