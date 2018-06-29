皮克斯续集动画优劣排名，《超人总动员2》只能排第二

没多少年前, 皮克斯续集电影还是很稀少的, 《玩具总动员》是唯一有续集的皮克斯电影。该工作室几乎完全专注于创造原创的新作品, 但慢慢地, 这种政策发生了变化，各种续集很自然的涌现出来。

皮克斯的电影导演开始不断对他们几年前创作的作品提出新想法, 在《赛车总动员2》被开绿灯之后, 续集的闸门彻底打开了。突然间, 所有的续集似乎都是理所当然的, 从那以后, 皮克斯每隔两年左右就定期推出一部续集 (或前传) 。

上个周末，皮克斯的第七部续集《超人总动员2》在国内上映。即使早在 2004年, 观众们就已知道这部续集总有一天会到来, 因为第一部电影最后以一个悬念结尾, 这显然是在预告下一集的冒险。但是, 直到现在, 十四年后, 这部电影才终于上映。它值得等待吗？它真有炒作的那么好吗？让我们姑且看看它与皮克斯的其他续集相比究竟如何。

7. 《赛车总动员2》

显而易见, 混乱一团的《赛车总动员2》是皮克斯最糟糕的电影。

《赛车总动员》尽管没有太大突破性，但依然是一部相当不错的电影, 闪电麦昆学会适时放慢速度, 停下来珍惜那些小事情的价值感很容易引起共鸣。但是续集却将麦昆降为配角, 让王牌接线员拉里配音的板牙成为了主角, 而且情节也照搬007电影！

从概念到执行, 《赛车总动员2》的每一个创意选择都令人费解。制作一部只有会说话的汽车角色的间谍电影已经够怪异了, 竟然还让板牙扮演007。王牌接线员拉里配音的这辆拖车在第一部电影中尚可以被观众接受, 恰恰是因为他是一个配角, 而变为主角意味着续集的情感重心落在了他的肩上, 他完全没有能力撑起这部电影。

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更可惜的是，约翰·拉斯特因为非常喜欢《赛车总动员2》的故事，拒绝了执导由他开启的《玩具总动员》三部曲的最后一部的机会。事后来看, 这可能是一个错误的选择。

6. 《赛车总动员3》

《赛车总动员》，一部本来就不应该有续集的电影, 竟然成了皮克斯除了《玩具总动员》之外的另一个三部曲, 这让很多人难以接受。

不过, 《赛车总动员3》并不是一部糟糕的电影, 甚至可以说是一部相当精彩的运动题材动画电影，基本与第一部电影的水准持平。从许多方面来说, 这其实是《赛车总动员2》应该做到的, 即深入挖掘麦昆的角色发展, 使其个人生活和职业生涯遭遇更大的冲突。

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而且这部续集的意义也比较特殊, 它使皮克斯有机会展示他们从失败中学到的东西。板牙的角色被大大削弱, 流露情感的片段给予了更多的遐想空间, 而且幽默搞笑也没有那么烦人了。

当然, 第三部还是有问题, 例如节奏欠佳，偶尔莫名其妙的创意决策——你可能依然会把这个问题归咎于曾经认为 ' 间谍 ' 是好主意的幕后主创。但影片师徒关系的中心主题很强大, 最后闪电麦昆把比赛交给克酷姐拉米雷兹非常好, 有趣地使这个系列构成了一个闭环。

5. 《玩具总动员2》

《玩具总动员2》是皮克斯的第一个续集，可以说是一个奇迹。

在第一部电影大获成功之后, 迪斯尼非常愿意制作一部直接发行 DVD 的续集, 就像他们那段时间习以为常的处理方法一样。不过幸运的是, 拉斯特和团队制作了一些令迪斯尼的高管认为值得放手一搏的东西 , 于是续集得以在影院上映。但即便如此, 在离上映仅剩一年的时间内, 这部电影的制作过程中还是面临着各种临时改写，甚至对影片彻底重做调整。

这一切的付出使这部续集的成功更加让人印象深刻。续集顺利扭转了第一部电影里的角色关系，使胡迪与大家分离，精彩地刻画了他对于被安迪遗忘或抛弃的恐惧。《玩具总动员》将胡迪塑造成了一个杞人忧天，对外来的巴斯光年担心嫉恨的荒唐角色, 而续集进一步挖掘了牛仔胡迪的无端恐惧，巴斯光年则成为了负责搞笑的滑稽角色。

这部电影还大胆添加一些新角色, 因此获得了更高的回报。像女牛仔杰茜和红心，将近二十年之后仍然是这个系列的重要组成部分。

另外，续集音乐也是亮点，'When She Loved Me' 回忆片段无疑是一段扣人心弦的经典，惹得许多成年人留下了眼泪。

4. 《怪兽大学》

这部《怪兽电力公司》前传比许多人所认为的更值得推崇。

与常见的好莱坞高校喜剧不同, 这是一部更适合小朋友的大学电影, 主角恰好是大家最喜欢的两个怪物大眼仔麦克和毛怪苏利文, 这次我们会看到他们一起既欢腾又心酸地体验大学生活。他们都怀着崇高的抱负进入大学, 但是两者其中一个必须认识到世事的艰难, 有时候事情不会按照你的计划发展。大眼仔麦克最终意识到自己成为一个惊吓专员的梦想永远不会实现, 这很现实所以狠感人。

"恐惧游戏" 的设定为影片提供了展示幽默和世界构建的机会。观众得以更深入更详细的了解大眼仔麦克和毛怪苏利文究竟发生了什么才得到了在他们第一部电影里的职位, 同时也进一步了解了怪物世界是如何运作的。这部前传罕见地利用后续的补充说明为第一部电影增加了更多层次感。

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从视觉上来说, 这部电影也是个奇迹。它标志着皮克斯第一次能够在他们的电影中使用全局照明，效果果然很出色。颜色的丰富运用, 极大增添了画面的深度, 从而使这部电影成为了当时视觉上最复杂的皮克斯电影。

3. 《海底总动员2》

从许多方面来看, 《海底总动员2》都让人觉得它注定是一个失误。

因为它遵循了与误入歧途引发争议的《赛车总动员》系列一样的玩法: 聚焦于一个由喜剧演员配音的可爱配角, 将之提升为主角。但堪称奇迹的是, 皮克斯确实凭借这部后续产品推出了一些非常特别的东西。

《海底总动员2》的真正天才之处在于成功利用了一个很容易使影片陷入困局的设定: 多莉的短期记忆丧失。有这样一个有毛病的主角可能会很快让人厌倦。但这部电影巧妙地发挥了它的优势, 使观众感受到多莉知道自己忘记东西的痛苦。影片的整个剧情都围绕着多莉拼命试图保留记忆。所以在跟随她尝试找到父母的过程中, 她的每一个失误都领观众感同身受, 当她终于找到父母时，观众的情感回报也就愈加强烈。

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《海底总动员2》的情绪催化比第一部电影更有效果, 喜剧幽默也同样如此。幽默古怪，方式独特, 如潜鸟贝基或海狮杰拉尔德等新角色尤其是搞笑亮点。

但到最后, 《海底总动员2》的成功也要归结于配音演员艾伦·德詹尼丝。相比《赛车总动员2》的王牌接线员拉里被升级为主角却不堪大用, 《海底总动员2》的艾伦·德杰尼勒斯在这里彻底放飞, 呈现了她职业生涯的最佳表现。

2. 《超人总动员2》

布拉德·伯德的这部超级英雄续集证明了十四年的等待完全值得。《超人总动员2》是一部更加有趣的电影, 动作场面也更加令人惊叹, 还有Mahyar Abousaeedi 的摄影令人叹为观止。

《超人总动员2》从第一部电影的结尾继续开始, 通过逆转超能先生和弹力女超人之间的地位来拉动剧情。这一次, 弹力女超人重新出山成为正职超级英雄, 而超能先生不得不留在家里照顾家人。很高兴看到弹力女超人独挽狂澜大显身手, 而超能先生在她离开家后试图坚守这座堡垒的拼命努力则令人捧腹不已。

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超人一家最抢戏的人要数宝宝小杰, 他与一只浣熊的遭遇战是皮克斯所有电影中最精彩的片段之一。 迈克·吉亚奇诺为这部电影创作的配乐也达到了新高度, 已经超过了被视为其职业生涯代表作的第一部电影配乐。

这部电影的故事也让布拉德·伯德得以发表一些令人难以置信的相关评论, 不仅涉及超级英雄文化, 也关于我们生活的这个世界的状态。他恰好也提供了近年最好的大片之一。

1. 《玩具总动员3》

在第二部电影上映十一年后, 《玩具总动员3》讲述了安迪准备上大学时玩具们发生的故事。一个垃圾袋的误会, 导致绝大多数玩具相信安迪要扔掉他们, 所以他们决定去一家托儿所, 认为在那里他们会被小朋友们喜爱。

作为电影史上最经典的三部曲之一的最后一部。这部续集满足了你对皮克斯电影所期待的一切: 引人入胜、扣人心弦又令人心碎。看到胡迪, 巴斯光年, 和大伙前所未有的集结在一起面对这个系列最大的反派大熊, 意想不到的激动人心。他们的越狱情节特别精彩, 期间充斥着委实恐惧和危险的惊心时刻, 特别是当大伙全体手拉手准备死在炉子里的时候。

以前曾担任过其他多部皮克斯电影的共同导演或剪辑的李·昂克瑞奇在拉斯特拒绝执导后, 坐上了这部电影的导演椅，这部续集因此反而更好了。昂克瑞奇带来了完全适合这部电影的节奏, 基调和风格的清晰感。

他最后一个镜头把一切带回从前。在安迪把玩具交给邦妮离开后, 画面转向云端， 显然回溯了第一部电影中安迪墙上的第一个镜头。这仍然是皮克斯的最佳续集。

你会如何对皮克斯续集 (和一个前传)排名？欢迎在评论中留言让我们知道。