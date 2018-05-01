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《玛丽与魔女之花》影评：宫崎骏继承人的非吉卜力作品

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2018-5-1 1:24:57

夏天快结束了,玛丽·史密斯感觉无聊的要死。没有孩子陪她玩, 而她又太笨拙了, 连帮助姨妈夏洛特做点家务都做不好。一天下午, 她遇到了两只猫, 猫儿把她带到了附近的森林里, 在那里她发现一朵从未见过的会发光的花。她拿去询问当地的园丁西伯蒂, 他告诉她, 这种花叫做夜间飞行, 女巫们求之不得。因为它能够赋予人超凡的魔法能力。玛丽的发现究竟会是她无聊烦心生活的终结, 还是她真正不幸遭遇的开始呢？

《玛丽与魔女之花》是由制片人西村义明创立的普乐卡工作室制作的第一部动画影片。由米林宏昌《借东西的小人阿莉埃蒂》和《记忆中的玛妮》的导演)执导，一些吉卜力工作室的老员工也参与了制作。《玛丽与魔女之花》根据玛丽·斯图尔特的英文小说《小扫帚》改编，也是米林宏昌第三部改编自英语小说的作品。电影于2017年7月8日在日本上映，过了将近10个月后, 终于在中国全面上映.

[玛莉与魔女之花] 香港预告片

作为吉卜力的忠粉, 我原则上很期待《玛丽与魔女之花》。迫不及待想看看新诞生的普乐卡工作室打算如何摆脱吉卜力的束缚, 为自己打造一个新品牌。结果我发现这部电影并非宣告独立, 而更像是一项意向声明。声明即使吉卜力最后没有了,普乐卡工作室依然会薪火相传, 继续制作老少咸宜的高品质动画电影。以他们所学到的经验, 创造新的体验, 与此同时也在某种程度上进行自我反思。

不用说, 看《玛丽与魔女之花》感觉就像穿上一双舒适的拖鞋。就像一双老旧的拖鞋，虽然破烂，甚至鞋底磨出了洞, 但每一步都轻松惬意，让人充满活力。尽管这种舒适的体验很常规, 但仍然总能让人感觉到清爽和新鲜。

虽然我没读过《小扫帚》, 但我真的很想亲身经历电影中呈现的历程。我喜欢玛丽的冒险旅程, 因为她在意外接触到魔法之后, 认识到了自己的长处和短处。她的能量具有感染力，再加上她的动画形象和配音演员, 使其成为一个引人入胜的儿童主角。虽然她总是陷入麻烦 , 但总能够快速摆脱困境并从错误中吸取教训。

她居住的世界融合了美丽的英国乡村和恩多学院的浮岛境界。每个背景看起来都像是从绘本中直接照搬过来的。尽管魔法学校的设定现在已经不新鲜了, 但是, 恩多学院的魔法世界却因为融入科学元素而与众不同。其中提出了魔法不是简单的无中生有，还需要能够使咒语发挥作用的物质或自然法则。而片名中所谓的魔女之花正是一种能够增强魔法的麦格芬, 更令电影里的反派们垂涎不已。所谓的反派曼布尔约克夫人迪教授可能不是那种特别吓人的坏蛋, 但他们的野心却使玛丽和她关心的人陷入了危险.当电影进入第二幕和第三幕时, 玛丽不得不连番面对超乎想象的险况。

米林宏昌拥有令人惊奇的动画视角。能够充分调动5种感官, 让观众与人物相连接。《玛丽与魔女之花》也不例外。虽然剧情中充斥着梦幻般的设定和场景, 但每场动画都以某种方式反映现实。当一个角色掉落时, 你几乎可以感觉到坠落的重量。在这部电影中, 我最喜欢的其中一幕就是开场, 展现了一个小女孩骑在扫帚上冒险逃生。这段动画花了很多镜头描绘凛冽的风和炽热的火焰。同时一直保持着快速的节奏, 以凸显人物动作的紧迫感。在一部关于女巫和魔法的电影里, 还能感受到如此切合现实的感觉，特别引人入胜。

尽管切合现实, 但仍有一些富于想象的视觉效果就像魔法一样神奇。比如曼布尔约克夫人在喷泉水中显化自己, 复杂的隐形术, 还有怪异可怕的高潮, 让人不禁挠头猜想, "他们是怎么做到的？”

显然, 所有这些成就不光归功于导演本人，还有幕后动画团队。监制稻村武志, 还有后补监制井上锐和山下明彦。只要看看这些动画师的资历, 你会惊喜地发现，他们许多人不仅参与过吉卜力的经典作品, 而且近来大量知名动画电影 (《你的名字。》《怪物之子》等)的片尾字幕中也有他们的大名。其中主要的动画师共有43人 (没错, 我数了), 都有丰富而广泛的经验, 他们协力使《玛丽与魔女之花》的每一个场景都活灵活现。甚至在看片尾字幕之前, 我们已能在动画中切实感受到了那种凝聚力。就像动画师对彼此的作品非常熟悉一样，他们清楚地知道如何协作与彼此的风格交相辉映。看到这么多独一无二的人才汇聚在一起, 创造出一部独具特色的作品, 实在是一件乐事。当然，背景设计师和负责将动画融合在一起的幕后动画师（人数众多不可计数）也有很大的功劳。

但可悲的是, 整部电影中并没有一个场景让我感到惊艳, 或者让我猝不及防的。这并不是说这部电影公式化, 只是对于一个成年人来说, 这并不是一部很有挑战性电影。不过, 节奏稳扎稳打, 有相当多的场景, 短时间内我不会忘记。

总的来说, 《玛丽与魔女之花》是一部很不错的合家欢电影, 孩子们和成年人都会喜欢。孩子们会喜欢这个拥有魔法并具有代入感的女主角, 而成年人则可以欣赏这部电影幕后的辛勤劳动成果。它不仅是到目前为止我最喜欢的米林宏昌电影 ，对于普乐卡工作室未来的项目来说也是一个出色的跳板。

标签： 动画(3355) 玛丽与魔女之花(2)

7.0 

玛丽与魔女之花 (2017)

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玛丽与魔女之花/Mary and the Witch's Flower(2017)
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