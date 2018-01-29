《至爱梵高·星空之谜》：梵高是一个矛盾体，本片何尝不是？

用梵高油画的形式来做一部有关梵高的动画电影？

这个想法无疑是极具创意与挑战性的！

有人居然把它实现了，这便是《至爱梵高·星空之谜》。





1、有创意

从来没人这么干过，这便是创意所在。传记片讲究的无非是两点，一是演员扮相得貌似，一颦一笑都得像，参见梅姨饰演的撒切尔夫人与奥德曼饰演的丘吉尔；二是内心世界得神似，所以现在流行的传记片剧本不一定要讲全某人的一生，截取其生命中的某个时刻更为取巧，还是参见梅姨饰演的撒切尔夫人与奥德曼饰演的丘吉尔。

动画片很难完成这两点，特别是第二点，所以我们很难看到动画形式的人物传记片，导演们知难而退。本片勉强算伪传记片，因为梵高的镜头实在是太少，还好梵高生前画了不少自画像，要不更没法露脸了。





2、有挑战性

在电脑三维动画如此受宠的当下，弄二维动画都需要极大的勇气，就更别提用手绘了。连中国的美术制片厂都很久没用水墨画之类的方式了，因为手绘实在是太费工夫了。2011年法国出品了一部以油画与水粉技法为主的全动画电影《画之国》，第一看的时候惊为天人。

而本次用油画方式，并且还得必须用梵高原画中的人物或场景，无疑是难上加难了。背景取材、人物演绎、情节铺排都得动一番脑筋，想想就觉得很有挑战性，也非常有意思。





3、剧情不如预期

编剧很取巧，并没有把梵高作为男主角，而是让他作品中的人物活了起来，并由此展开了一场调查“梵高之死”的轻悬疑片。之所以定性“轻”，是因为梵高之死史上已基本盖棺定论，勉为其难的探案、翻案再反转有些牵强与生硬。小孩子看看还可以，熟读阿加莎与东野的观众们多半会觉得案情太幼稚了。

而将一部原以为是梵高传记片的电影拍成悬疑片，这本身就会与观众的期待发生较大的反差。大家都以为即将看到的是一部反映梵高生平的励志片，讲得多半是远大的理想、困苦的经历与不懈的斗志，成片却将很多镜头对准了一个邮递员的儿子。虽然影片从侧面反映了前述的三个命题，但仍难满足观众走进影院来一次心灵之旅的美好愿望。





4、画风过于清奇

由于影片大部分必须以油画逐帧绘制完成（猜测其中也有很多画面其实是由真人演绎后滤镜转制的），成片给人的感觉有很刻意的跳帧停顿感，对于很多习惯于好莱坞CG制作流畅感十足动画的观众来说会有很强烈的陌生与突兀感。

影片并没有让最为著名的“星空”流畅的转动起来，给的镜头也不太多。其他取材虽然处处经典，但对于不具备梵高油画作品熟悉度的普通观众来说还是有些不明就里，不做足功课很难get到影片的诸多原画彩蛋。

风格化的影片不一定都能被所有人接受，这种油画的粗粝笔触与不流畅感在观影最初和最末阶段都会给人带来一种视觉痛楚，最初为视觉不适，最末为视觉忍耐极限。

我想也只有梵高的个人魅力能支撑观众以战胜这种生理的不适感。以此推论到高更、莫奈等其他画家，缺乏个人光环笼罩，估计很难再以此种方式进行呈现。所以本片这种特殊的表现形式，应该是独此一家，前无古人后无来者了。





综合来说，《至爱梵高·星空之谜》是一部形式大过内容的动画电影。有创意，但也流于形式，对于梵高的平凡与伟大均着墨甚少。叙事有新意，最适合男性少年观众，但对于其他年龄层次观众来说，略显平淡与缓慢。

对于我来说，唯一能打动我的可能就是片尾的原画解析与那首《Starry starry night》了。但我更愿意称呼它的原名《Vincent》，因为不管是故事、电影还是歌曲，没有梵高，何来“星空”呢？

星星与夜空的亿万年存在，从某种意义上来说，何尝不是为了等待它们的主人——梵高的诞生呢？这首歌、这部电影同样因他而生，只不过比他又晚了一个或两个时代，这何尝不是再一次佐证了梵高的永恒，与艺术的永恒……

在此种永恒面前，功名利禄与富贵荣华，又何足道哉？