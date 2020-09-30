《菊次郎的夏天》：愿你能被温柔以待

一个大男人和一个小男孩，携手走过一段旅程。

走过了夏天，也走过了一段坎坷。









孩子一个人成长会变成什么样？正男以一个蔫头耷脑的形象出现，眼睛半睁不睁，与人交流也几乎都是低头看地面。有一种感觉这并不是一个朝气蓬勃的孩子。大叔给与的评价是“从未见过如此阴郁的孩子”。





没错。正男的低气压非常明显。就算放暑假，他和小伙伴路过人声鼎沸游人如织的浅草寺，也并没有多没高兴。反而给人一种“热闹是他们的，而我什么都没有”的感觉。

虽然他有外婆的照料，但却得不到爸爸妈妈的爱。爸爸早逝，妈妈不在身边，没人玩耍，这个孩子似乎被世界遗弃了。当看到他小小的身影孤零零在球场不知所措时，心中难免一酸。如何能让一个孩子欢笑？我想，大概应该是陪伴吧。

在百无聊赖的夏季，让正男误打误撞发现了妈妈的地址。于是这个孩子第一次有了目标的兴奋。在被指定由大叔陪伴之后，他们开启了寻母之旅。









要说这个大叔还真是一副不着调的样子，不仅把两人的路费都用来赌掉了，而且还大呼小叫。但正男却似乎渐渐开朗了起来，虽然话还是不多，但会有很多互动，会积极主动想办法解决路上一个个困难。





当正男来到母亲家门口，亲眼看到母亲早已有了新的家庭，而自己被遗弃后，大叔瞬间惊醒：两个人有着相似的经历——被母亲抛弃。

吊儿郎当的大叔认识到这点时，他一改平时的样子，变成了一个有担当有责任感的大人，想办法温柔的尽自己的所能去呵护一颗受伤的心灵。在这一刻，大叔面对的是正男，又何尝不是曾经的自己？





如何抚慰人心？如何让小孩子走出困境和打击？大叔的最佳治疗方法是玩耍。这也是影片之中最让人感觉欢快逗乐的地方——几个大男孩在河边露营，他们做游戏、搞怪、偷西瓜，这种陪伴的欢乐才是夏天真正美好的所在。与其说他们在努力的治愈正男的心伤，不如说他们内心中都住着一个孩子，在这一刻，他们的肆意玩耍回归到最本真的状态。正所谓“男人永远长不大”可能就是如此吧。





从东京到爱知县的路上，正男遇到过很多人，他们都在临别时和正男说“要乖哦”。所以我们看到一个乖乖的正南，和一个完全不乖的大叔。大叔为什么会不乖？大叔为什么会长成了现在这个样子？因为他自己就是一个没有母亲照料的孩子。他目前所有的性格养成，都源自于自我保护。在无人为他遮风挡雨时，他需要找寻自己生存下去的方式。所以我们才会看到一个略带嚣张跋扈、还有些小聪明、甚至有些小坏的大叔。但这样的大叔，也会让人心疼。





大叔在被打之后谎称从楼梯上跌下去了。这是维护自己的面子，也是不想吓到正男。这一刻，大叔变成了小孩，正男跑去为他买药，则成了他的庇护。看似年龄不大的小朋友，内心却沉稳有主意；看似不着调的大叔，内心何尝不住着一个曾经受伤的孩童？





影片将残酷现实和美好童话结合在一起，时而是等不到车的无助，时而是砸车的混混行为，时而是黑帮的殴打，时而是机车男的可爱，在久石让的配乐之中，残酷仿佛也被一双温柔的手抚慰了，而可爱逗趣的轻快的节奏却更让人感受到童话般的一幕幕。

说到童趣，又要说到影片独特之处，是那些幻化成梦境和想象的片段。这些片段用日本传统艺术形式呈现出来，恰到好处的融汇了现实和梦境，同时，有起到了分割的作用，很有特色，可以看出导演的趣味和匠心。





影片的开头和结尾是一个圈，正南开头带着天使的翅膀飞奔，正是最后一幕道别之后的状态。而正男对于大叔来说是真正的天使，因为这一路上，对正男的陪伴，让大叔仿佛重温了童年，治愈了自己。大叔在最后一秒拥有了自己名字——菊次郎。所以电影的名字不叫《正男的夏天》而是《菊次郎的夏天》。

在这个夏天，菊次郎遇到正男是一件幸运的事。