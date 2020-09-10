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《死侍2》：何以解腻，唯有Deadpool

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2020-9-10 8:03:03


当福斯在2006年催促瑞安·雷诺兹做个PG-13的《死侍》时，恐怕怎么也不会想到十年后会以R级片的面貌出现并收获了海量的口碑和票房，正如小贱贱自己吹嘘的那样：「我现在都能跟基督出现在同一个句子里了！第一是《耶稣受难记》，第二就是我！」当然，如果算上全球票房，《死侍》便是名副其实的老大。而能打败它的也只有它自己了，《死侍2》上映后果然刷新了R级片的票房纪录，直到2019年被同为漫改电影的《小丑》反超。

 

有趣的是，到了《死侍2》，瑞安终于答应搞一个PG-13的版本，也就是后来在中国上映的《死侍2：我爱我家》，条件么一是把一部分票房用于慈善，二是把好莱坞另一个出了名的嘴炮弗莱德·萨维奇拉过来说「相声」。PG-13版本去掉了一些黄暴的粗口和镜头，但据说仍然留下了很多重口桥段。想必也是如此，否则怎么还能称得上是死侍。不过，冲着「我爱我家」这种带着中式合家欢情景剧味道的副标题，本人还是老老实实选择了观看原汁原味的R级版本。


 

《死侍2》最大的变量其实在于创作团队，本片开拍之前上一部的导演蒂姆·米勒宣布离开。当然，在一个「小导演」和「大演员」的组合中，走的往往会是导演。据报道，他和雷诺兹的矛盾主要集中在续集的创作理念上，米勒想要加入一些程式化的东西，而雷诺兹则希望走更加极致的R级路线并拥有更多的话语权，再加上关于「电索」这个人物选角方面的分歧，导致这位对第一部贡献极大的导演最终挂冠而去。

 

履新的导演大卫·雷奇虽然也不是什么大牌，却也并非庸手。他曾在许多动作片中担任副导演（包括《金刚狼2》和《美国队长2》这样的漫改超英电影），积累了相当丰富的经验，而他最拿得出手的履历便是口碑不凡「疾速追杀」系列，用小成本玩出了史上最酷杀手，顺便「救活」了基努·里维斯。因此，《死侍2》中动作戏的质与量明显要比前作高出一个档次，比如开场在日本澡堂中的长镜头，以及押运车上的那段都十分酷爽带感。


 

话说回来，动作戏再好也只能是死侍电影的附属品，要解腻提神还得靠小贱贱的各种花式倒腾。瑞安·雷诺兹版死侍（这两人其实已然合而为一）的特点是啥？穷呗！福斯可不像迪士尼或者华纳那么有钱，从演员到特效的预算都很有限。《死侍》的制作费用只有5800万美元，《死侍2》稍微多点，但也不过1.1亿，还比不上漫威宇宙的二线英雄蚁人。然而，穷也有穷的活法，别的不说，至少给死侍提供了许多吐槽福斯的话柄。

 

具体来看本片，说是属于「X战警」系列，但出现的X战警还是少得可怜，好不容易反派中有了个名气大点的「红坦克」，但剧组愣是没有给他配个演员（多个演员就要多发一份工资），结果雷诺兹自己为红坦克配音并做了面部动作捕捉，导演大卫·雷奇则亲自上阵做了形体动作捕捉。影片中死侍自己搞招聘抓来的新人里唯一留下的就是「多米诺」，为什么？关键要看她的能力是啥——运气，根本不用CG特效啊，这得有多省钱！


 

同时，剧组还堂而皇之地跑到《X战警：黑凤凰》的片场蹭戏，X教授、野兽、快银、暴风女等人都成了小贱贱的背景板。而且你还真不能说本片没大牌演员，能让马特·达蒙和布拉德·皮特同时出现在影片里的超级英雄电影恐怕还没有吧。虽然后者只露了一秒钟的脸，但除了演员工会规定的最低薪水（估计几百美元），也就让雷诺兹亲手端上一杯咖啡，怎么算都很划得来。

 

当然，「穷」只是给拍片上了点难度，逼着剧组挖空心思琢磨套路，但最重要的「武器」还是死侍的那张嘴。本片在香港上映时的宣传文案是「更粗（鄙），更长（气），更大（牌），更硬（净）」，要实现如此气势，小贱贱的嘴炮势必要比第一部时更加猛烈。看看本片里他的那些吐槽，有道是「贱贱如此多娇，引无数英雄竞折腰」，多少电影和演员被淹没在了他满口的荤段子中。可也正是因为这，才使恶搞式的颠覆类型化英雄形象、解构严肃意义与情节、以及对经典影视元素的陌生化戏仿成为了雷诺兹版死侍的最亮招牌。


 

而且，不要以为死侍是只会屎尿屁的反英雄，也不要以为反英雄是英雄的对立面，那些所谓的「反英雄」其实仅仅是他们的价值体系与传统的不同罢了。何况好莱坞电影的风格再怎么另类，核心价值观总是不会偏离主流的。在第一部中，死侍接受实验性治疗、执着于恢复容貌、追杀反派等个人化行为的内在动机都被巧妙地转移到了女友身上，使他的行径不再自私，而是为了女友、为了家庭、为了爱，并让观众也对他产生了强烈的同情心理。

 

这一部亦然。痛失女友后的死侍自暴自弃，但在解救罗素的过程中找到了人生的价值，重拾友情、家人以及英雄的真正意义。可以说，对家庭（包括小家庭以及作为变种人的大家庭）的竭力围护让死侍电影中所有的「黄暴」原罪得到了合理的消解。因此，从表达层面看，死侍确实有冲破禁忌、挑战体制的夙愿，可到头来仍然选择了皈依体制。叛逆只是表象，爱与家庭才是实质。从这个意义上来说，PG-13版那个「我爱我家」的副标题也不无道理。而我们爱小贱贱的根本原因，也只是因为他与主流抗争的叛逆精神契合了我们的心理。解腻归解腻，该有的价值观还是得有，毕竟还是大众文化。


标签： 瑞安·雷诺兹(37) 超级英雄(242) 乔什·布洛林(23) 死侍(23) 漫威(249) 大卫·雷奇(4)

7.4 

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