《总统班底》：从电影看「水门事件」

首先,这是一部关于真相的电影。1972年6月17日,以美国共和党「总统竞选连任委员会」首席安全顾问詹姆斯·麦科德为首的五人,在夜色中闯入了位于华盛顿水门大厦的民主党全国委员会办公室,在安装窃听器并偷拍相关文件时被捕,「水门事件」爆发。事件发生后,《华盛顿邮报》的两位记者鲍勃·伍德沃德和卡尔·伯恩斯坦对整个事件进行了一系列跟踪报道,正是他们报道的内幕消息揭露了白宫与这起事件之间的联系,最终促使了尼克松的辞职。本片的另一个中文译名「惊天大阴谋」比较俗套易懂,但「总统班底」指的是当时参与此事的总统幕僚,相对更加贴切一些。 《总统班底》是根据上述两位记者撰写的小说改编的。影片中饰演记者之一伍德沃德的老牌影星罗伯特·雷德福在1974年以45万美元的价格买下了这部小说的电影改编权。应当说,雷德福敏锐的「嗅觉」让他做了一笔名利双收的好买卖。影片预算仅仅150万美元,但却收获了7060万美元的票房以及众多奖项和提名。最值得一提的是,影片在2010年被收录进了「美国国家电影目录」,这是美国有史以来最优秀电影的集合,只有极具「文化、历史或美学意义」的电影才有资格入选。 同样出色的「嗅觉」也可以用在当年的伍德沃德和伯恩斯坦身上,因此这也是一部关于如何取得真相的电影。事实上,小说和改编后的电影在风格上还是有一定区别的。原书更偏向于犯罪侦破或者政治侦破作品,有许多悬念和惊悚的成分。但电影就不同的,它只覆盖了整个事件的前七个月,同时将视角重点放在了两位记者如何通过毅力和勇气一步步揭开真相的过程上。可以说,它更像是一部纪录片或传记片。

两个普普通通的记者,想要揭破白宫不可告人的秘密,对抗美国最具权势的人物,差不多相当于「大卫挑战歌利亚」。对于他们的成功,从影片着重渲染的情节来看,首先要归功于两人锲而不舍的新闻报道精神。据说当年他们在做调查时每天要工作十二到十八个小时,连续采访了四十天,先后采访了一千多人。反映到影片中,他们确实遇到了各种各样的困难,比如报社内部的阻碍、受访者的不配合、事件线索的纷乱复杂等等。片中有两个相似的镜头令人印象极为深刻,一次是影片中段尼克松赢得大选当日,另一次是影片近末尼克松宣誓就职,近景是占据了一半屏幕的电视直播,远景处则是正在办公室努力奋战的记者。开心的人群以及志得意满的总统仿佛是在嘲笑这两只不自量力的蝼蚁。 当然,「水门事件」得以真相大白并不完全依靠两位记者的努力。其中,美国媒体的新闻自由权是先决条件。从影片中可以看到,虽然诸如政治、商业等形形色色的因素会制约记者的取材和报道,但在法律层面他们是畅通无阻的,就算受访者出于种种缘故对事情真相有所隐瞒或者篡改,但绝大多数人还是愿意接受访问的,其原因就是新闻自由是受到法律保护的。 而另一方面,美国政界的两党斗争以及尼克松在处理这一事件时所犯的错误也起到了决定性的作用。接下去讲的可能是与电影本身无关的几句题外话,有兴趣的可以继续看下去。当年的「水门事件」中有两个谜团,一是闯入水门大厦是谁下的命令,二是为什么一个微不足道的三流盗窃案件最终会升级为美国历史上空前的宪政危机,并导致尼克松的辞职呢?

随着相关档案材料的解密,第一个谜团的答案是显而易见的:尼克松本人并没有直接下令或者策划此事。而第二个谜团则涉及到了尼克松的个人利益和野心。众所周知,美国的政体是三权分立,但这三种权力在美国历史上始终处于一种交替主导的周期性动态变化之中,某些阶段是国会占据主导地位,某些阶段则是总统成为权力中心,甚至在外交和军事领域出现了独断专行的帝王般的总统,威胁着美国的三权制衡,尼克松政府便是一个典型的例子。与美国史上其他腐败或失职的总统不同,没有哪一届政府像尼克松及其支持者所做的那样威胁到了宪法,乃至毁灭民主自身。 而这与尼克松本人的性格特征是分不开的。尼克松出身寒微,两个兄弟早丧,使得他本能地缺乏安全感,也造就了他既富有同情心、多愁善感、宽宏大量,又工于心计、狡猾易怒、心胸狭窄的多重性格。早年多次的竞选失利强化了他性格中不好的一面,偏执多疑、不择手段、倾向于把政敌视作生死之敌,在政治上寻求对自己感情弱点的补偿。因此,虽然「水门事件」不是他直接下令,但也是由于他敢于藐视法律,下令广泛从事各种非法政治破坏和搜集情报活动而诱发的。 其实,因为此案既没有人员伤亡,也无财产损失,只要案犯认罪,并一口咬定与白宫无关,按照美国审判的常例,他们只会受到罚款和缓刑的判决。然而,正是源于尼克松性格中固有的不安全感、工于心计和善于操控政治,他和他所谓的「总统班底」迅速开展了掩盖事实真相的活动,一再运用权力阻挠调查、屡次对美国公民撒谎,并且犯下了许多不该有的错误,才导致了最后的结局。恰如尼克松晚年所言:「水门事件中让我后悔的事太多了。首先是我在一开始处理这个该死的事的方式。我跟它毫不相干,不该大动干戈。我应该直接面对美国人民,告诉他们到底发生了什么事情,向他们保证所有有关人员都会付出代价。」 回到当年的新闻报道,《华盛顿邮报》因为揭发「水门事件」而获得了普利策新闻奖,奠定了在美国新闻界的地位,伍德沃德和伯恩斯坦也一战成名。多方因素促成了这个「美国新闻界渲染的十大媒体神话」之一的事件,而受到两位记者追求正义和真相的感染,美国新闻学和传播学专业的学生大幅增长,新闻媒体人维护正义、挖掘事实的力量得到了进一步的提升。也许记者和报社的初衷可能是为了扬名立万、吸引眼球,但这篇报道本身的伟大亦是毋容置疑的。 ♑



