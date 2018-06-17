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想制霸三人篮球赛场? 这两块战术板请先收好!

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2018-6-17 12:21:05

要问目前哪个国内3X3篮球赛事最为火热，小编认为非3X3黄金联赛莫属！这项由新浪体育创立于2015年的赛事在2016年获得国际篮联（FIBA）官方认证，与澳篮NBL达成试训合作，同时设置了200万元亚洲3X3篮球赛事最高总奖金。经过四年的沉淀与积累，本赛季3X3黄金联赛设置30个赛区，70座城市，预计将有1.6万支球队、6.4万名选手参与比赛——进入第四赛季，3X3黄金联赛规模空前，吸引了国内最核心的三人篮球爱好者，作为国际篮联认证赛事，这里也云集了全国乃至全球的顶级三人篮球高手。

 

为了能在这片赛场上争得与全国甚至是世界顶级高手过招的机会，开赛以来各路豪强可谓是各显神通。而你们队伍的武器库，却没有一点干货，怎么能够在3X3黄金联赛上大有可为

别担心！3X3黄金联赛将会为广大篮球爱好者普及3X3篮球相关战术，实用、易学、快上手，让你队伍的在技战术水平得到进一步提高！

第一期，小编将给大家带来时下5人制3X3篮球赛事中运用最为广泛的战术之一：牛角（Horns）战术！

 

 

战术1——牛角进攻之高位手递手传球（Horn dribblehand off）-突破上篮

 

这一套战术适用于突破能力强的控球后卫，如果你的队伍中拥有一名风驰电掣的控球后卫，就像凯里-欧文一样，就可以在与队友完成手递手的一瞬间，杀入篮下，轻松得分。不仅如此，控卫还需要良好的传球视野，当对方的防守球员收缩形成协防之时，要及时判断场上局势，例如可以把球回传给到侧翼的队友，利用不同的方式终结进攻。而在牛角位为控卫掩护的球员，同样扮演着重要的作用，高质量的掩护可以对防守球员形成压迫和延误，脚下的站位与防守球员最好形成T字，这样才可以尽可能为突破的球员制造出空间完成得分。

 

战术2——牛角进攻之高位手递手传球（Horn dribblehand off）-掩护投篮

这套战术也是牛角进攻的衍生版本之一，它适用于拥有出色中远距离的1号位球员的球队，但是牛角位上提到侧翼掩护的那名球员，也是这套战术的关键所在，在这种情况下，掩护的球员需要在手递手完成的同时迅速对防守者的掩护，最好是正面掩护，这样才能把防守者牢牢的卡在身前，同时对收缩到罚球线的防守球员产生延误效果，为投篮的球员制造一个大空位去完成投射。

总体而言，此类型的战术最好的人员配置是：拥有一名可以投突结合的控球后卫、能够完成中远距离投射和提供高质量掩护的中锋，还有一名擅长打传切配合和投射的锋线球员。控球后卫需要在场上迅速判断牛角位两侧的防守压力来发动进攻，控卫的选择将会决定着这次战术执行的成功率，所以牛角进攻往往对1号位球员的要求会很高。另外，牛角战术虽然落位简洁明了，但是战术选择却是灵活多变，包括手递手的掩护和持球人主动与内线球员的发生掩护的配合。

 

 

当然，还有一个超级简单的战术，这个战术适用于5人制和3X3篮球的赛场，那就是骑士队卢指导的：GIVE BALL TO LEBRON（把球给勒布朗-詹姆斯）。

不过刚刚落幕的NBA总决赛告诉我们，全队跑不出战术，强如詹姆斯，也拿不到总冠军。3X3篮球赛场如是，所以还是来学学这两套基础的牛角进攻战术吧。

 

标签： 体育生活(1)
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