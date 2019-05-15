《星球大战外传：侠盗一号》：星战宇宙的自杀小队

卢卡斯影业在旧金山有一间巨大的档案室，他们在那儿给几乎所有道具都做过分类存档。用工作人员的话说，一切的一切都可以拿来复刻或者再创造。甚至只要一个电话过去提出需要某种道具的数据信息，小到飞行员的制服、大到歼星舰的图纸，那边的人就能马上给你想要的东西。想象一下，若是这个档案室能开放供星战粉丝瞻仰朝拜，将会有多么巨大的经济效益。

为什么我要在文章的开头说这么一段？一是想说明乔治·卢卡斯的星战遗产规模之巨，简直是个取之不尽用之不竭的宝库，随便拉出一段文字或者一个设定就可以拍一部电影。就拿这部《星球大战外传：侠盗一号》来说，不就是从《新希望》片头里那句「义军偷取了死星设计图」中膨胀出来的吗？





二是不管影片质量如何，将它定性为粉丝经济的产物应当是恰如其分的。既然故事发生在《新希望》之前，自打立项后就引发了粉丝们的各种猜测，到底会有哪些老面孔会在里面出现，直到官方给出了明确答案——老面孔包括达斯·维德，及其配音詹姆斯·厄尔·琼斯。太少了吗？卢卡斯影业的掌门人凯瑟琳·肯尼迪规定经典人物太珍贵，要省着点用。不过，就算黑武士只露了几面，但他标志性的掐喉咙和挥舞光剑便足以让铁杆粉丝们嗨上半天，更别提片尾电脑合成的莱娅公主了。

那么我们应该如何看待这部影片？也许，「正统」与「外传」可以作为两大关键词。首先，它继承了卢卡斯的正统「血缘」，是一部彻彻底底的星战电影。即便描述的是外传世界，与主线、绝地武士、天行者家族的关系不大，但归根结底也是银河历史的一部分。同时，影片在细节和品质上亦毫不含糊，严格遵守原来的世界观设定，星战系列的习惯、文化、甚至一些对白都必须跟以前的电影对应，连「不能说脏话」这样的规矩也同样不能僭越。





其次，《侠盗一号》毕竟只是一部外传，因此可以在正传的基础上做一些创新或者实验性的东西。比如在风格上，本片更多地向二战片取经（之后的韩 ·索罗电影则向西部犯罪片取经），可以看到除了那些以浩瀚宇宙为背景的飞船舰队间的战斗以外，义军在斯卡里夫星球的战斗场面充满了写实风格，没有原力、没有光剑，而是战机、步兵和那些常规武器。另外，手持摄影的加入也与正传中较为传统的镜头不同，很好地起到了为故事服务的目的。

至于故事本身，只能说十分「好莱坞」：一个必须完成的大任务（盗取死星设计图）、一个小支线（琴 ·厄索与父亲的羁绊）、以及一帮来路不一、并自知有去无回的队员（义军小队）。像不像「XX敢死队」或者「自杀小队」的翻版？本片出色的地方是义军队员的特点鲜明，倔强叛逆的琴·厄索、身份一度存疑的上尉卡西安·安多、武功卓绝的盲侠奇鲁·英威、情义深重的武器大师贝兹·马彪斯、忠于使命的飞行员菩提·鲁克、还有死心眼到冷幽默的「叛徒」机器人K-2SO，每一个都能让人过目不忘。甚至其中带有中国元素的CP组合奇鲁和贝兹倍受海外星战迷的喜爱，呼吁要为他们拍个前传。





当然，影片的不足之处也显而易见。无论是故事还是人物都较为粗粝，配角虽然外在特点鲜明，但内心刻画仍稍欠细腻，类似之处在主角身上亦有体现。琴·厄索从开始对反抗帝国的消极回避，到被迫加入任务，再到慷慨激昂、甘愿冒险的转变略显突兀，父亲之死或许是个契机，然而能使她产生根本性的改变似乎并没有太多说服力。

古诗云：一将功成万骨枯。卢克·天行者能击毁死星，必然少不了琴·厄索等等在银河历史中的小人物乃至大批无名英雄的功绩。天安门广场上的人民英雄纪念碑上有一句碑文写到：「为了反对内外敌人，争取民族独立和人民自由幸福，在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽！」某种意义上，《侠盗一号》中的英雄们也同样值得后人们歌颂缅怀。

作为一部大IP的衍生作品，贩卖情怀是怎么也避免不了的。不过《侠盗一号》在串联、修补正传的故事情节上起到了一定的作用，至少圆了《新希望》里死星被义军三下五除二就击毁的轻易感，原来这是建立在前人英勇献身的基础之上的。而在另一方面，本片测试了一部外传在没有绝地武士、没有原力的情况下能走多远，为后续更多外传以及星战宇宙的搭建探索了可能性。面对迪士尼左拥「漫威宇宙」、右抱「星战宇宙」，实在是画美不看啊！

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