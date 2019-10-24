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《攻壳机动队》：秋衣秋裤愁煞人

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2019-10-24 7:16:44

 

日本漫画的真人化改编电影向来是个超级大雷区，即使由日本本土电影人操刀也经常受到粉丝们的诟病，更遑论那些来自好莱坞的外来和尚。也许拿下电影改编权时欣喜若狂，但到了项目真的上马却又如同烫手山芋。远的不说，就以近些年的《攻壳机动队》和《铳梦》为例，拿到版权的大神斯皮尔伯格和卡梅隆亦不敢轻易犯险，远远躲到了幕后。至于其他诸如《阿基拉》、《太空堡垒》等大作更是迄今毫无眉目，猴年马月才能看到真人版的问世。

 

本人对于经典原作改编的一贯看法是不要「糟蹋经典」。六老师虽然被网民玩坏了，但他说的「戏说不是胡说，改编不是乱编」在某种程度上倒也是句真理。对日漫改编真人版电影比较悲剧的一点是，基本上还没上映就几乎可以宣布与前作「高下立判」的定论了。当然从整体来看，指摘这一版的《攻壳机动队》是在「糟蹋经典」确实有点苛刻，不过也绝对难言成功。原因很简单，珠玉在前。


 

事实上，「攻壳机动队」本身便是个集多次神级改编于一体的IP。原著作者士郎正宗奠定了这部作品的基调，赋予了后续创作无限的可能性；创作了两部剧场版的押井守，只取了原作的世界观和人物设定，却将其推向了哲学思辨的道路；而TV版的导演神山健治则更看重政治元素和社会元素，偏重悬疑性和推理性，联系如今时局，剧中的某些警言还是颇具见地的。通过这三位大神的先后加持，「攻壳机动队」才成为了科幻迷心中不朽的经典，特别是押井守95版的动画大作，第一次让全世界认识到了它不凡的魅力，而草薙素子也成了又一位标志性的科幻人物。

 

因此，当大家景仰的东瀛少佐变成眼前的白人素子时，恐怕内心的百般抗拒亦是情有可原的了。自从选定由斯嘉丽·约翰逊饰演素子之后，外界的抗议声就没有间断过，那一万五千份呼吁换回亚洲演员的请愿书便是明证，而且影片宣发时恰逢美国的反洗白亚洲角色浪潮，一度搞成了病毒营销。其实，寡姐的颜值和演技观众都心知肚明，而且扮演娜塔莎的经验也十分有助于她演好身手矫健、御姐型人设的素子。可惜在「人种不符」这一原罪之下，影片的起点就已经矮了三分。


 

不仅如此，吐槽话题还延续到了少佐的那套热光学迷彩服上。为了还原这一身标志性行头，负责服装和特效的维塔工作室又是对寡姐全身扫描，又是用3D打印，到了观众嘴里却成了「秋衣秋裤」。个人觉得这个吐槽一半是戏谑、一半是实际观感。动画里的素子比寡姐更加高挑纤瘦，同时那种类似裸肤的质感在动画中可以随心所欲地表现，但在现实中还是要差了点味道。

 

而这也折射出本片以及其他漫改电影不尽如人意的关键所在，单靠硬件层面的堆砌很难击中观众尤其是骨灰粉们的G点。虽然《攻壳机动队》的整体卡司不算强大，但在特效和场景方面还是下了本钱和诚意的，比如开场时那套素子的义体骨架、又如那个杀人的艺伎机器人、再如剧组亲赴香港拍摄外景，打造出了一个极富赛博朋克风格的都市。然而这都只是好看的皮相而已，举个简单的例子，影片中有很多参照押井守版本的名场面，最经典一个便是公安九课在小巷追逐暴徒的一幕，从枪战到分镜的设计都与原作不可同日而语。

 

当然，真人版主创有自己的考量，一方面要拍出新意，另一方面95版动画过于追求精神和哲学层面的风格很难讨好路人，故此就只能走通俗化的套路。如果说这个逻辑本身没有错的话，那么也许错就错在了如何去进行通俗化改编上。于是，我们看到了一个颇为尴尬的剧本。


 

如果说押井守的《攻壳机动队》是以自省历程和哲思为驱动，将打斗放在了次要位置的话。那么真人版要走通俗化的路子，完全可以反其道而行之，在打斗场面上下足功夫。但遗憾的是，影片中的打斗场面不仅少而且十分稀松平常，属于过目就忘的层次。再看精神层面，则也弱化为了「自我身份认同」的一般化套路，相比95版中的素子，寡姐版的要被动得多。

 

至于故事的主要矛盾，企业（阪华机械）控制了义体人的程序，还威胁到执法机构（公安九课）的行动，这样的情节是不是似曾相识？没错，曾经的科幻经典《机械战警》讲述的不正是类似的故事吗？特别是还先后设置了两个反派属性的角色，导致无论是融合了剧场版和TV版角色特征的「久世」，抑或最终BOSS「卡特」都浮于表面，存在感极低。

 

据报道，本片剧组在香港拍摄期间，邀请了押井守、神山健治和川井宪次（剧场版主题曲《傀儡谣》的作曲）赴港探班。押井守不但说真人版是一部奇妙的电影，还称赞斯嘉丽的素子超出了他的预期。不过仔细想想，作为典型的东方民族，日本人的含蓄和暧昧世人皆知，既然受邀而来，这样的评价很难说不是礼节性的回应。对于好莱坞而言，日漫的真人化项目恐怕永远会是一个炼狱，还是不碰为妙。

 

关于押井守的两部剧场版影评参见：

《攻壳机动队》：厉害了我的少佐

《攻壳机动队2：无罪》：生死去来 棚头傀儡 一线断时 落落磊磊


标签： 漫画改编(79) 斯嘉丽·约翰逊(248) 科·幻(155)

6.8 

攻壳机动队 (2017)

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攻壳机动队/Ghost in the Shell(2017)
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