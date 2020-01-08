《东京物语》：平山家的葬礼

在日本最知名的一批导演中，对小津安二郎意见最大的当属今村昌平。当年，今村昌平报考松竹映画时的第一志愿是进入木下惠介组，结果因为报考的人实在太多而被迫分到了小津组。今村昌平跟着小津安二郎拍了《麦秋》、《茶泡饭之味》和《东京物语》，过程却并不舒心。在他看来，小津只拍日本官方认可的国家形象，而现实中的日本和银幕上的已经截然不同。其实，不仅是今村昌平，还有其他一些后辈也对这位被日本奉为「电影之神」的导演嗤之以鼻，大部分槽点或集中在千篇一律的故事上，或聚焦于雕琢痕迹过重上。当然，电影到底是用来叙事，还是单纯的影像表现，这个问题是见仁见智的，也是无解的。

然而有多少人反对小津，就有多少人敬佩小津。在世界影坛，小津安二郎几乎是和「电影天皇」黑泽明并驾齐驱的日本导演。从文德斯到考里马斯基，从贾木许到侯孝贤，众多导演都将小津看作自己的导师。尤其是「新德国四杰」之一的维姆·文德斯，在八十年代特地拍了一部叫做《寻找小津》的纪录片。他把那次赴日称为朝圣之旅，走小津走过的路，看小津看过的东西，并在最后拜谒了小津之幕，称得上是后进对先贤最高级别的尊崇。文德斯曾在一篇文章里这么说：「小津改变了许多人的生活，他的电影使我们依序把生和死连结到一起。」





是的，「生死」便如小津安二郎电影中的「家庭」、「饮食」和「嫁女」一样，都是既平淡无奇、又悲欣交集的生活况味。因此，小津反复拍摄「婚礼」，也反复拍摄「葬礼」，它们不仅是一种仪式，还是一种带有另一层含义的表征。小津安二郎在国际上最有名的两部电影恰好各据其一，含有「婚礼」元素的是《秋刀鱼之味》（影评参见《秋刀鱼之味》：秋日的怅惘，人生的况味），而含有「葬礼」元素的则是《东京物语》。在世界多个电影媒体的排名中，《东京物语》经常能入围前十，甚至雄踞前五前三，足可见这部电影的魅力。

在《东京物语》中，我们依然能体会到浓郁的小津风格。比方说犹如不动佛般的固定镜头，除了两三处运用了移动机位，其余都用了小津独步天下的表现手法，滤去了推、拉、摇、移、以及淡入、淡出等运镜和剪辑方式，牺牲的是画面的生气，却隐藏了叙述者的身份，强调了客观与写实；又如低视角仰拍，这样的位置和角度恰好是日本人传统坐姿的高度，也是小津被称为「最具日本风味」导演的重要原因之一。同时，这个角度能与和式房间内部的对称线条组合起来，达到他所预期的构图造型。某种程度上讲，东方导演在构图上的追求要比西方导演更高，不仅要借鉴西方绘画的透视法，还要营造出「庭院深深深几许」的效果。也就是说，构图不但要「深」，还得产生「深几许」的意境。这种独特的美学，正是小津想要的。





而另一个风格元素便是「空镜头」了。这在《东京物语》的开头表现得尤为明显。小津在开场连续用了五个空镜头，第一个镜头里近景是一个石灯笼，远处是码头和汽船；第二个镜头是几个上学去的小学生；第三个镜头是在山间行驶的火车。在这三个镜头中，无论是汽船、学生、抑或火车都是从画面的左侧往右侧缓慢行进。众所周知，日本印刷品的阅读方式和中国古代一样，都是从右往左看的，因此「右」代表着「过去」，「向右」就意味着对传统和过往的向往。而到了第四个镜头，是一辆从右向左疾驶的火车，显然象征着「现代」对「传统」的冲击。这一象征同整部影片所要传达的核心思想是紧紧相扣的。

大和民族是传统的农耕民族，日本在历史上亦深受中国儒家思想的熏染，因此「父权家长制」始终是构成日本家庭的主导要素。在这种制度下，日本的家庭结构以大家庭、直系家庭为特征，最显著的表现便是三代同堂住在同一屋檐下。而家庭内部的管理以家长制的绝对权威来实现，父亲、长子和丈夫是整个家庭的权力中枢，同时遵从辈高者尊、辈低者卑的等级观念。然而，随着时代的变迁，传统的家庭结构已然不能继续维系下去了。





小津影像中的家庭，大多面临着这般无可挽回的「崩溃」。在《秋刀鱼之味》中，女儿出嫁是家庭制度崩溃的表征，而到了《东京物语》里则换成了老母亲的死亡。我们看到，正是母亲最后突发心肌梗塞才让所有家庭成员相聚到一起，是死亡促成了平山一家真正意义上的团聚。这既是一种悲哀，也是为这个行将瓦解的家庭写下的最后一封判决书。然而，在母亲倒下之前，故事处处在给观众暗示。子女对父母的嫌弃（尤以长女繁对父母的态度为甚）、孙辈对祖辈的冷淡、乃至长子幸一一家本身也体现了这一趋势（两个年纪尚小的孩子就已经对母亲十分不敬）。相反，倒是老夫妇俩对给儿女增添麻烦频频致歉，父亲甚至对孩子们抽时间回老家参加母亲的葬礼表示感谢。

造成日本家庭制度瓦解的原因，二战可以看作是一个标志性的时间点。细心的观众不难发现，小津在《秋刀鱼之味》和《东京物语》中同时都用到了旧日本的海军军歌《军舰进行曲》，而且几乎是在相同的场景之下，笠智众饰演的父亲和老朋友在小酒馆里叙旧，一边回忆往事，一边隐约提及战争的创伤。当然，小津无意直接控诉战争本身，反而通过对家庭制度崩溃的描绘，来表达自身对于战前日本家庭模式的眷恋。即使生活并不富足，但战前的时光让人愉悦。而战后的家庭所需面对的现实，是成员之间的分崩离析。





深究原因，多少也有无奈。日本战后经历的民主改革、经济高速发展、城市化进程加剧，弱化了「家」的功能，并促使越来越多的核心家庭（亦即三口之家）在城市诞生，而家庭成员的地位也在发生变化。同时，在战后的形势下，作为一家之主的男子，要承受更多的生活和经济上的压力，必须整日为生计奔忙，也导致了家庭中「父权」的缺失。事实上，「东京物语」中的「东京」不只是一座城市，更是一个地标象征，是家庭离析的催化剂。战后的家庭成员为了各自的生活和工作，去往更好的城市「东京」，年迈的父母则为了「挽回」家庭而动身前往东京，却发现儿女们都有了各自的生活。可是在他们的生活里，年迈的父母是「缺席」的。

不过，小津还是为我们留了一点美好。与亲生儿女们相比，老夫妇二儿子的遗孀纪子仿佛是个另类。不但在丈夫战死八年后依然寡居，将丈夫的遗像放在家中显眼的位置，对公婆的态度也温和恭敬。在出席完婆婆的葬礼后还特意留下来陪了公公数日，与葬礼刚结束便匆匆返回东京的其他人形成了鲜明的对比。但就算是如此贤惠的纪子，也对现实的变化显现出迷茫，也在与小姑子和公公的对话中流露出未来或许亦会随波逐流。当一个文化共同体的价值观和固有秩序走向瓦解时，置身其中的人自然会被卷入无情的洪流，并对何去何从感到失去方向。《东京物语》看似是一首简单从容的抒情挽歌，本质上却记录着日本社会变迁时的汹涌浪潮。其实，当我们以自己的经验带入影片，会发现这何尝不是我们正在经历的一切？

小津安二郎有个「一辈子只拍一部电影」的纯洁理想。从某个角度看，似乎也差不多。在他的镜头里，男女老少一直过着最平凡的日子，生老病死、婚丧嫁娶，每一天都如昨日重现，但每一天又都是新。虽与时代格格不入，却和谐悠远、别有韵味。只要是日常的点点滴滴，依然足以让我们心动驻足，达观从容地看待生命的展示与流逝。

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