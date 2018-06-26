《吃货宇宙》：我们不一样，孩子们也是！

非常欢乐的一部动画片。

相较于过去国产动画片单纯的卖萌或是教育意义，本片显得更为综合，也更有创新意义。不足之处是叙事较为凌乱，部分台词较为啰嗦，人物造型还不够精美，插曲一般般……总的来说，它是一部适合在节日里观看的合家欢动画片电影。但让我疑惑的是，既然把档期放在了端午节期间，为啥粽子没当上主角啊？





从拟人化的造型来看本片似乎很像《香肠派对》，相较于前者的很黄很暴力，本片就显得很逗很天真了。不论是片首的RAP，还是接地气的面点造型，搞笑的人物特性（比如硬气的五仁月饼，戒不掉调料包的方便面等等），以及片尾的NG彩蛋，都表现出创作者的童趣与调侃。

这种电影很难脱离恶搞的路线，但恶趣味的尺度如何在“儿童可宜”与“成人不腻”之间拿捏却是件不容易的事情。毕竟两个受众群的笑点完全不同，如何同时取悦两者？心有余而政策不允许，也是摆在国内制作人面前的一大难题。









低龄的孩子们瞅着萌萌哒的造型与滑稽的动作边看边笑已经值回票价了。稍微大龄一点儿的孩子会去琢磨诸多内涵笑点里潜藏的梗儿，大人给予适度的引导与解释，会有更好的观影效果。

那么对于家长来说，是否本片就只具备单纯的陪看价值呢？其实不然，这部动画片有些潜藏的寓意，似乎是拍给家长看的。

我们追求的完美小孩就是人有我有、样样皆会的全能型小朋友，这不就变成了片中“完美星球”上标准化生产的肉丸子么？失去了个性（包括独特的优点与缺点），所谓的“完美”就变得“索然无味”。可明知如此，我们还是会送孩子们去上奥数、钢琴、舞蹈、绘画、书法、围棋以及各种体育兴趣班。为什么呢？因为产品供求方不断灌输给我们一个观点：“不能让孩子输在起跑线上！”

起跑线有那么重要么？抢跑的孩子不会过劳么？孩子们不应该承担我们成年人未能实现的梦想。他们不是肉丸子，也不是机器人，不应该在你争我夺的激烈竞争氛围里沦为父母炫耀朋友圈的资本与战利品。





每个孩子都是与众不同的，我们应该找到他们最擅长也最喜欢的那个“点”，顺应他们，引导他们去成为那个独一无二的“灵魂”。这才是我们儿时曾经的梦想，却被那该死的应试教育洗脑成为了“唯成功论”的牺牲品。我们丧失了应有的个性，湮灭在那茫茫人海，不知自己应有的位置。这是因为我们缺乏个性，被培养成为了添加了过多味精的美味“肉丸子”。这种错误不应再继续下去……

请珍惜小包子、小饺子们在成长阶段的不完美，不要抹杀他们的与众不同。终有一天，这个“完美”的世界会把他们磨成和我们一样的肉丸子，但愿他们那宝贵的个性与天真能保留得更长久些……