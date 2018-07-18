《淘气大侦探》温馨提示：看完感觉脸疼实属正常

在对园艺漠不关心的人看来，花园里的装饰小矮人就像墙上的鸭子一样，是下层中产阶级才需要的东西。他们不知道，或者说不在意所以没有发现, 这些小矮人也有自己的生活。

小矮人夏洛克·糯尔摩斯直言不讳他在陶瓷世界的唯一使命就是保证伦敦所有装饰小矮人的安全。但是谁会威胁小矮人的安全呢？小偷还是收垃圾的清洁工？都不是，真正的坏蛋是莫里亚蒂馅饼店的吉祥物——莫里亚蒂。

莫里亚蒂是一个黄色的大充气娃娃, 有一种病态的幽默感。他说话像艾伦·卡尔一样夸张搞怪, 由詹米·德米特鲁配音。他和装饰小矮人不一样，是另一种想象的产物，而且有着一股疯狂的邪恶欲念, 那就是把伦敦所有后院的草坪和装饰小矮人彻底铲除干净。

这些装饰小矮人就像一家人, 琳琅满目, 令人愉悦，而且这种赏心悦目的感觉并非源于本·扎佐夫的诙谐剧本。

夏洛克 (约翰尼·德普配音) 这次陷入到了他职业生涯的标志性陷阱中, 而且似乎还不如他的胖助手华生医生 (切瓦特·埃加福特配音) 与他的万能手杖顶用。男女主角吉诺密欧(詹姆斯·麦卡沃伊配音) 和茱丽叶 (艾米莉·布朗特配音) 尽管人小力微, 依然全力以赴，以智取胜挫败了莫里亚蒂和他手下巨大石像鬼的邪恶计划。

利用电脑特效, 现在的动画电影可以无拘无束地任意发挥尝试。但是, 《淘气大侦探》并没有打破常规。它和《帕丁顿熊》一样传统, 虽然没有真实的人类角色出现, 但和那只秘鲁泰迪熊一样让人感受到了温暖和亲情。

这部动画的配音演员阵容很出色。客串演员包括迈克尔·凯恩, 玛吉·史密斯, 朱丽·沃特斯, 理查德·威尔逊, 马特·卢卡斯, 玛丽·布莱姬, 斯戴芬·莫昌特, 奥兹·奥斯朋和克斯特·弗莱彻, 看国语配音版几乎就是一种损失。

温馨提示: 离开电影院时, 你可能会感到轻度的脸部疼痛。这是由于持久的微笑造成的, 回归现实即可痊愈。

[神探福尔摩侏] 香港预告片