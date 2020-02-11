片头的几分钟交叉剪辑西恩·潘玩的挺炫。配乐也切合主题：忧伤、惨白、暗淡。

开场的雪地旅行车镜头是导演的一个障眼法，故意放烟雾弹迷惑观众。结合中段小女孩的画，会怀疑猜测主角即是凶手。

前半段气氛营造极佳。阴沉的天空、肮脏的雪地、冷厉的风景，老警察单枪匹马调查，颇有《真探》之感。

老杰克饰演的Black警探是一个很有经验的重案刑警。在现场他让年轻警探剪下小女孩衣服上的纽扣送去检查，推测可能会有指纹。在抓住印第安人看年轻警探审讯录像时他一直就从未相信过印第安人就是凶手。在印第安人自杀案件了结后，他独身一人继续私自调查，希望掌握更多线索。并从小女孩的画判断出凶手是个惯犯，这不是他第一次作案。请小镇警局翻阅10年前的类似案例。果不其然，同一类似手法的强奸谋杀，一次发生在8年前，一次发生在3年前。可惜尽管有这么多证据暗示，镇警局以及老警的年轻警探都未引起重视，还怀疑老警因退休，精神出了问题建议他去看心理医生。无奈的老警只有凭一己之力继续侦查。在小镇附近买下了一座加油站，常驻此地。在这之前曾有一个镜头，老警手中拿着一个地图，并在三个地点上画了一个三角定位。也就是凶手作案时的活动范围。所以老警买下加油站不只是为了调查方便，他笃定凶手一定会在某一天来这座加油站为汽车加油。

影片镜头语言很丰富，体现了老警内心的矛盾。比如结案后上机场，老警本来要去墨西哥安度退休生活。然后一个镜头飞机飞走了，他却没有搭上那飞往圣卢卡斯湾的退休旅程。而是留在了机场，往凶案发生的小镇驶去。电影这一幕将老警心中的正义与对受害家属的一诺千金刻画的淋漓尽致。

“谋事在人，成事在天”。影片最后上帝收走了凶手没让他再继续作恶。算是姗姗来迟的正义。但却没人知道他是那三起命案的凶手。他以一个体面、受尊重的形象死去，安葬。剩下陷入神经质、歇斯底里、自我怀疑、喃喃自语的老警一人坐在加油站低吟着无人听懂的话。他心爱的女人因此事离开了他。他的昔日警探朋友和同事不再信任他的能力，说他是个“丢脸的小丑”。

一开始一无所有的警探，为了当初的誓言追到不见五指的黑暗尽头，却失去了先前曾拥有的一切。这个残酷又带几分真实的结尾，黑色至极，压的人喘不过气。

但有的时候，生活就是如此。