《金刚狼3：殊死一战》：英雄白发为谁殇

破落酒吧、雪茄烈酒、仰脖一灌、酣战一场。新千年伊始,金刚狼在《X战警》中的这一亮相让我们有幸认识了这个浑身散发着雄性气息的超级英雄,也奠定了他傲慢粗豪、嫉恶如仇、刚猛无俦的银幕形象。遥想当年《第一战》中意气风发的X教授与万磁王向其招安,不料被放浪不羁的金刚狼一句「Fxxk off」呛得诺诺而退。能让这两位日后的大佬心生敬畏的,恐怕也只有罗根了。无怪乎詹姆斯·曼高德慨叹道,「金刚狼」系列其实早该走R级暴力美学的道路了。 这是多么痛的领悟。但话说回来,如果没有执导《金刚狼2》的失败,曼高德也不会痛定思痛寻求改变。《金刚狼3》的成功,一方面要感谢福斯没有让导演卷铺盖走人,因此才有了曼高德向休·杰克曼许诺的「光荣的死亡,痛苦的终结」。另一方面也要感谢前一年《死侍》的上映,试探了市场对R级超级英雄电影的反映,所以才有了打破R级电影票房的新纪录。 休·杰克曼曾爆料马克·米勒的漫画《暮狼寻乡》是《金刚狼3》的改编蓝本。观赏本片之前,我看了一遍漫画,罗根和鹰眼两人从西海岸一路杀到东海岸,路上还遭遇了浩克一族、蜘蛛女、毒液等人。不过这些角色的版权都不在福斯手里,情节亦太过复杂,电影肯定不能这么拍。曼高德索性化繁为简,只取了漫画的末世基调。同时当年的《金刚狼2》也并非一无是处,至少让导演为罗根找准了「孤独寂寞」的角色定位。于是,便有了一部让超级英雄走下神坛、回归人性的作品。

曾经的金刚狼有多么张扬强悍,此刻的金刚狼就有多么隐忍迟暮。《金刚狼3》忽略了一切时间线,将故事架空在2029年(《暮狼寻乡》本身便是平行宇宙的故事),所谓的X战警们已然不复存在。成了网约车司机的罗根须发灰白,瘸了一条腿,走几步便要咳嗽气喘,片首那一幕居然被几个混混肆意欺凌,道尽了虎落平阳的落魄。而生活不能自理的X教授长满了老年斑,心灵感应渐弱,阿尔兹海默症却频频袭来。还有一个不能见光的卡利班,瘦成了一副骨架,走路打晃,饶是如此还总在料理家务。一家三口相依为命,操心于柴米油盐,超级英雄电影何曾有过如此温馨琐碎? 荒凉萧索不仅在日常的辛酸中,曼高德在构图和影像上也着力铺陈。他一边还原了漫画原著里的废土末世氛围,残破的大厦、倒塌的水塔、沟壑纵横的荒漠、杳无人烟的鬼城,象征着文明的建筑或地标被放大,凸显出这个世界的苟延残喘;而另一边又借鉴了黑色电影的复古美学,布光考究、景深凸出、光影对比强烈、色彩饱和度高,人物的背影、侧影、镜像以及视觉内容丰富的画面令人印象极为深刻。我特地还撸了一遍黑白版,绝对是别具风味。

与氛围和镜头相匹配的,一是现实主义的打戏,简单粗暴、充满侵略性。在变种人中,金刚狼的超能力恐怕是最不需要依靠CG特效支持的,省去了虚头巴脑的华丽外衣,唯现拳拳到肉、刀刀见骨的近距离搏杀,只有皮开肉绽和淋漓鲜血才配得上罗根的暴戾。二是向西部片取经,黄沙漫卷、单枪匹马,方显英雄本色。当金刚狼与不苟言笑的传统西部英雄形象逐渐重合时,孤狼罗根才真正有了魂魄。 随着情节的发展,一家三口中的卡利班换作了劳拉,罗根成了十足的「上有老下有小」,照顾一个半身不遂、时时发病的教授不够,还得分心不明世事、狠起来见谁扎谁的小姑娘。大叔配萝莉的套路剧情并不少见,但「移植」到金刚狼身上便使一贯独来独往、愤世嫉俗的罗根被「父性」缠身,甚至连老教授都有了「爷爷」的身份。在威尔·曼森家的那顿晚餐,是全片最动人的桥段。爷爷、父亲、女儿齐坐一堂,家常便饭,欢声笑语。这样的角色关系与互动是以往不曾看见的,亦是本片能够剥离超级英雄电影质感的另一大推力。

当然,本片的精华之处在于罗根面临的现实困境是自身的衰老、孤独和心灵的归宿。首先走下坡路是肉体,自愈因子的作用变弱,伤口愈合的速度越来越慢,战斗留下的疤痕却越来越多。而艾德曼合金开始荼毒他的身体,曾经无往不利的超能力此刻成了代价和负担。其次轮到精神,肉体的衰弱必然会侵蚀意志,于是心境也随之苍老,并对现实生出无限的倦怠。影片中出现的克隆体X-24仿佛是一面镜子,在年轻版的自己面前,羸弱与强悍形成了鲜明的对比。是进还是退?金刚狼做出的抉择,最终还是落到本片引用《荒野奇侠》中的那句台词上——人必须忠于自己。 罗根死了。他做了一生英雄,也承受了一生痛苦。所有你能想到的痛苦,在他的身上都能找到。基因让他成了怪物,仇恨让他成了武器,而上帝让这一切漫长得看不到尽头。从他出生开始,噩梦就未曾落幕,电影版里的第一个痛苦就是误杀了自己的生父。他有过喜爱的女人,但无论是凤凰女还是日本妻子都没有好结果。至于朋友,貌似也总是悲剧收场,以至于金刚狼常常说自己不能跟任何人亲近,只要跟他亲近的人早晚都会死于非命。最悲惨的还属漫画《暮狼寻乡》中的故事背景,罗根中了幻术,认为身边的人都是反派,于是大开杀戒,清醒后却发现他杀害的坏蛋们居然都是自己的X战警队友。试问这般痛苦谁能抵御?本片中X教授对他说:「他们(指曼森一家)这样才叫生活,一个家庭,大家彼此相爱。你应该花些功夫用心感受,你还有时间。」谁不想拥有阖家欢乐?可惜能够拥有这种生活的人永远也不会是罗根。

金刚狼的死也意味着休·杰克曼十七年「狼叔」生涯画上了句号。现在我们都说他塑造了大银幕上最久也最受欢迎的超级英雄形象,让金刚狼这个角色成为了不可替代的经典。可谁又能想到当初在参演《X战警》时期曾差点被辞退,最后还是妻子鼓励他冷静下来相信自己。在这些年中,为了保持身材,他坚持高强度的力量训练,巨石强森还给他定制了健身食谱,鸡胸肉、牛排、蛋白粉不要钱地往肚里灌。而为了减少体脂比、增强演出效果,甚至采取了间歇性断食、三小时地狱训练、三十六小时脱水等极端方式,这才在影片中完美还原了漫画中的二次元肌肉,但高强度的工作压力实在让休叔倍感疲惫,其间还得忍受皮肤癌反复发作的痛苦。某种程度而言,金刚狼和休·杰克曼有着共通的地方,必须向他们脱帽致敬。 也许「金刚狼」系列的R级路线是走晚了,但也未必不是好事,留下了这么唯一一部让影迷珍藏回味。有时候,遗憾也是一种美。正如眼看着迪士尼收购了福斯,可休叔却「退休」了,我们大概率不可能看到他与复联成员的故事,也不可能看到他和好基友瑞恩·雷诺兹上演「贱狼合体」。其实仔细想一想,有了《金刚狼3》这样的作品,还要什么联动宇宙?如今《黑凤凰》扑街,更衬托出本片才是「X战警」真正的终结篇章。 十步杀一人,千里不留行。事了拂衣去,深藏身与名。美加边境的那堆乱石,是你永远的丰碑。 ♑



标签: 休·杰克曼(290) 金刚狼(116) 詹姆斯·曼高德(23) 超级英雄(470) 帕特里克·斯图尔特(4) 漫威(352) 达芙妮·基恩(4)

--------------------

There something inside me,it's hard to explain