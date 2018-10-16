20181016搁置的抑郁症

搁置的抑郁症。

----as I know大概抑郁症已经很多年了，自杀倾向也好，无休止的失眠也好，最难熬的那年已经过去了。印象中，有一年孙博文再也对我没了热情，逃避的一个夏天没回家，妈妈生病和 汤走到一起。然后，自我折磨的一年多后得知孙博文跟别人交往并看见他们甜蜜的佐证。那个时候才是暴击。当然，刘彦希还去了因斯布鲁克，一切都是一如既往的孤独面对。

那个时候六个小时的健身房，或者三个小时不间断不停歇的游泳，把自己累晕代替失眠的折磨。确实，出国没有锻炼我的交际能力，甚至把我变得自闭。因为正是国外经历，让我感受了彻头彻尾几年的孤独，我习惯也享受于一个人品尝消化，我已经厌恶交流和凑热闹。

最近的心理状态一如既往的糟糕，我印象中，哲学课那场彻底的哭泣是多年来印象深刻的释放，刚毕业激进的找对象也是压抑多久的释放，工作以后那次团建喊了那一句也是难得的一次释放。我很难舒服的面对一切，因为我的心太苦太疼太多自责内疚太多说不尽的委屈辛苦了。

感谢自己回国半年，对Hades没有多少怀念，倒是怀念美国，后悔没忍下来熬出个绿卡。不过渐渐地对美国没有幻想，稳当的面对接受。毕竟自己是真的受不了才选择回国的。

不像上学的时候，我活得再也没有阳光，不能期待明天的美好了。

过去的我真的很硬朗坚韧，现在不如那时候了。可是不该这样，我已经努力坚强点。

生活对我来说，还是值得感恩的。有的工作，想干嘛干嘛，有的房子，有的钱花。好像一直都是这样，只要我还有的钱花，我就甘于一切。

其实我知道，我心里有一个坎，迈是难，就尽了全力让自己忘记。却无尽的自责在心里。就是那次吃药。还是希望时间能慢慢抚平。

回国以后，或者准确的说和Hades交往以来，我就再也没浪也不想再尽力温柔。我觉得应该是因为贫血所以没有心力去经营一切。或者确实犯贱让我付出了惨痛的代价。

好想治愈自己，但是好像治愈不好自己。

真的不想废下去，我还可以吧。