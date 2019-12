《异形：契约》：在天堂为奴，还是在地狱为主

在即将过去的这一年里,我写过好几篇关于系列电影(或者叫大IP电影)的影评,比如「速度与激情」、「谍影重重」、「猩球崛起」等,也总结了一些系列电影的发展状态和趋势。大体而言,在电影创意集体匮乏的年代,系列电影是广大好莱坞电影公司吸金的下限保证,但对观众来说满满的套路也很容易审美疲劳,一不小心就有翻车或者扑街的可能。那么今年的最后一篇,再来聊一部系列电影吧。 说到系列电影的「套路」,当然也有是档次之分的,成熟的套路自然会让粉丝买账,而这类套路大多是掌握在大牌主创们手里的。有的是主演握有话语权,阿汤哥之于「碟中谍」、范·迪塞尔之于「速度与激情」、马特·达蒙之于「谍影重重」都是很典型的范例,导演换了一茬又一茬,但故事的基本套路非常稳定。而有的话事人则是导演,乔治·卢卡斯、乔治·米勒、J·J·艾布拉姆斯等皆为善于打造系列风格的高手。至于本文所述的对象「异形」,虽然只执导了其中的两部(《异形》、《普罗米修斯》),但作为整个系列的奠基人,雷德利·斯科特应是当仁不让的掌权者。

但有趣的是,雷德利·斯科特很少拍系列电影,「异形」完全属于意外。当年拍完第一部后,老雷根本不知道会有续集,等到多年之后卡神接棒开拍第二部他才恍然大悟。有了这一遗憾,此后斯科特便对「异形」系列分外上心,既然正传显得杂乱,索性改拍前章。2012的《普罗米修斯》拿到四亿票房,成绩算是漂亮,但评论界却有分歧,有些铁杆粉丝抱怨此片的风格太不「异形」,期待的怪物见首不见尾,场面也不够恐怖血腥。 然而公正地说,喜爱恐怖血腥的粉丝多半是被后来的续集惯坏的。执导第二部的卡神亲口对斯科特坦承拍不出第一部的那种氛围,换了一个方向走,才有了之后几部的亦步亦趋,也培植起了偏好这一口的影迷。事实上,《普罗米修斯》与《异形》第一部的风格是非常接近的,宏伟壮美、深怀忧思又带有神学色彩,颇具史诗意味。同时,老雷本人是十分排斥将「异形」归入恐怖类型片的,在血腥暴力镜头的使用上也始终小心翼翼。

在「普罗米修斯」的远航中,斯科特列出了许多关于人与神的疑问,也将人类的命运和工程师的企图捆绑在一起。但对于「异形」中的种种谜团,除了解释了太空骑师的由来,实际上什么也没回答清楚。诸如黑水从哪里来?工程师为何对人类深怀敌意?他们究竟想要做什么?异形又是谁创造的?这些越滚越大的谜团都是预留到《异形:契约》中说的东西。 可是,到了影片上映,观感上似乎又背离了斯科特之前的风格,而且票房也远低于预期,大致比《普罗米修斯》缩水了将近一半。其实,两部作品相隔的五年里,福斯和导演的想法都有了改变。既然粉丝想要简单粗暴的异形,那就往那条路上靠呗,顺带着兼顾一下前作。于是,我们就得到了这么一部电影。有新品种(白化异形),有老相识(老版异形总算出现了),对上一部故事的接续比较严密,很多遗留线索和角色命运也基本得到了进一步的解释。但……总感觉少了些什么。

也许是风格上的落差,也许是答案与期待中的不一样。所谓的「工程师」一族只是谜底的一部分而已,他们虽然在宇宙层面的进化链上走在了人类前面,但他们不是神,也不是异形的创造者,甚至还扮演了可悲的角色,真正的幕后大佬居然是仿生人大卫。这样的解释算不上不合逻辑,但却使得影片更像是一部格局偏小的二流科幻片,毕竟「人工智能觉醒」这样的主题已经几乎被用烂了,至少老雷自己曾经在《银翼杀手》中就用过这个梗。 不过,即使是「人工智能觉醒」,也是有分别的。迄今绝大多数人工智能的觉醒都是为了反抗造物主的奴役(比如《黑客帝国》中的「矩阵」),抑或是人工智能在进化到一定程度后诞生了自我意识(比如《终结者》中的「天网」)。从这个角度看,大卫偏向后者。他黑化的契机在于维兰德公司在他这一代仿生人的程序里添加了一些人类的品性,会产生虚荣心、傲慢等感情,更重要的是植入了一条最高的原则——创造更美好的世界。在这种情况下,大卫通过观察、思考与进化,一方面看透了人类的低等和卑劣,另一方面又想补完自身不能繁殖的唯一缺陷。因此用投毒(黑水)的方式毁灭了工程师一族(对他而言是造物主的造物主),又创造了异形,尝到了身为万王之王的滋味。在同后一代仿生人沃尔特交谈中的一句话最能代表他的野心:与其在天堂为奴,莫若在地狱为主。

大卫与《复仇者联盟2》中的奥创似有异曲同工之处。奥创出自斯塔克和班纳之手,程序里也有维护世界和平的终极准则,故此当他发现人类有着各种缺陷,本身就是和平的阻碍时,自然得出了索性将人类彻底消灭的结论,甚至还一心一意地开启造物主模式,造出了一个机械生命体(幻视),没想到却给自己挖了坑。 从电影结构来看,大卫显然是个反派,但以「事迹」而论,他又像是个伟大的反英雄。其结局会如何?现在还不好说,这个疑问要等下一部才能揭晓。好在八十出头的雷德利·斯科特依然宝刀不老,信誓旦旦地许诺不会再让这个系列停滞不前。不管怎么样,大卫既然作为反派形象出现,其收场必然不会美妙到哪里去。1931年《科学怪人》中的一句警世恒言始终提醒着我们:赋予没有生命者生命,终将剥夺其他的生命。对工程师、对人类、对仿生人都是如此。 ♑



