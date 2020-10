《正义联盟：毁灭》：布鲁斯•韦恩的远虑

2017年那部《正义联盟》的失利,让华纳刚刚由《神奇女侠》凝聚起的信心再度破碎,不仅迫使高层改弦更张,倾向于打造个人电影(甚至是《小丑》这种与DCEU没有任何关系的作品),也为「正义联盟」这一最强超级英雄团队何时还能出现在真人电影之中画上了巨大的问号。不过,虽然我们近期在DCEU里也许看不到它的登场,但在DC的动画电影领域,「正义联盟」的出镜率还是非常高的,几乎每隔一两年就有一部关于这个团队的作品。第一次露面是2008年的《正义联盟:新的边际》,然后是2010年的《正义联盟:两个地球的危机》,而2012年又迎来了《正义联盟:毁灭》。 由于DC漫画世界的多次重启(比如「闪点」、「新52」等),「正义联盟」的创始元老成员在各版本中有着些许出入。与DCEU中不同,DC原创动画宇宙中「正义联盟」的创始六巨头里没有海王和钢骨,取代他们的是绿灯侠和火星猎人。其中的「绿灯侠」不用赘述,2011年那部影片的失败让瑞安·雷诺兹好些年抬不起头来。而「火星猎人」则需要多说几句。火星猎人本名荣恩·荣兹,原先是火星上的一名警察,无意中被地球上的科学家俄德博士传输到了科罗拉多的实验室里,并且阴差阳错地躲过了导致火星人灭族的瘟疫。俄德博士死后,他也无法回到火星,便以人类形象加入警务部门,化名「约翰·琼斯」,暗中用超能力维护正义。

本片有个颇为唬人的大反派汪达尔·萨维奇,岁数老到了超越文明史,是个出生于八万年之前的尼安德特人,受一颗坠落于地球的陨石辐射影响而获得了不死之身和远超常人的智慧。在漫长的历史中,他当过工人、科学家、牧师、艺术家、医生、小偷等各种职业,积累了丰富的经验、知识和计谋(在漫画的原始设定中还是成吉思汗和拿破仑等人的本尊),以及数额巨大的财富。正因为有如此家底,他才能斥资数亿美元纠集了六大反派组建「末日军团」,用以对抗「正义联盟」,达到毁灭三分之二地球,营造个人帝国的目的。 哪六大反派? 「毒王」贝恩。他是六人之中观众最为熟悉的一个,有着惊人的智慧和身体素质,人生巅峰是打断了蝙蝠侠的脊椎骨,致其瘫痪。在诺兰的《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》中,由汤姆·哈迪饰演的贝恩给我们留下了非常深刻的印象; 金属人。本名约翰·柯本,原先是一位记者,因车祸而濒临死亡时被改造成拥有金属身躯和氪石心脏的金属人,从而成为了最让超人头疼的对手之一; 豹女。原名芭芭拉·密涅瓦,是个英国女考古学家,在非洲探险时找到了一个名叫「Urtzkartaga」的古神,被其附体后获得了长生和力量,以及半人半豹的形态。豹女将在未来上映的《神奇女侠1984》中登场,并由克里斯汀·韦格饰演; 「星蓝石」卡萝·费里斯。原本是绿灯侠哈尔·乔丹的女友,但被星蓝石占据人格后变得亦正亦邪,处处与绿灯侠作对。同时,她又是七灯军团(包括绿灯侠所在的「绿灯军团」)之一的「星蓝石军团」(又名「紫灯军团」)的首领; 镜像大师。本名塞缪尔·斯卡德,在制镜厂工作时,因不小心在一面镜子中混合了错误的化学物质,从而拥有了连接次元空间的能力,并可以制造自己的镜像,是闪电侠的死对头; 马拉法克。即马拉法克·荣兹,火星猎人的亲兄弟,也是导致火星人灭族的元凶。性格恶劣,一直与火星猎人为敌,甚至一路追杀到地球。

这六位反派与「正义联盟」的六巨头是一一对应的。果然在「末日军团」的第一波发难中,「正义联盟」猝不及防,每个人都遇到了棘手的处境。贝恩掘开了蝙蝠侠父母的坟墓,并趁其愤怒之时将他打入棺材中活埋;金属人变幻为一个想要跳楼轻生的报社记者,在超人安抚劝说时用氪石子弹击中了他;豹女用大量纳米机器人扰乱了神奇女侠的视觉和听觉,令她陷入了狂乱状态;星蓝石在一个矿洞里制造了矿难的假象,让绿灯侠误以为是自己的责任,以至于斗志全失;镜像大师设下机关,诱使闪电侠戴上了一个手环,只要奔跑速度下降就会触发其中的炸弹,令他不得不一直跑下去;而马拉法克则变身为一位美女邀请人型状态下的火星猎人喝酒,不但在酒里混进了抑制机能的毒药,还用镁元素点燃了他的身体。 当然,萨维奇智者千虑,却必有一失。其一是忽略了钢骨的存在,彼时的钢骨尚未正式加入「正义联盟」,属于编外成员。正因为如此,他非但没有被「末日军团」针对,反而适时给予了援手,提供了很大的帮助。而更为关键的一个疏漏是没有彻底干掉蝙蝠侠。

为什么这么说?事实上,「末日军团」之所以能够在对付「正义联盟」的战斗初期占据压倒性的优势,是由于萨维奇指派镜像大师盗取了蝙蝠侠的「巴别塔计划」。布鲁斯·韦恩私下制订这个计划的初衷是为了防备「正义联盟」成员因能力过大而成为地球潜在的威胁,无论是主观上的抑或是受到类似心灵控制等客观因素的影响,一旦出现了这样的情形无疑需要必要的后备预案。其实,无论是在DC著名的动画影片《蝙蝠侠:黑暗骑士归来》,还是部分借鉴其剧情的《蝙蝠侠大战超人:正义黎明》中都可以看到,布鲁斯始终对超人过分强大的能力有着一定的抵触和戒备,而这也正是「超级英雄的存在对于人类社会究竟有利还是有弊」这一终极命题的表现,一如漫威宇宙中导致复仇者联盟内战爆发的「索科威亚协议」。 那么,既然布鲁斯能够深谋远虑地制订针对各个超级英雄的计划,也就意味着他也有相应的解除手段。而萨维奇没有指示贝恩干净利落地处死蝙蝠侠,便给了「正义联盟」翻盘之机,只要蝙蝠侠能够逃出生天,其他超级英雄亦有了获救的可能。随着众人的逐一恢复正常,六大反派终究没有抗衡的实力。至于萨维奇的终极大招着实有点扯淡,他向太阳发射了一枚导弹,一路留下磁极共鸣,引导太阳耀斑顺着磁极传播到地球,不仅能摧毁地球面向太阳的那一面,附带的电磁脉冲还会使地球上所有比蒸汽机先进的设备失灵,届时世界便尽在他的掌握之中。好在钢骨破解了萨维奇准备用以避过耀斑袭击的隐形装置,并在大家的合力下拯救了地球。

影片的结局意味深长。「正义联盟」首先接纳钢骨成为正式一员,接着对制订了「巴别塔计划」的布鲁斯·韦恩进行投票,决定是否要将其逐出组织。蝙蝠侠并未对自己的行为做更多的解释和辩护,甚至坚持在同样情况下仍会这么做:「作为个人,乃至作为团队,正义联盟都太危险了,必须有个安全保险以防我们任何人滥用能力……如果你们这帮人都看不清缺乏管制的正义联盟有多么危险,那也就不用等什么投票了,我不属于这里。」说完自行脱团而去。 超人赶上蝙蝠侠质问他,既然设计了那么多针对大家的计划,怎么没有一个针对他自己的计划。布鲁斯掷地有声地道:「我确实有一个计划,那就是正义联盟。」言下之意,自己虽然脱离了团队,但团队可以对他进行监督,防止他滥用能力。超人随即二话不说地给了他一个小盒,里面赫然是一颗氪石子弹。两位超级英雄的气度和惺惺相惜,由此可见一斑。想必银幕前的观众也能会心一笑。 ♑



标签: 动画(1595) dc(97) 正义联盟(51) 超级英雄(244)

--------------------

There something inside me,it's hard to explain