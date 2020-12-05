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《不成问题的问题》：历史倒影中的悲凉与无奈

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2020-12-5 8:44:52


《不成问题的问题》很有意思，我看了开头的几分钟就马上被吸引住了。也许其中出现的沪语只是一方面，毕竟家乡话令人倍感亲近，但也显示出了独特性。事实上，本片原著小说的语言风格便迥异于老舍的其他作品，既不是他纯熟的北京方言系统，也不是去重庆之后的西南官话系统，与前者的闲适诙谐和后者的焦虑讽刺都不完全相同，而是带着点白描和半写实、半写意的寓言体，有一种别出心裁的静观。

 

老舍的儿子舒乙当初在导演梅峰说明来意时非常惊讶，因为《不成问题的问题》是老舍作品中唯一一部无人问津其影视改编权的小说。为了参加电影频道纪念老舍先生去世五十周年的项目，梅峰抱着《老舍全集》一一细看，当看到这个故事时，立刻就拍了板。当然，后来因故转而参与了北影筹划的「新学院派」计划，不过他仍然坚持把这个项目报了上去。对于首次从编剧跨界任导演的梅峰而言，直到影片在东京电影节和金马奖中分别斩获奖项后，他才终于松了一口气。


 

这样的一部短篇小说要改编成好看的电影是有相当难度的。人物少、场景单调、缺乏大的矛盾冲突，尤其还要在美学上呈现民国的时代特征。因此，梅峰和他的学生黄石光是在剧本上就打磨了将近一年，看了很多民国时代的书籍和电影，大面积地搜罗抗战时期重庆方面的文献，甚至是当时的物价（比如影片中提到过鸡蛋和猪肉的价格）。于是，在整体美学上，我们能在本片中嗅到《小城之春》、《万家灯火》那样的风格。

 

为了最大限度的还原小说的意境，梅峰的指导思想大概就是「去繁存简、干净简洁」。诸如选用了黑白的色调、基本只用了中景的固定镜头、也去掉了许多具有民国符号的道具。而摄影亦不再帮助叙事，没有运用蒙太奇、正反打、大特写，只是用朴实的方式来表现画面。同理，声音的塑造上也追求直接和简单，却又不失细节和层次感。可以说，影片在美学上确实体现出了写实和写意之间的平衡，有种类似风物志的质感，是客观观察式的，而非主观介入式的。排除一切破坏和干扰，只剩下冷静的旁观。


 

另外给人印象深刻的一点便是人物的语言方式和语感。一方面表现在不同阶层的语感差异上，资本家小姐、文艺青年、农场工人说出的话是不一样的。另一方面因为是民国的题材，人物说话的方式也与今天的日常对话不同，需要拿捏其中的分寸感。特别是丁务源、秦妙斋和有闲阶级的语言，有优雅的地方，也有拿腔拿调、矫揉造作的地方。有人批评影片有种「学院派」作风，恐怕指的就是矫揉造作的舞台感。但反过来看，就人物塑造来说，这般的行为造作和讲究体面的圆滑，倒也是种现实的写照和讽刺。

 

既然在美学上做了减法，那么剧本中的意蕴和节奏感便都要靠演员的表演来体现了。这是我第一次看范伟的戏，不得不说，他的演技真是没得说（否则也不会凭此片拿到金马影帝）。仅仅是片头丁务源对着镜子模拟与东家对话时的惺惺作态，以及之后那场打麻将的戏，三言两语一交代，人物立马就出来了。而且丁务源是个外表上从容淡定，看起来能把外部环境协调得很好，但内心很沉重、段位很高的人。不能单纯地按一个好人或者坏人去演，要做到含而不露、行为和谈吐还带着点暧昧的意味，能演好这样的角色是非常考验水平的。


 

除了范伟，影片中还有两个让人眼前一亮的人物是三太太和明霞。这两个都是女性角色，是编剧为了平衡原著中男人戏过多而特意做了加戏的处理（还包括原著中没有的佟小姐）。饰演三太太的史依弘（史敏）不必说了，著名的梨园大家，连我这个非京剧迷也如雷贯耳，没想到演电影也那么到位。那口老派上海话实在是「嗲」（同如今的上海话是有细微差别的，本片中沪语部分总体要比《罗曼蒂克消亡史》好不少），中间还来了一段《贵妃醉酒》，令人一饱耳福，堪称额外的福利。

 

明霞在原著里是个有污点的人，怂恿别人去偷鸡蛋。然而导演在看了殷桃的定妆后，觉得这么美、气质这么好的人是不会笨到去偷东西的，为此还专门改了戏。片中的殷桃确实漂亮，穿着旗袍很显身姿，一个回眸或者一个发呆都透着美感，影片里柔软抒情的镜头几乎都给了她。特别是工人送鸡蛋给她的那场戏，舞台感十分强烈，右下角亮着一盏灯，光影处理得极好。镜头右侧还刮着不小的风，不断吹拂起旗袍的下摆，整个画面动静结合，非常有味道。


 

《不成问题的问题》说的虽然是民国的事，但是并没有年代上的距离感，战争和乱世被挡在了电影（小说）之外，通篇也并未讨论人与时代的关系，而是在说人与人的关系、乃至中国的社会文化与伦理结构。老舍提出了一个非常要命的问题，难道中国文化就是给人提供了这样的土壤吗？在这个意义上，影片即使放今天的时代亦不过时，依然与我们当下的周遭有着很强的对话性。其中的资本家、流氓艺术家、知识分子、海归人士，这些都是我们很熟悉的元素，在现代电影中也是经常被提及的。

 

影片是一个三段式的结构，分别以三个人作为段落的主角，以他们为核心，用他们风格化的行为为出发点，来凸显中国的处世文化。

 

第一位是丁务源，也是影片的第一主角。他是树华农场的主任，业务能力其实极其普通，农场在他的主持期间面临着较大的亏损。不过他深谙处世之道，长袖善舞、左右逢源、八面玲珑、善于「见人说人话，见鬼说鬼话」。小说原文中有这么一段精彩的描写：「他的长袍，不管是绸的还是布的，不管是单的还是棉的，永远是半新半旧的，使人一看就感到舒服；永远是比他的身材稍微宽大一些，于是他垂着手也好，揣着手也好，掉背着手更好，老有一些从容不迫的气度。」


 

所谓「衣品见人品」，丁务源穿衣讲究，比不上老爷太太，但明显要比普通人高一点。他跟人打交道，用的也是这一份圆滑。对上体贴周到、对下宽容客气，有钱人不觉得跌份，工人们也深感脸上有光。可是在他温文尔雅的背后，却克扣工人工资中饱私囊，在账目上也拆东墙补西墙蒙混过关。尤其还擅长阴谋权术，比如企图撮合佟小姐和秦妙斋谈恋爱来赢得东家的好感，又如利用秦妙斋的幼稚和冲动，不经意地怂恿他去唆使工人赶走新来的主任尤大兴，事成之后又暗地里让警察带走了秦妙斋，达到了「灭口」的目的，几乎所有人都被他玩弄于股掌之间。

 

第二位是秦妙斋，是个伪装成进步新青年形象的流氓艺术家。故事中暗示他在到农场前就图财害命杀了同行的吴教授，而到了农场后谎称自己是绘画、音乐、诗歌方面的全才，还编造出身富贵人家的身世，显示自己是个不满家族禁锢、追求自由的个体。但事实上，他毫无真才实学、满口大话、品质恶劣、道德低下，只想在农场白吃白住，并妄图攀附大家闺秀，更是后来带头诬陷、鼓动工人驱逐尤大兴的头号干将。


 

第三位是尤大兴，从英国留学归来的园艺博士。由于农场经营不善，股东之一的佟老板请他来代替丁务源的职务。他确实有真才实学，到农场的第一晚就修好了以往总是跳闸的电路，而后又发现了农场的账目问题和管理上的种种弊端。他希望以一套科学的方式对农场进行一番整顿，先是开除了几个偷鸡摸狗、工作怠惰的工人，接着制订各项规章制度、丈量土地、核查家禽家畜的数量。在农场的建设上也以身作则，带头修缮设施、重新栽种苗木、督促工人们掌握专业技能，农场在他的主持下，果然步入了正轨。但他的问题在于不会做人，不通人情，他和明霞之间冷漠疏远的夫妻关系就是一种暗示，而之后掉入「偷鸡蛋事件」的圈套并最终被迫离职更是一个悲剧。

 

便如人物的塑造一样，影片在内涵方面也做了一定的留白，没有说得太露骨。因此，不同的观众看出的东西是不同的，一些人看出了人性、一些人看出了职场政治、一些人看出了社会文化和国家命运的隐喻。

 

《不成问题的问题》中没有严格意义上的坏人，几乎每个人都是可怜人，他们的心机也往往是出于自私、懦弱、夹缝中求生存式的自保，但亦正是这种人人身上都有的庸常之恶，组成了社会的顽疾，会做事不如会做人。所谓「不成问题的问题」，本质上不是「不成问题」，而是有问题而不提。有问题没关系，只要不说就好。影片中不说破的地方太多了：丁务源和三太太明知秦妙斋是江湖骗子，却不点破他的真实身份，任他和佟小姐的谈起恋爱；佟老板明知丁务源克扣工人工资，却因为股东合作者的身份不便在许老板面前说破，只是旁敲侧击地提醒；丁务源早就知道秦妙斋杀人的事实，却因为他有利用价值而称兄道弟。


 

对照老舍创作时期的新旧时代文化碰撞，丁务源、秦妙斋和尤大兴俨然便是反启蒙者、假启蒙者和真启蒙者的代言人。丁务源是反启蒙者，是旧中国面子文化和虚伪人情世故的代表，一切行为以利益交换为前提，对工人们的态度象征着绝对服从和抹杀个性；秦妙斋是假启蒙者，是伪新青年的代表，单纯、幼稚、狂妄、浮夸，过分强调自由而缺乏责任感，纯粹是「思想上的巨人，行动上的矮子」；尤大兴是真启蒙者，却又是个悲情人物，其悲剧的根源是启蒙者和荒谬的大环境之间的矛盾，虽然他最后意识到农场的工人们是一群不可教化的蛆虫，但社会痼疾和国民劣根性已然积重难返，只得黯然离去。最讽刺的是，老舍的寓言直到今天还仍然适用，不是吗？

 

在商业大制作泛滥的中国电影市场，《不成问题的问题》是个十足的另类，它的获奖对于破除技术神话和偶像效应，让电影回归诗意是一种推动力。只不过这样的影片还是太少了，大众审美和消费时代的特性限制了这类人文电影的生存空间。恐怕正如影片中隐隐浮现的悲凉和无奈一样，中国电影的拨乱反正也是一条艰难的道路。


标签： 中国(1690) 老舍(3) 小说改编(214) 范伟(28) 殷桃(6) 史依弘(4) 梅峰(7)

7.9 

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