《星球绿巨人》：萨卡星的救世英雄

看官们还记不记得在《复仇者联盟2》的结尾,绿巨人浩克独自驾驶宇宙飞船不辞而别,此举一来是对于自己失去理智后造成的破坏感到内疚,二来是为了躲避来自黑寡妇的暧昧情感。这一离开直接令浩克错过了钢盾互殴的联盟内战,直到《雷神3》中索尔流亡到萨卡星球才又与这位老友重逢,带出了在萨卡竞技场的惊天一战。 当然,漫威电影宇宙只是借用了浩克在萨卡星的部分元素,同原著漫画《星球绿巨人》中的故事大相径庭。事实上,浩克前往宇宙并非自愿,而是被光照会放逐出去的。说到「光照会」,这里稍微提几句。与「复仇者联盟」、「X战警」、「正义联盟」等组织一样,「光照会」也是一个超级英雄团体,但这个组织更加神秘,连成员的家人都不知道。其创始人包括奇异博士、神奇先生、黑蝠王、X教授、钢铁侠和海王纳摩,个个都是智商超群、能力强大的人,由X教授通过心灵控制能力确保其中不会出现背叛者。

除了这六个核心人物之外,美国队长、蚁人、黑豹、浩克等人也曾在某段时期短暂加入过该组织。不过具有讽刺意味的是,光照会虽然号称是为了解决威胁地球乃至宇宙的危机而存在,其成员也足够聪明多智,但却经常事与愿违,初衷美好的行动往往招致可怕的结果。放逐浩克到宇宙空间就是其中的一个例子,不仅引发了「星球绿巨人」的故事,还导致了之后的「浩克世界大战」,几乎摧毁了整个纽约。 浩克被放逐是因为他在内战前曾大闹拉斯维加斯,为了防止他威胁地球安全,光照会成员(除X教授和纳摩之外)决定将其送走。浩克受骗上了飞船后才通过光照会给他的录音得知他们计划把他送到一个和平的星球上,不料飞船穿过了一个虫洞,无意间流落到了萨卡星,被萨卡星人抓获后关押了起来并装上了控制器,必须要通过参加竞技场的决斗才能获得自由。

这一段与《雷神3》中的有些类似,比如结识了石头人克罗格和萨卡星土著昆虫人米尔克。但也有不同之处,本片中的浩克在竞技场遇到的不是我们熟知的阿斯加德的雷神,而是另一个马面雷神。这里简略科普一下这个角色。马面雷神原名贝塔·雷·比尔,是一个名为「Korbinites」星球的居民,因母星被摧毁而侥幸逃生,后经过测试和考验成为了族人的守护者,其身体则被改造成了半机械形态。当他们的舰队行驶到银河系附近时,被地球神盾局察觉,尼克·弗瑞局长指派索尔前往调查,与比尔发生了战斗。战斗中雷神之锤意外掉落,没想到比尔居然也能够轻松地将它举起。奥丁感应到此事,把索尔和比尔一同传送到了仙宫,赐予了比尔一把新锤「风暴毁灭者」,因其长了一张马脸,故此被称为「马面雷神」。在漫画设定中,马面雷神的实力甚至比雷神更胜一筹,战胜过雷神和浩克。事实上在《雷神3》中,他也作为彩蛋出现过,竞技场的冠军图腾上有他的雕像,另外据说有可能会在《银河护卫队3》里正式登场。 不过竞技场的战斗只是《星球绿巨人》故事的极小一部分。与《雷神3》中受高天尊统治不同,本片里的萨卡星正处于红王的高压独裁之下。红王利用卑劣手段,一方面暗中制造生化武器大肆屠杀,一方面欺瞒臣民宣扬个人崇拜,大部分萨卡星的居民受其蛊惑只得屈从。不过,在萨卡星却一直有一个传言,据说会有个叫做「萨卡之子」的救世主降临人间,而浩克的到来以及他在竞技场的神勇让许多人相信他就是「萨卡之子」,于是自然就成了红王的眼中钉。红王再次想用生化武器消灭浩克以及反抗军,不料反而败露了他的恶行,导致手下最忠实能干的女将卡艾拉倒戈,与浩克联手最终击败了红王,浩克君临萨卡,成为了新的国王。

简单说一下前文提到的「浩克世界大战」。浩克登基之后与卡艾拉相爱,还生下了孩子。岂知红王的余部暗地里动了手脚,使得浩克乘坐的宇宙飞船突然爆炸,卡艾拉也在爆炸中死去。浩克误以为是光照会所为,带着幸存下来的战友杀回地球。面对强大的浩克(变身为最强的「绿殇」形态)及其团队,地球上的超级英雄们纷纷不敌,最后还是哨兵赶到,及时挽救了纽约。当然,这是另一个故事了,这里点到为止。 浩克是很多观众十分喜爱的一个超级英雄形象,而且像「星球绿巨人」以及「浩克世界大战」等大事件都是很好的改编素材,但为何漫威电影宇宙迟迟不推出浩克的独立电影呢?其实最主要的一点是浩克独立电影的版权还在环球手里,最近一部独立电影《无敌浩克》也是漫威和环球联合制作的,而双方关于后续电影始终没有谈妥,因此至少在相当长的一段时间内,恐怕是很难看到浩克的独立电影了,对于喜爱绿巨人和马克·鲁法洛的影迷而言不得不说是个遗憾。 ♑



