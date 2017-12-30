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雁栖湖赏雪攻略 饱览满族风情街的冬日风韵

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2017-12-30 10:37:15

 

　　12月23日，雁栖湖第三届冰雪节以"怀山柔水，美在雁栖湖"为主题的系列活动已正式启幕，此次活动融合了冰雪娱乐、冬奥文化、中国传统风情等多种元素，打造京城地区最高端的文娱冰雪户外乐园。

 

 

　　文化+玩雪，体验更全面

 

　　"2017雁栖湖第三届冰雪节"整合了雁栖湖景区内外共同打造出50000多平米的冰雪乐园，由近15000多平米的雪上娱乐区、满族风情街、五彩趣味游戏区和冬奥特色展示广场等板块组成，共同形成了吃喝玩乐+赏景+吸氧的需求于一体的休闲娱乐冰雪乐园。使家庭成员都能在冰雪节得到良好的用户体验。

 

　　赏雪+娱乐，玩法更新奇

 

　　其中，15000多平米的雪区又分为主雪场戏雪区、儿童娱乐区、雪地运动区及儿童免费区共四个区域。为了方便亲子冰雪娱乐，活动现场特别设置了雪地飞碟、旋转飞碟、雪地摩托等娱乐项目，不仅小朋友们在雪地上玩的开心，就连家长也可以在雪地上共同参与并有着独特体验。在儿童免费区中，雪地迷宫成为了今年冰雪节的亮点之一，迷宫完全用雪块砌成，规模远超往年。

 

　　民俗+冬奥，看点更丰富

 

　　首次融入满族八旗文化也是本届冰雪节的一大亮点，届时， 园区内将设置极具民族特色的满族风情街。从不同的方位角度展示满族风情、习俗、文化，传承中国民族特色文化。

 

　　同时，在公园入园处的大型游戏竞技摊位也是今年冰雪节的亮点之一，不论是大人、老人或是小朋友，均可参与互动竞技。

 

　　此外，市民不仅可以体验满族的风情民俗文化，还可以观赏冬奥会知识互动长廊，全面了解冬奥会的发展由来及相关知识。

 

　　据悉，活动于12月23日试营业，2018年1月1日元旦正式营业，合计61天、营业时间为上午九点到下午五点。冰雪节现场将举办亲子开放日、情人节活动等互动体验。

 

　　雁栖湖地址与交通：

 

　　雁栖湖距市区60公里，距首都机场45公里，毗邻111国道和沙通铁路。路面平坦开阔。

 

　　乘车路线：东直门长途汽车站乘936支路直达。

 

　　自驾车路线：

 

　　1、沿京顺路直行至怀柔开放环岛，第三出口(去往丰宁方向)右转直行8公里到雁栖湖。

 

　　2、沿京承高速行至14号出口怀柔收费站下路，沿京密高速直行约3公里，会都路右转，沿京加路直行约5公里到雁栖湖。

 

　　3、沿京承高速行至14号出口怀柔收费站下路，行驶5.2公里至怀柔开放环岛从第三出口(去往丰宁方向)右转直行10公里到雁栖湖。

 

　　4、沿京承高速行至15号出口杨宋.丰宁出口下路，下路后直行约11公里至丁字路口左传，遇红绿灯右转直行3.2公里到雁栖湖。

 

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