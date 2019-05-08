人生果实：活得像个人一样又能怎样？





文 | 衡·Isabella

“我们的患者中，大多数都是经历了经济社会的磨练，在过度劳累中迷失自我而发病的人，怎么才能生活得像个人一样，请祝我们一臂之力。”这是日本纪录片《人生果实》中极具关怀力的一段话，这段话的存在，让受到经济洪流裹挟，在商业消费文化里挣扎翻滚而感到痛苦、迷茫、压抑、隐忍却找不到出口的人们，能从中看见一种真实生活的可能。

影片中津端修一夫妇的晚年生活，可以被都市囚禁的不快乐的人们当做学习或靠近的生动模板之一，对于每个人来说，没有什么比找到自己真正想要的生活更重要了。

与自己喜欢的一切生活在一起，这不仅仅是一份幸运，更是能力。

影片中疗养院改建，负责人征询与建筑打了几十年交道的津端修一先生有关改建的设计建议，他们迫切地想知道来到疗养院的那些人们，该“怎么才能生活得像个人一样”。

当人们在商业为首，消费文化为主流，阶层分化明显的社会中遭受打击，在无序混乱的关系碰撞中饱受身心伤痛的时候，需要一个能接纳自己、能全力投入地调整自己、能找回遗失掉、忽视掉的那部分自己的地方，一点点拼凑好残破的自我。



这样的地方究竟该长什么样？

为受伤的人们提供照料和关怀的工作人员找到了这对过了半个世纪“像个人一样”的人生的津端修一夫妇，从他们的人生、人与环境之间的关系、人与居住环境的关系当中，寻找符合那些处于情绪、精神压力之中的患者们所需要的，与社区建筑和社区环境重建有关的答案。

那，人怎样才能活得像个人一样？

城市压力巨大，都市人只能对外展示精干、强悍的一面，似乎每个人都默默达成共识：示弱是可耻的。

事实上面对唯经济为一切衡量标准的丛林法则的大都市，其中谋生之人的内心疲惫、脆弱感，来得比乡土社会中生活的人们要更凶猛。只要你认同了都市人的身份，似乎就得自动放弃展露真实情绪的资格。

都市人的痛苦在于，无处承认亦无法承认：“我”真得需要脆弱的一面，“我”不必仅有强悍完美的这一面，“我”是完整的、多面的、多元的、活生生的人。

允许自己在都市竞争战场之中厮杀之余，适当地展露自我确有虚弱之时的人，才算正常的。而能对真实情绪予以接纳、抚慰的人，亦显珍贵。

无论你多么不想承认，人的本质在于情绪大于理性，能学着平衡情绪和理性的关系，而不是压抑阻止其中任何一面，人才可能身心健康。

我认为，人在日常生活中，要把作为社会因子的社会属性发挥到极致，也要把作为自然因子的动物属性保留到极致。保持血液中从未褪去、在丛林社会里旷日持久被压抑的、不可掩埋的、人性中流淌着的动物属性，找到真自我，再用喜欢的一切关系反哺培育、灌溉、滋养社会属性的那一面。做真正喜爱的自己，做完整的自己，不单单只做被动接受指控的社会机器零件。人，就能活得像个人。

活得像个人了，才会与精彩的人生相遇。

2019-05-08 19：07