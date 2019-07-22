《红猪》：一只猪的浪漫与向往

「飞机」，或者说「飞行器」，始终是宫崎骏动画作品中非常重要的元素之一。《鲁邦三世：卡里奥斯特罗之城》、《风之谷》、《天空之城》、《红猪》、《起风了》中出现过各式各样的飞行器。而在其他的作品中，飞行工具有时还超出了普遍意义上的「飞机」形态，比如《魔女宅急便》里的拖把和人力飞车、《千与千寻》里的白龙、《哈尔的移动城堡》里的怪鸟，甚至在《龙猫》中出现了大龙猫手持雨伞、脚踏陀螺，带着两姐妹在空中飞翔的一幕。

可以说，飞行作为宫崎骏的梦想，在他的作品中已然成为了一种意象的表达，是其创作灵感不可分割的一部分。那么为什么大师会对飞行如此热爱，会有如此强烈的飞行情结呢？主要的原因是宫崎家族是一个经营飞机工厂的军工企业，在这种环境下长大的宫崎骏自然对飞行器产生了极为浓厚的兴趣。在最近的一部长片《起风了》中，他以巨大的热诚表达了对历史人物堀越二郎以及「零式战机」的敬意。但是在此之前，只有1992年的《红猪》才是承载其飞行梦想最好的作品。





《红猪》取材于宫崎骏自己的漫画集中的一个短篇《飞行艇时代》，最早是想制作成一部短片动画提供给日本航空用于飞行途中播放，制作组还特意去前南斯拉夫亚得里亚海沿岸的名城杜布罗夫尼克（古称拉古萨）实地取景。然而在制作过程中前南战争爆发，使得包括杜布罗夫尼克在内的隶属于克罗地亚的岛屿都受到了波及。受此影响，宫崎骏一改原本想做成供孩子观看的轻松动画的初衷，不仅将杜布罗夫尼克的明显地标隐去，也把《红猪》变成了一部沉重而复杂的电影。甚至直到2008年，宫崎骏在谈及本片时，仍然不无自责地坦诚，「我确实从未去过克罗地亚，也不负责任地以它为背景拍了电影。」

虽然大师对这部影片颇怀歉疚，但纵观他的动画系列，《红猪》可以说是一部十分特殊的、完全以成年人视角拍摄的、既有自传性质又有明显「作者电影」风格的作品。首先我们可以在本片中看到很多关于飞机的场景，其中相当一部分是有真实原型的，比如主角波鲁克驾驶的马基M.33（动画中说是Savoia S.21，实为宫崎骏误记）、美国人柯蒂斯驾驶的柯蒂斯R3C-2、波鲁克在回忆一战时驾驶的马基M.52、还有敌方的军机Lohner T1等等。而在皮克洛大叔的飞机工厂，宫崎骏又为我们细致描绘了飞机从图纸到成型的制造过程，其间隐含着对技师工匠精神的赞赏，也许宫崎骏本人喜爱穿着围裙作画也是受此影响。当然，影片中还有大量的飞机空战情节，制作人员通过用心的设计，以及利用镜头重叠的手法，为观众呈现出了惊心动魄的空战场面。

而在飞机大战之外，影片始终弥漫着一种文艺与浪漫的气息，这一点从取景地就能看出。杜布罗夫尼克保留了很多古迹，充满了中世纪风情。不但是《红猪》，宫崎骏的另一部作品《魔女宅急便》也在此处取景，甚至包括《权力的游戏》中的君临城。不少学者诗人都曾居住于此，爱尔兰剧作家萧伯纳到访时曾说：「如果你想看到天堂的样子，就来杜布罗夫尼克吧。」





当然，本片令人印象最为深刻的便是以「猪面人身」形象出现的主角波鲁克。这一设定一方面很有些后现代主义黑色幽默的意味。猪在人类眼中向来是好吃懒做、贪婪愚笨的象征。但影片里的这只猪却不然，不仅有着高超精湛的飞机驾驶技艺，还很注重生活品质，用刀叉吃高级料理，吃饭也不忘喝点红酒。同时虽然其貌不扬，却自带撩妹属性，别看剧中的两位女主角吉娜和菲奥年龄跨度不小，都一如既往地真心喜欢着波鲁克。

然而另一方面，在《红猪》这个奇幻与现实相融合的故事中，波鲁克是宫崎骏自我身份的隐射和自我理想的寄托。前文提到他所在的家族经营着飞机生意，不过宫崎骏的父亲告诉过他，其实宫崎家族生产的飞机尾翼并不符合标准，但只需贿赂军方管理人员，产品就能蒙混过关。这种见不得人的勾当给宫崎骏留下了深刻的印象，也引发了他对人性的思考，并开始在思想上倾向社会主义。再看波鲁克的全名叫「波鲁克·罗梭（Porco Rosso）」，「rosso」一词在意大利语中是「红色」的意思，而红色正是与社会主义关联最紧密的颜色，此中涵义不言自明。





那么，为什么一个前意大利空军的王牌飞行员放着好好的人不做，偏要去做一只猪呢？这里又有两个层次的人物动机。浅层次的动机是波鲁克的挚友兼战友在战斗中牺牲了，而自己又爱上了这位挚友的妻子吉娜。虽然他与吉娜之间也有郎情妾意，但对挚友的思念与愧疚始终冲击着他的内心，就算明白吉娜一直在等着自己主动开口，可他宁愿一次次地从吉娜的头顶飞过、一次次地出现在吉娜的酒馆中，也要独自承受心灵的煎熬。在这一层面，波鲁克无疑是孤独而悲苦的，日本文化中的「物哀美学」在他离群索居的生活与充满矛盾的内心世界蔓延，给予了观众一丝悲凉凄美的体验。

不过悲观如宫崎骏，其实也是个「嘴上说着不要，身体却很诚实」的极度悲观的乐观主义者。在他的电影里，自由与和平，永远是主题。《红猪》拍摄期间恰逢前南内战爆发，而影片故事的背景则被宫崎骏巧妙地置于上世纪二十年代的意大利，一战结束不久，法西斯主义逐步登上历史舞台。从影片里可以看到，意大利正处于经济大萧条时期，民生凋敝、匪盗四起、人们的人身自由还随时受到法西斯秘密警察的监视。改头换面后的波鲁克亦是如此，法西斯政权对其下达了逮捕令，并派出秘密警察跟踪盯梢。昔日战友同情他的处境，劝他考虑重回空军，波鲁克却凛然道：「要我加入法西斯，我宁愿做一只猪。」

波鲁克一面睥睨法西斯，一面做起了赏金猎人打击空中海贼团。用他的话说，「靠战争挣钱的是坏人，赏金猎人挣钱靠的是本事。」虽然有生命危险，然而可以不给法西斯当走狗，还可以凭本事吃饭，有自己藏身的小海滩，有相互欣赏关爱的红颜知己，何乐而不为？吉娜担心他总有一天会在空战中变成烤猪，可他却说「如果不飞，我就是只普通的猪。」在这一层面，波鲁克无疑又是快乐而自由的。与其做一个循规蹈矩、为虚妄的名义而战斗的飞行员，不如做个没心没肺、天真率性、驾着自己的破飞机自由翱翔的地中海侠客。当美丽的夕阳从波鲁克的墨镜上闪过时，恐怕宫崎骏也幻想变成了一只红猪，拥抱着自己的赤子之心。

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