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没尽力出拳过的佛系青年，有什么资格都谈出家？

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2018-1-2 13:15:47

　　朋友，你为生活拼得头破血流过吗？

 

　　二十多岁，年纪轻轻，大学毕业还没出社会，您就出世了。可如果您真的六根清净，耐得住清贫，我很佩服。可如果只是没胆子去实现自己的欲望，恕我直言，那不是出世，那是没出息。

 

　　在女子MMA木兰战纪HFC的比赛中，有很多二十出头的姑娘，她们的青春才更有青春的模样。在总决赛业余组的六强中，有一名被称为"不屈不挠"韦如嫣的女格斗手，她有着充满个性的发型和漂亮的纹身，和女搏击手这样一个身份。她在这个最有活力的年里，用最充沛的能量把自己活成自己想要的样子。

 

　　在台上，她是那个眼中充满执着，紧紧盯住对手，浑身充满杀气的战士。在决赛中跟石铭打的难分伯仲，最终失利令很多人颇感惋惜。可无论对于韦如嫣还是石铭，这都是一场难忘的，酣畅淋漓的比赛。用力量赢得胜利固然重要，可更重要的是她们在万众瞩目下用拳头，用自己的力量，宣布着自己的青春主张。

 

 

　　而下了台韦如嫣就恢复到那个笑起来有些腼腆的二十岁女孩，喜欢和闺蜜一起逛街，拍美美的照片。

 

 

　　人们一直都在努力拓展着生命的长度和宽度，长度我们真的很难把握，也许不争不抢、活得淡然真的是一种办法，可我更愿意去追求可以把控的宽度，多认识志同道合的朋友，多接触一些陌生的环境，哪怕是狠狠地打上别人一拳，挨上别人狠狠的一拳，都是一种人生的体验。

 

　　如果因为现实有太多难以真实着力的点，找不到去战斗的对象或者目标，那种有力无处使的空虚感，才让人在还未千帆过尽的年纪就选择了看破红尘的态度，那我们就更改找一个可以去发力的事情，去保持自己那旺盛的斗志。而搏击，不正是不错的选择吗？

 

　　所以，如果让我选，我一定选择韦如嫣一样的生活，有我绽放淳朴笑容的时刻，更有我拼尽全力的机会。

 

　　去他的佛系青年，我要做出拳女孩。

 

　　女子MMA赛事节目《木兰战纪HFC》在优酷、爱奇艺视频全面上线，姑娘们告诉你，什么叫拳出无悔，绝不回头！

 

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