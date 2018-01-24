my angel died in the dark

我的胎儿离开了。

怀孕第十个星期，结束妊娠，surgery abortion。

恐怖。五月毕业，六月安顿于芝加哥，七月体验现实和幻想的差距，八月被工作和生活否定，九月招安一段平庸，十月热恋消散争吵接踵，十一月濒临分手，十二月发现怀孕，一月艰辛备孕，一月末堕胎。

叠床架屋的吵架声充斥了十一月，接着我就发现了自己怀孕了。因为生活而绝望，所以新生总能燃起希望。就这样一场自以为是Hang over的意外怀孕变成我的settle down。

留学生总是多少带着自负，衣食无忧的生活让我没预想过流落大城市需要面对什么。不肯专心找工作，畏惧面试，畏惧被打击。依赖示好的友谊，指望把自己的压力扔给任何肯来爱我的人。不肯接受去做自己不懈的工作，比如餐馆，被指责这种虚空的自以为是。淡然的接受现实，去安然的做小工，委屈压抑的申请着机会。

当生活给我的比我的逆商要艰难，勇敢的人孤注一掷的拼搏坚韧，懦弱的人如我这般招安逃避。

胎儿，很不健康。始末缘由是几个月抑郁忧愁折磨下的身体状态。更不健康的是自己，封闭的生活击碎我的心理防线。

最不健康的不是以上的，是堕胎以下的。

失去了孩子本来应该是对的决定。可是面对轻抚下再也没有互动温度的腹部，我感受到欲绝的悲痛。

未来的路要怎么继续呢，我能不能有力气撑着自己走下去。

人们在哪里，可不可以不要再这样封闭的蚕茧中郁郁而终。