租房时期的奇葩经历问题

买房至今已经过去五年，之前租过4次，两次都遇到了奇葩室友或许房东。 第一次，9年前 刚去美国时傻大胆，在 craiglist（一个可以找工作，买卖东西的网站）上看到一处地方，房东是一美国老头，说他房子是办公用，平常没人住，闲着也是闲着。 我就住了一星期就落荒而逃。 理由？ 他 每天 送我上学放学，陪我逛街和我一起吃饭，自己有女朋友了结果每天和我呆一起，我可不想不清不楚的成了他的不伦对象， 最终把我逼走的理由是他给我做了个全身按摩，隔着衣服，他累的一头汗，之后想想我有点犯恶心。 第二次，我搬家到另一岛上，因为学校在那，房东天天不着家，挺好，室友都是奇葩。 第一次室友, 租了车库，便宜，他女朋友天天来找他，两人天天在车库做床上运动，女的声音还超大，无语。。。。 走了之后才发现，这还是好的室友。 第三个室友住我隔壁，就和我隔一道墙，中年男人，在我的学校学什么专业，一开始还挺友好。后来我注意他屋里24小时有 “刷刷” 的车轮声，我的床正好和他的墙挨着，睡不好觉，于是我大晚上把床挪开。 还是不行，一天他在家，我敲敲他门，很礼貌的告诉他，他屋里一直有声音，我睡不成，晚上能不能关掉，他看看我，说不能，然后关了。 过来5分钟，使劲敲我的门，我一开门，冲我吼 “ 你那天晚上挪东西声音这么大，我还没说你呢，你管不到我” 走了。把我吓到浑身哆嗦。 第二天他出门，我实在忍不住，开口了他的门 （这里的卧室都没锁，我的卧室一开始也没有，我姑姑帮我搬家那天给我装了），一开门，一股骚味。 我到那个和我一墙之隔的衣柜看了一眼，我眼珠子差点掉出来，一只小老鼠（是那种小过街老鼠，不是小白鼠） 在笼子里一个劲的跑，声音由此而来。 我马上联系房东（租房一般房东会有要求不能有宠物 我打电话把他给高发哦 了），当天夜里叫上我老公（当时还是男朋友）和他妹妹，开车过油轮搬走了，夜里开车，脑子不打转，过油轮等车时车挡放到 neutral 上，车子停不了，我和他妹妹在车里尖叫“要撞墙啦” （其实车动的非常缓慢）， 邮轮工作人员过来看看我们说 “把车停了”， 我 喊 “停不了！”， 不理我，走到我车后，叫后面的车绕着我过去，老公从后面的车里跑下来，把车停住了。 另外两次，是好房东，都是年龄大的女同学。 租房，真要当心。