燃情雁栖湖冰雪文化节，冰雪狂欢跨年至2018年2月

2017年12月23日，一年一度的雁栖湖冰雪节在北京的隆冬中火热开启。怀柔雁栖湖冰雪文化节一直深受户外旅游爱好者的推崇，那么本届的冰雪文化节将带来如何震撼人心的美景和立意新奇的娱乐玩法，记者已在现场获悉。

据悉，"2017雁栖湖第三届冰雪节"整合了雁栖湖景区内外共同打造出50000多平米的冰雪乐园，由近15000多平米的主雪场、满族风情街、五彩趣味游戏区及冬奥特色展示广场等板块组成。

雁栖湖第三届冰雪节系列文化活动行程：活动于12月23日试营业，2018年1月1日元旦正式营业，合计61天、营业时间为上午九点到下午五点。

雁栖湖第三届冰雪节系列文化活动地点：北京市怀柔区011县道怀北镇雁栖湖景区

雁栖湖第三届冰雪节系列文化活动主题：以"怀山柔水，美在雁栖湖"为主题，融合了冰雪娱乐、冬奥文化、中国传统风情等多种元素，打造京城地区最高端的文娱冰雪户外乐园。

雁栖湖第三届冰雪节系列文化活动亮点介绍：

游戏亮点：家庭成员互动全体验

冰雪节现场将举办亲子开放日、情人节活动等互动体验。

其中，15000多平米的雪区又分为主雪场戏雪区、儿童娱乐区、雪地运动区及儿童免费区共四个区域。为了方便亲子冰雪娱乐，活动现场特别设置了雪地飞碟、旋转飞碟、雪地摩托等娱乐项目，不仅小朋友们在雪地上玩的开心，就连家长也可以在雪地上共同参与并有着独特体验。在儿童免费区中，雪地迷宫成为了今年冰雪节的亮点之一，迷宫完全用雪块砌成，规模远超往年。

赏景亮点：民俗风情融合冬奥文化

首次融入满族八旗文化也是本届冰雪节的一大亮点，届时，园区内将设置极具民族特色的满族风情街，从不同的方位角度展示满族风情、习俗、文化，传承中国民族特色文化。

同时，在公园入园处的大型游戏竞技摊位也是今年冰雪节的亮点之一，不论是大人、老人或是小朋友，均可参与互动竞技。

此外，市民不仅可以体验满族的风情民俗文化，还可以观赏冬奥会知识互动长廊，全面了解冬奥会的发展由来及相关知识。

此外，游客还可以通过v信、微博等方式参与冰雪节的线上线下联动，参与线上冰雪节话题活动，通过情人节火热抢票，赢得"双人一票"的大力优惠。

2017雁栖湖第三届冰雪节整合形成的吃喝玩乐+赏景+吸氧的需求于一体的休闲娱乐冰雪乐园，通过丰富多彩的娱乐项目将营造出冬日里的暖夏，为游客带来冰点沸腾的非凡体验，使家庭成员都能在冰雪节得到良好的用户体验。