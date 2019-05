《V字仇杀队》：论西敏寺的倒掉

在《蝙蝠侠:元年》的影评中,我提到了漫画大师弗兰克·米勒,而在今天这篇影评中则会涉及另一位漫画界的巨擘——阿兰·摩尔。与出生于美国的前者不同,阿兰·摩尔是土生土长的英国人,早年写过小说,还表演过配乐散文诗,并且是第一批将文学艺术以及大胆复杂的成人主题注入到漫画作品中的作家之一。其最最知名的作品便是《守望者》,不仅是漫画史上的巅峰之作,也是迄今唯一一部获得过「雨果奖」的图画小说。 相比《守望者》在漫画领域所获得的超高成就,他的另一部作品《V字仇杀队》要稍微逊色一些,但名气上却不遑多让,甚至一直被认为是阿兰·摩尔最好的作品之一,至今还拥有着许多狂热的追随者。《V字仇杀队》的创作灵感不止一个,不过最显著的自然是影片伊始所述的「火药阴谋」。这一事件发生在1605年,因为不满英王詹姆斯一世对天主教徒的压制,盖伊·福克斯和罗伯特·盖茨比等人密谋炸毁英国议会大厦(即西敏寺)并杀死正在参加议会开幕典礼的国王,但最后计划由于事泄而流产,盖伊·福克斯等人被处死刑。影片中V所戴的面具和炸毁英国议会大厦的灵感皆源于此。

此外,阿兰·摩尔对当时「铁娘子」撒切尔夫人治下的保守党政府充满了悲观情绪,预测未来的英国恐怕会变成法西斯国家,而所有少数族裔和性少数群体将被消灭。这点在故事中亦有体现,约翰·赫特饰演的独裁者苏特勒不仅与纳粹元首希特勒有着相似的名字,所作所为也相差无几,建立秘密警察、实行宵禁、压制民众、控制言论、迫害同性恋以及宗教异己分子。另外,V在艾薇不知情的情况下将其软禁,并且用一个受迫害致死的同性恋女子的口吻写下自传式遗书交给艾薇,这一桥段在剧情推动上也具有十分重要的作用。 在《V字仇杀队》中,第一主角当然是V,一个从未露出本来面目的人。如何定义这一角色?应该说他兼具了「恐怖分子」与「革命先驱」的两重性。首先,他是苏特勒政府生物实验的牺牲品,虽然在大火中幸存下来,但浑身烧伤,而且曾经的非人待遇和惨痛经历令其对政府产生了强烈的复仇欲。因此,他假托盖伊·福克斯的反抗思想,煽动民众、劫持电视台、制造爆炸事件、暗杀政府要员。从他宣扬「暴力革命」、不择手段的行为方式、以及不可避免地殃及部分民众来看,V是个不折不扣的「恐怖分子」,至少在影片的前期确实如此。

但在另一个角度上讲,V又是毫无疑问的「革命先驱」。虽然他是个暴力美学的崇拜者,虽然他甚至说过为了理想不惜牺牲平民,但他有着正当的革命志向和理论基础。比如他说过:「人民不应该畏惧政府,政府应该害怕人民。」「如果恐惧成了维系政权的工具,那么人民是否该拿起暴力作为武器?」他面对着一个扯掉民主平等自由外衣的独裁政府,敢于坚持少数人的真理,勇于揭破苏特勒独裁统治的真相,去实践一个大同社会,这样的行为无疑已然把恐怖分子的身份提升到了革命先驱的高度。 因而,V是个典型的反英雄,面目可憎但学识渊博、行为偏激但理想崇高。即便具有不那么光明正大的一面,然而他所代表的一代人对自由的渴望,以及追求信仰、向集权挑战的勇气都指向了一个真正的「英雄」。惟其如此,艾薇才会被感动、被同化,成为了革命的一员。

事实上,艾薇这个角色是非常重要的,她不只是一个被同化者的范本,而且还反向影响到了V。正是与艾薇的相处、看着艾薇的成长、体会到艾薇对他的爱与关怀,才促使V完成了蜕变。在此之前,V的行为更多是单独的、以煽动和暴力为主的恐怖主义行为。但之后他从艾薇对他的爱中感受到了最柔软却又最坚定的力量,也开始逐渐认清了个人力量的单薄,使他义无反顾地选择牺牲自己来杀死苏特勒以及秘密警察头子,避免了大量无辜生命的伤亡,同时也唤醒了更多蒙昧的民众。 「这张面具下面不仅只有肉体,还有思想,而思想是不怕子弹的。」正如V自己所言,独裁政府可以用高压暴政让民众缄口无言,却不能控制人们内心对自由的向往。V的演讲、对政府要员的处刑得到了越来越多民众的认同与响应,直到最后的献身彻底激发了大众反抗的勇气。一个V倒下了,但有无数个V站了起来,这股团结的力量便如洪水般汹涌,亦是历史发展的必然。纯粹的暴力是没有前途的,所以死亡是V唯一的选择。他的仇恨被罪恶的旧世界塑造,他也只能随着罪恶的旧世界一起消亡。只有他死了,革命才有无限光明的未来。

西敏寺在烟花与《1812序曲》中轰然倒塌。鲁迅在《论雷峰塔的倒掉》一文中写到:「他居然倒掉了,则普天之下的人民,其欣喜为何如?」不也正是本片最后人们的写照吗?雷峰塔的倒掉象征封建制度的灭亡,而西敏寺的倒掉则象征法西斯式集权独裁统治的灭亡。烟花冲天,建筑焚毁,夜幕被点亮,千万个V卸下面具,共襄这个由他们创造的盛举,被火光照亮的每一张面孔都在铭记这个时刻,没有人会忘记这个夜晚,以及它对这个国家的意义。 最后说一个花絮,剧组在伦敦拍摄苏特勒演讲的戏码时,有很多不明真相的围观群众还以为约翰·赫特是某个纳粹崇拜者在模仿希特勒,有些人想朝他扔鸡蛋,另有些人还真被他的演说鼓动了。可见,一方面赫特的表演已经超出了模仿的范畴,达到了以假乱真的境界。而另一方面,又说明人类极易被煽动的本性仍在,纳粹在任何时代都有死灰复燃的可能。倒掉的雷峰塔和西敏寺也还是会重建起来的。 ♑



