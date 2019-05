《蝙蝠侠：元年》：一段革命友谊的开始

一般看来,可以将克里斯托弗 ·诺兰的「黑暗骑士三部曲」视为DC漫改电影重新崛起的开端。这三部电影的火爆不仅带动了DC与华纳对真人电影的进一步开发,而且还反哺到了二次元领域,使得蝙蝠侠动画电影呈现出与之前完全不同的模样,更原创、更精致、更丰富的特色成为了新时代蝙蝠侠动画电影的特色。《蝙蝠侠:哥谭骑士》、《蝙蝠侠:红影迷踪》都各具亮点,上下两部的《蝙蝠侠:黑暗骑士归来》更是堪称经典。当然,这里面也少不了讲述起源故事的《蝙蝠侠:元年》。 《蝙蝠侠:元年》改编自弗兰克 ·米勒的原创同名漫画。提到弗兰克·米勒,应当说熟悉美漫的观众无一不晓,《蝙蝠侠:元年》、《蝙蝠侠:黑暗骑士归来》、《罪恶之城》、《斯巴达300勇士》等重量级作品奠定了其在漫画圈的地位。 如果说 1986年出版的《蝙蝠侠:黑暗骑士归来》塑造了一个激进而强硬的老年蝙蝠侠,并为神化蝙蝠侠,令其成为DC最强者开了风气之先河,那么后一年出版的《蝙蝠侠:元年》则为蝙蝠侠这个人物的起源作了重新设定,是蝙蝠侠出版史上具有划时代意义的里程碑式作品。

这一前一后两部精彩作品的诞生,使蝙蝠侠的人气有了极大的提升,挽救了从六十年代一直到八十年代蝙蝠侠漫画的低迷销量,同时亦让蝙蝠侠的整体风格回归到了最初黑色晦暗的基调,而且更具现实主义色彩。蝙蝠侠面临的敌人比从前更加狡诈、疯狂和强大,而他自己的精神创伤也一再被强调,变得越来越孤独彷徨,日益走向偏执与黑暗。 对布鲁斯 ·韦恩而言,最大的精神创伤是什么?无非是年幼的他和父母看完电影回家时遭遇歹徒,并当着他的面残忍地杀死了他的双亲。我们在许多关于蝙蝠侠的影视作品中都看到过这一幕,那个夜晚深深烙刻在他的心灵上,成为了他永恒的噩梦。《蝙蝠侠:元年》中,在外漂泊历练十余年的布鲁斯回到哥谭,自以为找到了拯救这个罪恶都市的方法。但现实让他更加失望,第一次走上街头打击犯罪便以失败告终,想要搭救的妓女(未来的猫女)反而帮着皮条客对其拳脚相向,而收了保护费的警察又开枪将他打伤,无比的沮丧和痛苦几乎使他崩溃,更甚于儿时的黑暗记忆。

遭遇挫折的不仅是布鲁斯,还有初来乍到的詹姆斯 ·戈登。本片的故事分两条线齐头并进,而且虽然挂名「蝙蝠侠」,但戈登反而是戏份更多的POV人物。从来到哥谭警局履新的那一刻起,戈登便已然觉得这是座令人绝望的城市,到处充斥着混乱腐败的气息,政客、警察和黑帮相互勾结、沆瀣一气。尤其是自己所在的警局,非但不是维护城市安定的卫士,居然还成了罪恶的渊薮。正直的戈登自然不可能与他们同流合污,于是遭到了同僚们的威胁乃至围殴。 一如《蝙蝠侠:元年》的画风,它的最大优点便是写实。英雄并不完美,英雄也是凡人,包括布鲁斯 ·韦恩和詹姆斯·戈登。前者有自己的焦虑、无助和彷徨,直到受到一只破窗而入的蝙蝠启发,才重新振作精神,找到了打击犯罪的方式。后者亦然,事业迷茫的时候甚至还陷入了与女同事的婚外情,并被黑恶势力抓住把柄作为要挟,好在他及时醒悟、向妻子坦承了一切。

虽然都站在罪犯的对立面,但毕竟戈登与蝙蝠侠的立场不同,戈登一开始还被警察局长指派前去拿获蝙蝠侠。然而在追捕的过程中,处于人生低潮的戈登逐渐了解到了蝙蝠侠的所作所为,也认清了在哥谭执法中警察力量的有限。作为警察他必须遵守法律,但蝙蝠侠却不必。不仅他需要蝙蝠侠,哥谭市也需要这么一位黑暗骑士。因此,两个不完美的人、两个同样渴求正义的灵魂开始惺惺相惜,最终成就了一段伟大的「革命友谊」。 在诺兰拍摄《蝙蝠侠:侠影之迷》之前,华纳曾有计划将《蝙蝠侠:元年》搬上大银幕,由原著作者弗兰克 ·米勒编剧,并让达伦·阿罗诺夫斯基执导,但遗憾的是连剧本都已基本确定的情况下最后又被华纳放弃。据弗兰克·米勒透露,华纳管理层想要的是那种合家欢式的蝙蝠侠电影,而不是一个偏向黑暗的故事。当然,后来大量借鉴弗兰克·米勒作品的「黑暗骑士三部曲」还是打了华纳自己的脸,也从另一个侧面证明了这位漫画大师的不凡功力。



