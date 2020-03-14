《步履不停》：是枝裕和的「饮食男女」

囫囵地看，《步履不停》与《比海更深》仿佛一对孪生兄弟。树木希林和阿部宽同样演了一对母子，后者饰演的角色都叫「良多」，也都以在母亲家团聚并过夜为叙事主体。再往细处说，甚至还都有良多泡澡的桥段。但用心品味，《比海更深》更强调那一夜的契机，更加干脆利落（影评参见《比海更深》：比海更深的是生活本身）；而《步履不停》的这一天一夜更像是投入湖水的一块石头，不仅泛出了阵阵涟漪，还勾起了沉淀在湖底的淤泥，影片的内核显然更加厚重深沉。

都说是枝裕和的风格像小津安二郎，即便导演本人并不怎么认同，然而《步履不停》确实很有些小津的味道，比如家庭题材、比如「饮食」元素的重要性、乃至本片的台湾译名（《横山家之味》）还借鉴了小津的《秋刀鱼之味》，比之《步履不停》反而别具一格。不过，与小津在作品中指向的日本战后家庭制度瓦解这种较大的格局相比，是枝裕和要更纯粹而细腻。因此，与其说这部影片有小津之风，不如说颇具李安《饮食男女》的影子，平淡、真实、温文尔雅、用日常饮食来表现家庭两辈人之间的情感。

是枝裕和作品最为突出的特征，也许就是那些处处可见的、平凡却细腻温暖的生活细节。并非只有生离死别才让人刻骨铭心，很多打动人心的电影往往都是来自于细小而不起眼的生活场景。譬如午后被风吹起的风铃，被咬掉一口的夏日冰激凌，傍晚夕阳映下的大片波斯菊田，晚间餐桌上一锅炖得咕咕冒泡的寿喜锅。凡此种种生活图景，虽然细小如斯，却越品越觉得熨慰人心。到了《步履不停》中，便是食物、餐桌和厨房。





电影的开头十分有设计感。画面全黑，背景中却有洗濯的音效，以及一段关于萝卜和马铃薯的对话。继而荧幕转亮，原来是母女二人在厨房中为家庭聚会准备食物。在这部与「吃」很有关系的影片中，有多处将「吃」与「听觉」做了结合，切酸菜的爽脆声、捣土豆泥的敲击声、洗食材的淅沥声、油炸物的爆裂声、炖煮物的沸腾声等等。而影片伊始的全黑画面与声音、对话间产生的拉锯带来了饱和的情绪，使得观众从想象到看见，迅速接受了这两个元素。

本片的大多数情节都在横山家的厨房与起居室（餐厅）里进行，半敞开式的厨房和起居室里的餐桌形成了一个有机的整体。为何要将食物的准备和家庭的用餐这些生活中再平凡不过的琐事展现得那么巨细靡遗？因为在东方的家庭伦理观中，「吃饭」这件事往往有着不言而喻的象征意义，并由此推及到「食物」、「餐桌」、「厨房」这些具象的东西上。吃什么并不重要，重要的是准备食物和吃饭的过程。在横山家的午餐（尤其是玉米天妇罗）准备过程中，母亲、女儿和儿子分工合作，程序严谨慎重，消解了父亲不参与集体行动的执拗。而当父亲闻着香味加入品尝，直至一家九人用餐结束，这一具有凝聚功能的仪式才告完成。

我们通过故事的推进才知道，横山家的这次团聚是为了长子纯平一年一度的忌日，而依惯例烹制的玉米天妇罗以及母亲诉说的当年纯平偷玉米的经历则与祭奠活动互为镜像，通过味觉和往事来触动家庭成员的记忆。聚餐的初衷是缅怀亡者、抚平伤痕，但每个忌日却又像是一次隐性的暴力，让每个人都再度品尝痛苦。当年长子的离世，对横山家造成了难以消弭的重创与隔阂。特别是对于作为次子的良多而言，大哥的意外丧生让继承家业的期许和责任也意外地转移到了自己身上，除了要面对被父亲拿来与纯平对比的压力，还要在传承家庭责任和寻找自我的抉择中彷徨踯躅。





「现在想来，《步履不停》是我对亡母的悼念。如何接受母亲去世的事实的思考，形成了电影。」诚如是枝裕和所言，这部电影脱胎于他自己的亲身经历。当初他如何往返于医院去照顾病重的母亲，如何与母亲交谈直到有一天她突然去世。他觉得应当把这段感情写下来，并果然在八天里就完成了剧本的初稿。因此，虽然影片中横山家的一家之主貌似是行医半生的父亲，实则是背后那个做了一辈子家庭主妇的母亲。

如果说横山家的问诊室是父亲的阵地，那么出了那一亩三分地，屋子里其他部分的主宰俨然便是母亲。母亲没读过书、也没外出工作过，却有一手一流的厨艺，也是操持家务的支柱。日本传统的家庭分工决定了母亲/女性势必会成为通过饮食体系串联起家庭成员情感的桥梁，片中母亲对于这份责任的神圣感和坚定感堪比父亲对于医生这一职业的执着与骄傲，她用每一道拿手的料理放大情感和记忆的能量，牵动整个家庭的心，这便是母亲操控食物的强大力量。也难怪老小孩般的父亲会心有不忿：「这个家是我辛苦赚钱挣来的，你们为什么都一直说‘奶奶家’？」

母亲有强势的一面。她用另一种意义上智者的身份处理着家庭内的各种风暴，解构着家庭，又重构着家庭。每年长子忌日这天，她都会聚齐家人、准备好丰盛的食物，还邀请长子用生命的代价救起的落水少年，在他面前重提当年获救的经过。良多不忍已然长大的青年忍受必须感恩的痛苦，哪知母亲却说：「才十年就忘记，太便宜他了，是他害纯平当了替死鬼……对父母而言，无人能怪罪才是最痛苦的。每年让他痛苦一回，这样应该不算过分。」





母亲又有隐忍的一面。晚餐时的交谈引出了《Blue Light Yokohama》这首歌的唱片。随着歌声的响起，母亲一边轻声哼唱，一边跌入了旧时的回忆，旁边则是父亲尴尬的失语。当父亲泡澡时问起何时买的唱片，隔间的母亲云淡风轻地说起早年发现父亲与别的女人偷情的往事。这是母亲处理夫妻关系的睿智与宽容之道。

谈及自己的父母，是枝裕和说过：「在这段不断失去的日子中，如果说我还得到过什么，应该就是人生总是有那么一点来不及，这么一种近似于认命的教训吧。」总是有那么一点来不及、总是慢一拍的悔意，可能就是是枝裕和本身对母亲、对父亲离世最深切的感受。在他的电影语言里，观众很少能感觉到极端的情绪，他总是在平静地述说着一个个凡人所背负的命运。正如导演自己，也是义无反顾地投入了电影长河中化为一滴无为，但却真实地存在着。

影片末尾，父亲送儿子一家上车后念着：下次再回来就是新年了。而车上的儿子对着妻子舒了口气：这次回家了，新年就可以不用回来了。接着就是画外音：三年后父亲去世，不久后母亲也跟着走了，她最终还是没坐上我买的车。父母总盼着孩子下次什么时候回家，而孩子总把过年回家当成一桩打卡的任务，能省一次是一次。等到父母离世，就算再回去也见不到的时候才发现，人生总是这样，慢了一拍，后知后觉。

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