从反民主到反漫威——漫威电影分析（4）

从反民主到反漫威

——从漫威电影宇宙抛出的惊奇（4）

文=空语因明





围绕漫威电影是什么的问题，在意见领域中出现了“市场假相”。之前的大致分析表明，无论从“场所”和“人情”，还是从“民众艺术”和“文化主题”的标准来看，都难以把漫威电影排除出去。

漫威电影的核心文化主题是“民主的人性”，而那些反漫威的意见所反映的也是“民主的人性”。那种民主的人性，让大家有权利出于自身利益去发表意见。有句没有道理的话经常被拿来诠释这点：“若批评不自由，则赞美无意义”。美式民主的前提是用利益来压制“人对人是狼”的状态。你要是违背了我的利益，我都能否认你是人，更何况拒绝承认一个电影是电影？说漫威电影不是电影怎么了？

因此，这里根本不是用什么词语来表述“电影”的问题，也不是电影是什么样的“民众艺术”的问题。那些有争议的话，并不是根本重点，说到底，重点不是“电影艺术”，也不是“人情”，重点是资本，是利益。电影市场看到漫威电影宇宙和超级英雄题材很赚钱，于是众多“电影宇宙”就被开发出来了；于是众多动作片的场面拍的比超级英雄场面还厉害！

电影真的是什么高上的“艺术品”吗？或许可能有的是吧。但是在电影市场里，那就是商品，衡量标准就是钱，就是“票房”。“电影是金钱的艺术”。当然，钱只是一种价值，它并不会真的让一个东西更有文化。有很多电影制造者，就算有很多钱，也没有制造出好的电影来。他们缺的不是钱，缺的是“文化”。

很多电影都在反映着文化上的贫困。它们还不如漫威电影。太多俗不可耐的爱情片，喜剧片和动作片被制作了出来。但是远远不如漫威电影的电影并没有被点名批评，为什么呢？可能因为它们并没有被认为伤害到某些人的利益。或许也是因为它们“太正统”了。那些电影从业者对漫威电影进行咒骂，是因为他们感觉漫威电影影响了电影市场，影响到了电影投资。保守派不喜欢搅局者，当地人不喜欢外地人。

“自由民主”似乎听起来不错，但前提是你要能够忍受除了资本之外的“客观价值”的消失，甚至还要接受“客观事实”的消失。毕竟哲学家认为，价值和事实之间的界限并非那么严格。

“自由民主”与其反面的界限之间的模糊，也是包括漫威电影在内的很多超级英雄题材电影的主题。你本以为“神盾局”是在捍卫“自由民主”，转眼间，它却成了“九头蛇”，想要以“安全控制”的名义来犯罪。很可能，“神盾局”其实就是“九头蛇”，只是取决于你站在哪个立场上。





超级英雄电影目前仍然是典型的美式民主价值观的产物。美国人自然是这种故事的核心。他们可能以为他们自己在用“神盾局”捍卫“民主的人性”，而他们的敌人是“九头蛇”或“利维坦”或某个奇怪的恐龙。但对于利益不同者而言，“美式民主”可能才是“怪物”。

反漫威的态度不止在美国电影市场内部，也在它的外部。对于天朝上国的观众而言，漫威漫画故事中的“涉华”成分可能是危险的。比如，即将在电影《尚气》中出现的真正的“满大人”。它的形象来源具有典型的歧视天朝的内容。如果漫威电影真的把“满大人”塑造成“反动邪恶”的形象，并涉及到对天朝的贬低，那么抵制这个电影是可以理解的。

不过，在《尚气》之前，早已经有过类似的担忧。《钢铁侠3》上映之前就已经传闻它的反派是“满大人”和他的十戒帮。后来的结果是，里面的反派实际上是邪恶的美国科学家。《奇异博士》也有类似担忧。考虑到，漫威电影在《钢铁侠3》和《奇异博士》已经做了很好的改编，去掉了漫画中表现或隐藏的涉华偏见，那么将来的漫威电影，估计也不会危险地丑化天朝。虽然如此，但是《尚气》中的华人角色太丑，也让某些观众感到隐隐约约的歧视。





从另一方面来看，天朝也曾经不把欧美人当人看，他们只是“洋鬼子”。天朝曾经对欧美人的歧视，也是比较严重的。只不过，现在天朝已经开明了，不再像美利坚保守派那样狭隘了。当然，天朝内部也有疑似保守派的立场，在愤怒地“反漫威”——这是可以理解的。可是呢，以往的天朝对欧美的歧视，并没有让天朝变得更伟大，相反，带来的却是文化上的失败。

还是那个简单的“人类学原理”：当对方和你利益对立非常强烈的时候，对方根本不是人。大家都免不了相互歧视。就连电影评价都能被“地方主义”所歪曲。还好，电影市场里仍然有共同利益：资本。漫威电影能让观众有走进电影院的兴趣，又不会在文化上出现明显歧视的情节，那么对于天朝电影市场而言，敌对漫威电影可能就没有多大必要了。如果漫威电影真的出现危险且明显的歧视，那么可能根本不会通过审查。

你看看天朝现在制作的那些科幻或动作电影吧！哪个真的能做到文化上的捍卫呢？抛开某些不许批评的天朝电影——批评它们就是立场不正确的表现。能被夸耀的也只有票房成绩了。文化上几乎没有诉求，由低俗和不靠谱的情节来拼凑。很多电影制作者只想着利用能够糊弄民众的题材来挣钱，并不想构筑文化。相反，《长城》和《龙牌之谜》之类的电影，确实看起来更有“天朝文化”。可是，撇开电影质量不说，它们的最大毛病就是无法增强“自豪感”。这些电影都无法抵抗“殖民主义”的叙事。所以说，歧视和反歧视并不是根本，最可恶的是无法在文化上捍卫自己。

从文化批评上看，漫威电影很难摆脱“殖民主义”色彩的质疑。要知道，米利坚合众国就是殖民主义和殖民的产物，它聚集了世界上最多的“叛国者”，它就是由对传统的背叛而建立起来的。讽刺的是，就这样一个“背叛传统”的国家，现在却主导了世界文化的霸权。相对来说，米国让启蒙运动的“自由民主”成了高尚的价值，“自由”这个词本身即代表了对“传统”的某种否定。同样讽刺的是，如果不这样，“自由”就可能成为虚伪的价值。

似乎，漫威电影在“殖民主义”叙事上已经试图进行改善了。《惊奇队长》和《X战警：黑凤凰》的对比可以作个例子，来表明这种意图。在这两个电影中，表面上的敌人看起来都不是人：斯克鲁人和徳巴里人都是“外来者”（好听点叫“移民”，难听点叫“入侵者”），前者看起来像绿蜥蜴，后者看起来像绿植。

《惊奇队长》做了很好的改编，“外来者”斯克鲁人不再那么可恶，而是被极权政体迫害的移民。而在《X战警：黑凤凰》中，那些会变形的外来者仍然只是个反派，是“禽兽”。此类故事当然不会摆脱殖民主义色彩，但是起码，外来者斯克鲁人可以被当成人来看了——以后斯克鲁人会不会变成反派，还不清楚，最好不要变反派。从故事设定上看，《惊奇队长》讲好了它的米国故事。





不仅漫威电影，而且那些“讲人情”的电影可能也摆脱不了“殖民主义”的色彩。在漫威电影里，这样的例子有《黑豹》，在漫威电影之外，类似的例子有《绿皮书》。它们的基本文化价值，并不在于对弱势文化或弱势人情的表现，而在于它们符合米国的核心价值观。

如果真要“反漫威”，反对某种文化主题的电影，那么咒骂它，或许有效，但是可能并没有多大意义。重要的是，你要拿什么文化来与它对立？漫威电影在和观众分享它的社会想象，分享“人情”的益处。藐视它，漠视它，都是可以的。我对大部分漫威电影的评价都不高，但也觉得它们表达了某种有益的观念。

有哲学家说，“电影传递着一种独特的英雄主义，我们知道这里是英雄最后的避难所。我们的现实世界太缺乏英雄了，可电影还继续上演着英雄。没有善恶的战斗，没有伟大的道德形象，我们很难想象电影会什么样”。看起来，漫威电影在忠实地做着电影可能做的事情。