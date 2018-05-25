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笑果拔群脑洞大——《银魂》

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2018-5-25 22:08:28

 

笑果拔群脑洞大——《银魂》

**《银魂》片名Gintama (2017)，别名银魂真人版。

 

日本漫改电影。这次的剧情大纲源自2010年动画《银魂：新译红樱篇》，坂田银时要和名为“红缨”的妖刀大战一场。剧情很简单很中二，外星人坚船利炮轰开了地球大门，控制了地球，武士们纷纷反抗无果，地球人沦为二等公民，外星人在地球上作威作福。男主角坂田银时不甘心，在武士道精神的指引下，带着小伙伴们奋起反抗。

 

当然也可以说这个故事背景设置是取自日本近代史的屈辱史，日本处于德川幕府时代，1853年，美国殖民者率领舰队开进日本近海，与德川幕府签订了神奈川《日美亲善条约》，随之又是签订一系列不平等条约，日本国门在西方列强的坚船利炮下全面敞开，就像外星人在地球作威作福一样。日本国内矛盾重重，暗流涌动，抗争不断，就像坂田银时等人一样。如果拍得那么苦大仇深就不对劲了，本剧的着眼点是无节操无厘头，其他只是故事背景罢了。

 

近年来漫改片大行其道，好电影常有，而好演员不常有。好在在日本有一个万能解决办法，当找不到演员演漫改片，那就找小栗旬肯定不会错。小栗旬出演的漫改片数不胜数，偏偏他还能驾驭各种造型，还原出漫画角色该有的样子，这次他扮演坂田银时仿佛就是突破了次元限制，神形兼备。两个美女桥本环奈、长泽雅美也是突破形象，出演这部无节操的电影。当帅哥美女不顾惜形象地开始挖鼻屎时，电影就成功了一半。

 

血可流头可断，发型不能乱。影片场景、造型还原度极高，间或夹杂着几句吐槽，喜剧效果很棒。擅长小成本Cosplay的福田雄一，这次完成了漫画角色毁演员的成就，在Cosplay还原度极高的情况下，致敬了大量近代文化。片中梗数量度密度大，观影时建议不喝饮料。

 

没看过漫画的观众也可以轻松愉快的观看影片，不特别了解影片中的梗也不会怎么影响观众的喜感。如果抛开漫画元素，单就作为一部喜剧，本片也是完全合格的，继承《银魂》一贯污污的感觉，片中的喜剧元素也是自带让人无法直视的光环。毕竟导演是拍出《变态假面》的人，这次拍的电影能正经到哪儿去？

 

笑果拔群脑洞大，

罕见原著毁真人。

 

 

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标签： 喜剧(4160) 明星(2317) 日本(1912) 奇幻(1245) 动作片(1324) 华纳(400)

7.4 

银魂 (2017)

影评(19)

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银魂/Gintama(2017)
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