《蝙蝠侠：元年》：一段革命友谊的开始

一般看来，可以将克里斯托弗 ·诺兰的「黑暗骑士三部曲」视为DC漫改电影重新崛起的开端。这三部电影的火爆不仅带动了DC与华纳对真人电影的进一步开发，而且还反哺到了二次元领域，使得蝙蝠侠动画电影呈现出与之前完全不同的模样，更原创、更精致、更丰富的特色成为了新时代蝙蝠侠动画电影的特色。《蝙蝠侠：哥谭骑士》、《蝙蝠侠：红影迷踪》都各具亮点，上下两部的《蝙蝠侠：黑暗骑士归来》更是堪称经典。当然，这里面也少不了讲述起源故事的《蝙蝠侠：元年》。

《蝙蝠侠：元年》改编自弗兰克 ·米勒的原创同名漫画。提到弗兰克·米勒，应当说熟悉美漫的观众无一不晓，《蝙蝠侠：元年》、《蝙蝠侠：黑暗骑士归来》、《罪恶之城》、《斯巴达300勇士》等重量级作品奠定了其在漫画圈的地位。 如果说 1986年出版的《蝙蝠侠：黑暗骑士归来》塑造了一个激进而强硬的老年蝙蝠侠，并为神化蝙蝠侠，令其成为DC最强者开了风气之先河，那么后一年出版的《蝙蝠侠：元年》则为蝙蝠侠这个人物的起源作了重新设定，是蝙蝠侠出版史上具有划时代意义的里程碑式作品。





这一前一后两部精彩作品的诞生，使蝙蝠侠的人气有了极大的提升，挽救了从六十年代一直到八十年代蝙蝠侠漫画的低迷销量，同时亦让蝙蝠侠的整体风格回归到了最初黑色晦暗的基调，而且更具现实主义色彩。蝙蝠侠面临的敌人比从前更加狡诈、疯狂和强大，而他自己的精神创伤也一再被强调，变得越来越孤独彷徨，日益走向偏执与黑暗。

对布鲁斯 ·韦恩而言，最大的精神创伤是什么？无非是年幼的他和父母看完电影回家时遭遇歹徒，并当着他的面残忍地杀死了他的双亲。我们在许多关于蝙蝠侠的影视作品中都看到过这一幕，那个夜晚深深烙刻在他的心灵上，成为了他永恒的噩梦。《蝙蝠侠：元年》中，在外漂泊历练十余年的布鲁斯回到哥谭，自以为找到了拯救这个罪恶都市的方法。但现实让他更加失望，第一次走上街头打击犯罪便以失败告终，想要搭救的妓女（未来的猫女）反而帮着皮条客对其拳脚相向，而收了保护费的警察又开枪将他打伤，无比的沮丧和痛苦几乎使他崩溃，更甚于儿时的黑暗记忆。





遭遇挫折的不仅是布鲁斯，还有初来乍到的詹姆斯 ·戈登。本片的故事分两条线齐头并进，而且虽然挂名「蝙蝠侠」，但戈登反而是戏份更多的POV人物。从来到哥谭警局履新的那一刻起，戈登便已然觉得这是座令人绝望的城市，到处充斥着混乱腐败的气息，政客、警察和黑帮相互勾结、沆瀣一气。尤其是自己所在的警局，非但不是维护城市安定的卫士，居然还成了罪恶的渊薮。正直的戈登自然不可能与他们同流合污，于是遭到了同僚们的威胁乃至围殴。

一如《蝙蝠侠：元年》的画风，它的最大优点便是写实。英雄并不完美，英雄也是凡人，包括布鲁斯 ·韦恩和詹姆斯·戈登。前者有自己的焦虑、无助和彷徨，直到受到一只破窗而入的蝙蝠启发，才重新振作精神，找到了打击犯罪的方式。后者亦然，事业迷茫的时候甚至还陷入了与女同事的婚外情，并被黑恶势力抓住把柄作为要挟，好在他及时醒悟、向妻子坦承了一切。





虽然都站在罪犯的对立面，但毕竟戈登与蝙蝠侠的立场不同，戈登一开始还被警察局长指派前去拿获蝙蝠侠。然而在追捕的过程中，处于人生低潮的戈登逐渐了解到了蝙蝠侠的所作所为，也认清了在哥谭执法中警察力量的有限。作为警察他必须遵守法律，但蝙蝠侠却不必。不仅他需要蝙蝠侠，哥谭市也需要这么一位黑暗骑士。因此，两个不完美的人、两个同样渴求正义的灵魂开始惺惺相惜，最终成就了一段伟大的「革命友谊」。

在诺兰拍摄《蝙蝠侠：侠影之迷》之前，华纳曾有计划将《蝙蝠侠：元年》搬上大银幕，由原著作者弗兰克 ·米勒编剧，并让达伦·阿罗诺夫斯基执导，但遗憾的是连剧本都已基本确定的情况下最后又被华纳放弃。据弗兰克·米勒透露，华纳管理层想要的是那种合家欢式的蝙蝠侠电影，而不是一个偏向黑暗的故事。当然，后来大量借鉴弗兰克·米勒作品的「黑暗骑士三部曲」还是打了华纳自己的脸，也从另一个侧面证明了这位漫画大师的不凡功力。

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