《午夜巴黎》：从肺结核到黄金时代

先说点细枝末节的东西,这次重温《午夜巴黎》,在对白里发现了一个之前没有注意的小地方:主角吉尔未婚妻的朋友,也就是那个爱卖弄学问的大学教授保罗带着他们参观凡尔赛宫的时候,吉尔说想在巴黎买一个带天窗的小阁楼,保罗跟着揶揄了一句:「就只差肺结核了。」 从19世纪到20世纪初,如果没有医疗干预,肺结核是非常致命的。有记载显示,在巴黎的霍普达医院,超过三分之一进行的尸检发现死亡原因是结核病。但是,「肺结核美女」又是当时被欧洲贵族和名流迷恋的审美对象。因为肺结核患者不像霍乱或者鼠疫患者那样上吐下泻,得了肺结核的女子往往病得十分体面含蓄,瘦弱苍白、静脉曲张、脸颊微红、眼含泪光、嘴唇深红,这些都是彼时女人理想中的美。甚至,肺结核的病态美学还影响到了时尚、文学、绘画和雕塑。19世纪多少有些荒腔走板的审美由此可见一斑。

如果说「肺结核」也是后世对往日的集体记忆的话,那么所谓「流动的盛宴」就更加典型了。海明威在回忆录中写到的——假如你有幸年轻时在巴黎生活过,那么你此后不论去到哪里她都与你同在,因为巴黎是一席流动的盛宴——几乎成为了巴黎最响亮的广告词。随着日复一日的宣传和引用,海明威的个人缅怀悄然完成了从个性到共性的转义,而大师的笔更是为其赋予了一层仪式感,于是成为了后人识读巴黎以及往昔人事时的经典历史文本和集体记忆。 与「伦敦三部曲」的谋杀恐慌叙事不同,伍迪·艾伦认为欧洲大陆在叙事上的挖掘点应该是历史积淀和人文风情,比如《午夜巴塞罗那》和《爱在罗马》都把「爱情」作为了叙事元素。不过巴黎这座城市又有所不同,20世纪20年代的巴黎,是艺术家、知识分子和文艺青年心目中的天堂,作为文艺老青年的艾伦自然也不例外。其实早在70年代,他就模仿海明威的口吻和时空,戏拟了一个20年代巴黎文艺圈的故事,而这个名为《二十年代回忆录》文本可以看作是他日后拍摄《午夜巴黎》的雏形。显然,三十多年后的这部电影便是艾伦借男主角实现的一次心灵之旅,是他内心浪漫与怀旧情绪的畅快抒怀。

老文青完全掩饰不住对巴黎的热爱,开篇就用了一段长达三四分钟的空镜头展示了她的风情:街头、广场、河畔、集市、行人、小巷、或风和日丽、或细雨霏霏。这些美轮美奂、个个宛似明信片的镜头奠定了本片的基调,叙事架构松散,却洋溢着某种独特的文化气息,真实中又带点梦幻。《午夜巴黎》能被大量文青喜爱,不仅是因为它指向了一个共同向往的时空(黄金时代的巴黎),也因为它的故事和叙述方式所体现出的自由和随意,这种「感性」想必更对文青们的胃口。 伍迪·艾伦导筒下的穿越是如此优雅,不需要摸电门、不需要撞墙、也不需要什么天灾人祸,只要几杯美酒下肚,带着点微醺和醉意,等到午夜十二点的钟声响起,老爷车定会准时出现。这种技术上的极简主义正是对技术形式的淡化,也反映出导演本人追求的不拘于形式的艺术表现。这样的极简还体现在他塑造的大师们身上,菲茨杰拉德、海明威也好,毕加索、达利也好,艾伦用一种简约、白描、戏谑的手法勾勒出一幅缺乏深度、但却活泼有趣、令人过目不忘的大师群像。

本片中的保罗可以看作是艾伦为自己的「感性」树立的对手和讽刺对象。保罗喜欢掉书袋、卖弄学问,看似知识渊博,但大都是些考据式的空洞知识,并且总爱带他们参观凡尔赛宫、罗丹博物馆等陈列式的场所来显摆他那些「精准」的、「数据化」的知识。这便与吉尔(或者说艾伦自己)眼中的巴黎形成了鲜明的对比,无论是过去时间里「黄金时代」的巴黎,还是现在时间里吉尔所爱的巴黎,都是鲜活的、乡愁式的、有归属感的。说得更直白一点,一边是死的,一边是活的。 事实上,价值观上的对比充斥在整部电影中,而《午夜巴黎》的核心正在于此。影片虽然情节上的冲突并不激烈,但在价值冲突上却有着汹涌的对撞。这种冲突在影片伊始就出现了,吉尔希望能住在巴黎,喜欢在雨中的巴黎漫步,可他的未婚妻对此毫不感冒,一心想在加州的马里布(洛杉矶顶级富豪区)安家。不仅如此,吉尔其实一直在被其对抗的价值所围困,他的未婚妻、岳父母、保罗夫妇都代表着主流的美式价值观:理性、物质、功利、实用主义;另外,虽然他作为一个好莱坞编剧赚得不少,但他更希望在真正的文学上有所建树,写出一部优秀的小说,而不是如其所言「被好莱坞买断了」,尽写一些容易被遗忘的快餐电影(暗含艾伦对好莱坞电影及其精英特性的否定)。

午夜的穿越成为了治疗吉尔焦虑的灵药。在黄金时代,吉尔结识了毕加索的情人阿德里亚娜,她热爱艺术、懂得生活,给吉尔留下了聪明可爱的印象。这与吉尔形容未婚妻时使用的「性感」一词形成了对比,可见是导演有意识地导向了一种「精神与肉体」的矛盾,让吉尔自行抉择。然而当他最终选择了精神世界,又与阿德里亚娜一起穿越到19世纪末的时候,却发现阿德里亚娜更向往的是这个时代,甚至这个时代的大师们(高更、德加等)的梦想是生在更早的文艺复兴时期。于是,吉尔终于认清了现实,不再在午夜巴黎的街头继续彷徨。 《午夜巴黎》积极的一点在于,伍迪·艾伦扬弃了感伤和自恋,揭破了「怀旧」的本质。影片中的保罗有一句话说得倒是没错:「认为别的时代比自己现在生活的时代更好,这是那些无法应对当前生活的人,所产生的浪漫主义的缺陷。」说到底,黄金时代的美好只是潜意识对抗不如意的当下而产生的幻觉而已。艾伦怀旧过去,但更看重的是当下,让一场带有历史和人物的「过去式」成为同现在进行价值对抗的参照物,不但以此点醒了故事中的吉尔,更是致敬了艺术、表达了自己的志趣。影片的结尾,吉尔留在了巴黎,与同样热爱老唱片、同样认为「雨中的巴黎最美」的姑娘加布里埃尔一起漫步在巴黎的雨夜。我们常常感到生不逢时,也许只是没有找到属于自己的空间和那个人罢了,即使这并不容易。 ♑



