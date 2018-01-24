网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>来写日记吧~>>my angel died in the dark

my angel died in the dark

加入收藏

2018-1-24 7:41:16

我的胎儿离开了。

怀孕第十个星期，结束妊娠，surgery abortion。 

恐怖。五月毕业，六月安顿于芝加哥，七月体验现实和幻想的差距，八月被工作和生活否定，九月招安一段平庸，十月热恋消散争吵接踵，十一月濒临分手，十二月发现怀孕，一月艰辛备孕，一月末堕胎。

叠床架屋的吵架声充斥了十一月，接着我就发现了自己怀孕了。因为生活而绝望，所以新生总能燃起希望。就这样一场自以为是Hang over的意外怀孕变成我的settle down。

留学生总是多少带着自负，衣食无忧的生活让我没预想过流落大城市需要面对什么。不肯专心找工作，畏惧面试，畏惧被打击。依赖示好的友谊，指望把自己的压力扔给任何肯来爱我的人。不肯接受去做自己不懈的工作，比如餐馆，被指责这种虚空的自以为是。淡然的接受现实，去安然的做小工，委屈压抑的申请着机会。

当生活给我的比我的逆商要艰难，勇敢的人孤注一掷的拼搏坚韧，懦弱的人如我这般招安逃避。

胎儿，很不健康。始末缘由是几个月抑郁忧愁折磨下的身体状态。更不健康的是自己，封闭的生活击碎我的心理防线。

最不健康的不是以上的，是堕胎以下的。

失去了孩子本来应该是对的决定。可是面对轻抚下再也没有互动温度的腹部，我感受到欲绝的悲痛。

未来的路要怎么继续呢，我能不能有力气撑着自己走下去。

人们在哪里，可不可以不要再这样封闭的蚕茧中郁郁而终。

--------------------
这个世界这么脏 谁都有资格悲伤

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
来写日记吧~ 15743

RSS订阅

来写日记吧~

9692名成员2822个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 