网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>倒霉蛋集中营>>租房时期的奇葩经历问题

租房时期的奇葩经历问题

加入收藏

2019-7-24 12:59:35

买房至今已经过去五年，之前租过4次，两次都遇到了奇葩室友或许房东。 第一次，9年前 刚去美国时傻大胆，在 craiglist（一个可以找工作，买卖东西的网站）上看到一处地方，房东是一美国老头，说他房子是办公用，平常没人住，闲着也是闲着。 我就住了一星期就落荒而逃。 理由？ 他 每天 送我上学放学，陪我逛街和我一起吃饭，自己有女朋友了结果每天和我呆一起，我可不想不清不楚的成了他的不伦对象， 最终把我逼走的理由是他给我做了个全身按摩，隔着衣服，他累的一头汗，之后想想我有点犯恶心。 第二次，我搬家到另一岛上，因为学校在那，房东天天不着家，挺好，室友都是奇葩。 第一次室友, 租了车库，便宜，他女朋友天天来找他，两人天天在车库做床上运动，女的声音还超大，无语。。。。 走了之后才发现，这还是好的室友。 第三个室友住我隔壁，就和我隔一道墙，中年男人，在我的学校学什么专业，一开始还挺友好。后来我注意他屋里24小时有 “刷刷” 的车轮声，我的床正好和他的墙挨着，睡不好觉，于是我大晚上把床挪开。 还是不行，一天他在家，我敲敲他门，很礼貌的告诉他，他屋里一直有声音，我睡不成，晚上能不能关掉，他看看我，说不能，然后关了。 过来5分钟，使劲敲我的门，我一开门，冲我吼 “ 你那天晚上挪东西声音这么大，我还没说你呢，你管不到我” 走了。把我吓到浑身哆嗦。 第二天他出门，我实在忍不住，开口了他的门 （这里的卧室都没锁，我的卧室一开始也没有，我姑姑帮我搬家那天给我装了），一开门，一股骚味。 我到那个和我一墙之隔的衣柜看了一眼，我眼珠子差点掉出来，一只小老鼠（是那种小过街老鼠，不是小白鼠） 在笼子里一个劲的跑，声音由此而来。 我马上联系房东（租房一般房东会有要求不能有宠物 我打电话把他给高发哦 了），当天夜里叫上我老公（当时还是男朋友）和他妹妹，开车过油轮搬走了，夜里开车，脑子不打转，过油轮等车时车挡放到 neutral 上，车子停不了，我和他妹妹在车里尖叫“要撞墙啦” （其实车动的非常缓慢）， 邮轮工作人员过来看看我们说 “把车停了”， 我 喊 “停不了！”， 不理我，走到我车后，叫后面的车绕着我过去，老公从后面的车里跑下来，把车停住了。 另外两次，是好房东，都是年龄大的女同学。 租房，真要当心。

--------------------
岁月依旧如梭~

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
倒霉蛋集中营 13652

RSS订阅

倒霉蛋集中营

1792名成员1943个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:20分

 