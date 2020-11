《赴汤蹈火》 ：变奏的西部，不改的情义

「我爱你,托比,我说真的。」 「我也爱你。」 「嘿,托比,去你丫的!」 「去你丫的!」 霍华德兄弟俩笑着分道扬镳,言语和神态间充满了真挚的感情。谁能想到就在前不久,他们刚刚抢了第三家银行。而这亦是他们这辈子的最后一次道别。 从2015年到2017年,银幕上连续出现了三部口碑炸裂的带有西部元素的电影——《边境杀手》、《赴汤蹈火》以及《猎凶风河谷》。虽然这三部作品的导演各不相同(分别为丹尼斯·维伦纽瓦、大卫·麦肯齐、泰勒·谢里丹),但编剧却是同一个人:泰勒·谢里丹。难能可贵的是,这三部影片全都达到了奥斯卡入围级别的水准,堪称其个人的「西部三部曲」。

作为一个古老的「神话」(安德烈·巴赞语),西部片经过了上世纪的黄金年代、逐步没落和几乎绝迹,到了新世纪又显现出不同的样貌。一些早先被固化的主题、人物或元素被打破重组,并且加入了属于这个时代的特征。 注意一个时间节点,本片的上映时间是2016年。敏感的观众应该能够意识到,这是川普当选总统的那一年。在过去相当长的一个时期,美国梦的具象化,就是男主人在工业企业上班,女主人做全职太太,家里住着独栋房子,养着至少两个孩子还有猫狗,家里有一到两台车,依靠男主人的薪水就足以比较高的水准养活全家。而到了懂王上台,美国梦真的就只是一个「梦」了。

在衰朽的五大湖区、密西西比河流域和中西部地区,社会呈现着瓦解的状态。失业的工人是不可能从事价值更高的岗位的,只可能干更低级的工种、或者失业。而这两者,都将摧毁原本依靠生产关系为纽带组织起来的社会,让社会变得碎片化和混乱,令原本的工人走向酗酒、吸毒乃至犯罪。当大城市日益依赖于全球化的红利时,中小城市和农村则成为了全球化的受害者。一些人看到的是全球化所带来的无限机遇,一些人看到的则是被巨型企业摧毁的本地社区。 《赴汤蹈火》正是无比真实的写照。镜头中的德克萨斯满目的荒凉萧索,街道两侧随处可见小额贷款的银行广告,墙上甚至涂写着「在伊拉克驻军都有三回了,可我们连紧急财政援助都没有」这样的抱怨话语。人们的生活水平也非常一般,小餐馆里的女招待会为了作为证据的小费公然顶撞警察,老牛仔们也吐槽自己吃的跟囚犯们没什么区别。察觉出不同了吗?在曾经传统的西部片里,现代文明(白人)对落后文明(印第安人)的征服是被颂扬的主题之一。而到了如今,从前的掠夺者也沦为了被掠夺的对象,正如影片中印第安和墨西哥混血的助手对警长说的:「所有你看到的一切以前都是我们的,直到被你们的祖父辈夺走。现在,你们的一切也正被慢慢剥夺。」

而霍华德兄弟便是被社会和大企业盘剥的受害者。哥哥坦纳有前科进过监狱,弟弟托比是个离异的父亲。影片伊始,两兄弟的母亲去世,将一片富含石油的农场留给了托比,托比又想把这块地以信托基金的形式转给孩子,但需要一笔不菲的资金。问题是母亲生前在毫无金融知识的情形下,被当地的银行忽悠而把农场抵押给了对方,因此两兄弟将银行视为仇家,决定铤而走险,用从银行抢来的钱赎回祖辈的地产。 当然,有变奏的部分,也就会有原汁原味的部分。一是对西部民风的保留。影片中有这么个场景,两兄弟在加油站遇到了一个开着豪车的流氓,对坦纳百般挑衅,结果被托比一顿暴揍。在其中的一个镜头里,前后景中分别是两兄弟偷来的破车、流氓开着的豪车、以及一个典型德州牛仔形象。没有骑着马的牛仔,还能称得上西部片吗?另有一个桥段,兄弟俩抢完银行仓惶驾车逃离,追在身后的竟然是当地的居民,甚至还举枪对射,西部民风之彪悍可见一斑。

但更重要的便是对「西部精神」和「英雄主义」的保留。事实上,如果将传统西部片中的西进拓荒运动这一背景去掉,我们会发现不管时代如何变迁,以上两种标签的本质是不会改变的,且并不以「正邪」作为评判的标准。在《赴汤蹈火》中,警匪双方共同参与到了「西部精神」和「英雄主义」的重塑上,无论是作为正义方出现的老警长汉密尔顿和助手阿尔贝托,抑或作为邪恶方出现的坦纳和托比两兄弟,都是被影片颂扬的一部分。 归根结底,西部片就是男人戏,而男人戏就离不开「情义」。这是男人戏的灵魂,要么狂风骤雨,要么润物无声,无一不弥漫着具有雄性张力的浪漫。在霍华德兄弟身上,明明坦纳刚吃完十年牢饭,但听到托比想要抢银行,反而表现得比弟弟还要积极。他的「赴汤蹈火」,就是为了能让弟弟付得起前妻赡养费,能让弟弟赎回农场留给孩子。抢完第三家银行后,坦纳让托比去办理信托手续,独自驾车引开追兵。逃无可逃之时,把汽车做成炸弹阻断了山路,又拎着一把大狙逼退众人,还打死了阿尔贝托,一时间豪气冲天。

而在老警长和助手身上,别看平时两人互不待见,汉密尔顿老是冲对方开些带有种族歧视的小玩笑,阿尔贝托也会毫不示弱地回呛。但是当阿尔贝托被打死后,老警长立马热血贲张,让当地的居民带路绕到后山解决了坦纳,亲手为同事报了仇。在「兄弟情」与「同僚情」的映衬下,西部牛仔式的悍猛、孤勇和悲壮显得益发浓烈。西方语境中的「man」要比「hero」更实在、更是对男人的褒奖。少特么啰嗦,干就完事了。汉密尔顿在片中咆哮过的那句话是那么得余音绕梁:「老天,我爱死德州西部了。」 只是,这些喷涌出的率性,却难以掩盖影片散发出的悲凉和无力。故事近末,老警长再度「赴汤蹈火」,单枪匹马地前去拜会逃过制裁的托比,想要为死者讨个说法。然而托比的一番话终究让他失去了斗志:贫穷就像疾病一样会代代相传,会感染你身边所有的人,但我的儿子不会再是这样了。于是,英雄主义登时瓦解。在可悲可叹的历史变迁和外部环境下,霍华德兄弟也好,汉密尔顿也好,都生活在神话破灭、秩序崩塌的西部,牛仔们始终都逃不开时代的裹挟。 ♑



标签: 犯罪(1724) 西部(73) 克里斯·派恩(21) 本·福斯特(9) 杰夫·布里吉斯(36) 泰勒·谢里丹(4) 大卫·麦肯齐(4)

