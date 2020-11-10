《赴汤蹈火》 ：变奏的西部，不改的情义





「我爱你，托比，我说真的。」

「我也爱你。」

「嘿，托比，去你丫的！」

「去你丫的！」

霍华德兄弟俩笑着分道扬镳，言语和神态间充满了真挚的感情。谁能想到就在前不久，他们刚刚抢了第三家银行。而这亦是他们这辈子的最后一次道别。

从2015年到2017年，银幕上连续出现了三部口碑炸裂的带有西部元素的电影——《边境杀手》、《赴汤蹈火》以及《猎凶风河谷》。虽然这三部作品的导演各不相同（分别为丹尼斯·维伦纽瓦、大卫·麦肯齐、泰勒·谢里丹），但编剧却是同一个人：泰勒·谢里丹。难能可贵的是，这三部影片全都达到了奥斯卡入围级别的水准，堪称其个人的「西部三部曲」。





作为一个古老的「神话」（安德烈·巴赞语），西部片经过了上世纪的黄金年代、逐步没落和几乎绝迹，到了新世纪又显现出不同的样貌。一些早先被固化的主题、人物或元素被打破重组，并且加入了属于这个时代的特征。

注意一个时间节点，本片的上映时间是2016年。敏感的观众应该能够意识到，这是川普当选总统的那一年。在过去相当长的一个时期，美国梦的具象化，就是男主人在工业企业上班，女主人做全职太太，家里住着独栋房子，养着至少两个孩子还有猫狗，家里有一到两台车，依靠男主人的薪水就足以比较高的水准养活全家。而到了懂王上台，美国梦真的就只是一个「梦」了。





在衰朽的五大湖区、密西西比河流域和中西部地区，社会呈现着瓦解的状态。失业的工人是不可能从事价值更高的岗位的，只可能干更低级的工种、或者失业。而这两者，都将摧毁原本依靠生产关系为纽带组织起来的社会，让社会变得碎片化和混乱，令原本的工人走向酗酒、吸毒乃至犯罪。当大城市日益依赖于全球化的红利时，中小城市和农村则成为了全球化的受害者。一些人看到的是全球化所带来的无限机遇，一些人看到的则是被巨型企业摧毁的本地社区。

《赴汤蹈火》正是无比真实的写照。镜头中的德克萨斯满目的荒凉萧索，街道两侧随处可见小额贷款的银行广告，墙上甚至涂写着「在伊拉克驻军都有三回了，可我们连紧急财政援助都没有」这样的抱怨话语。人们的生活水平也非常一般，小餐馆里的女招待会为了作为证据的小费公然顶撞警察，老牛仔们也吐槽自己吃的跟囚犯们没什么区别。察觉出不同了吗？在曾经传统的西部片里，现代文明（白人）对落后文明（印第安人）的征服是被颂扬的主题之一。而到了如今，从前的掠夺者也沦为了被掠夺的对象，正如影片中印第安和墨西哥混血的助手对警长说的：「所有你看到的一切以前都是我们的，直到被你们的祖父辈夺走。现在，你们的一切也正被慢慢剥夺。」





而霍华德兄弟便是被社会和大企业盘剥的受害者。哥哥坦纳有前科进过监狱，弟弟托比是个离异的父亲。影片伊始，两兄弟的母亲去世，将一片富含石油的农场留给了托比，托比又想把这块地以信托基金的形式转给孩子，但需要一笔不菲的资金。问题是母亲生前在毫无金融知识的情形下，被当地的银行忽悠而把农场抵押给了对方，因此两兄弟将银行视为仇家，决定铤而走险，用从银行抢来的钱赎回祖辈的地产。

当然，有变奏的部分，也就会有原汁原味的部分。一是对西部民风的保留。影片中有这么个场景，两兄弟在加油站遇到了一个开着豪车的流氓，对坦纳百般挑衅，结果被托比一顿暴揍。在其中的一个镜头里，前后景中分别是两兄弟偷来的破车、流氓开着的豪车、以及一个典型德州牛仔形象。没有骑着马的牛仔，还能称得上西部片吗？另有一个桥段，兄弟俩抢完银行仓惶驾车逃离，追在身后的竟然是当地的居民，甚至还举枪对射，西部民风之彪悍可见一斑。





但更重要的便是对「西部精神」和「英雄主义」的保留。事实上，如果将传统西部片中的西进拓荒运动这一背景去掉，我们会发现不管时代如何变迁，以上两种标签的本质是不会改变的，且并不以「正邪」作为评判的标准。在《赴汤蹈火》中，警匪双方共同参与到了「西部精神」和「英雄主义」的重塑上，无论是作为正义方出现的老警长汉密尔顿和助手阿尔贝托，抑或作为邪恶方出现的坦纳和托比两兄弟，都是被影片颂扬的一部分。

归根结底，西部片就是男人戏，而男人戏就离不开「情义」。这是男人戏的灵魂，要么狂风骤雨，要么润物无声，无一不弥漫着具有雄性张力的浪漫。在霍华德兄弟身上，明明坦纳刚吃完十年牢饭，但听到托比想要抢银行，反而表现得比弟弟还要积极。他的「赴汤蹈火」，就是为了能让弟弟付得起前妻赡养费，能让弟弟赎回农场留给孩子。抢完第三家银行后，坦纳让托比去办理信托手续，独自驾车引开追兵。逃无可逃之时，把汽车做成炸弹阻断了山路，又拎着一把大狙逼退众人，还打死了阿尔贝托，一时间豪气冲天。





而在老警长和助手身上，别看平时两人互不待见，汉密尔顿老是冲对方开些带有种族歧视的小玩笑，阿尔贝托也会毫不示弱地回呛。但是当阿尔贝托被打死后，老警长立马热血贲张，让当地的居民带路绕到后山解决了坦纳，亲手为同事报了仇。在「兄弟情」与「同僚情」的映衬下，西部牛仔式的悍猛、孤勇和悲壮显得益发浓烈。西方语境中的「man」要比「hero」更实在、更是对男人的褒奖。少特么啰嗦，干就完事了。汉密尔顿在片中咆哮过的那句话是那么得余音绕梁：「老天，我爱死德州西部了。」

只是，这些喷涌出的率性，却难以掩盖影片散发出的悲凉和无力。故事近末，老警长再度「赴汤蹈火」，单枪匹马地前去拜会逃过制裁的托比，想要为死者讨个说法。然而托比的一番话终究让他失去了斗志：贫穷就像疾病一样会代代相传，会感染你身边所有的人，但我的儿子不会再是这样了。于是，英雄主义登时瓦解。在可悲可叹的历史变迁和外部环境下，霍华德兄弟也好，汉密尔顿也好，都生活在神话破灭、秩序崩塌的西部，牛仔们始终都逃不开时代的裹挟。

♑



