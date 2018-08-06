2018下半年最值得期待的5部好莱坞动画电影

今年正在成为一个动画片大年，除了迪士尼/皮克斯的《超人总动员2》目前在全球范围内的票房收入超越10亿美元，其他已经上映的动画片还包括索尼的真人动画电影《比得兔》（总票房3.5亿美元）和韦斯·安德森大受好评的独立电影《犬之岛》（全球票房近6400万美元）。

尽管上半年已经有各式各样的动画电影成为明年奥斯卡最佳动画的有力竞争者，但今年下半年仍有一系列电影参与角逐，其中包括即将于8月17日内地上映合家欢动画片《精灵旅社3：疯狂假期》，还有迪士尼的《无敌破坏王2：大闹互联网》和照明娱乐的《绿毛怪格林奇》也将于秋季登上了大银幕。

下面就来看看即将在今年下半年上映的这5部最值得期待的好莱坞动画片。

精灵旅社3：疯狂假期

索尼动画的《精灵旅社3：疯狂假期》将于8月17日与大家见面，德古拉一家人再度回归，回归角色包括：德古拉伯爵（由亚当·桑德勒配音），他的女儿梅韦斯（赛琳娜·戈麦斯）和乔纳森（安迪·萨姆伯格）。这部续集依旧由格恩迪·塔塔科夫斯基掌舵，这伙怪兽旅行团此番踏上了一场疯狂游轮之旅。

《精灵旅社》系列前两部电影在全球范围内共获得了8.316亿美元的票房。而截止目前，《精灵旅社3：疯狂假期》的全球票房已将近3亿美元，相信接下来随着影片陆续在韩国、中国、日本等亚洲市场上映，最终其总票房会再上新台阶。

[鬼灵精怪大酒店3: 怪兽旅行团] 香港预告片

无敌破坏王2：大闹互联网

《无敌破坏王2：大闹互联网》是2012年以游戏世界为背景而大受欢迎的奥斯卡提名动画《无敌破坏王》的续集，不过这次拉尔夫（约翰·C·赖利）和云妮洛普（莎拉·西尔弗曼）将冲出游戏世界进入互联网世界。

预告片已经揭晓了云妮洛普与迪士尼公主相遇的一幕喜剧场景，而且亲切地将众多迪士尼动画经典作品融入其中。许多公主的原声配音演员也将回归，包括裘蒂·班森（小美人鱼），佩吉·奥哈拉（贝儿），琳达·拉金（佳斯敏公主），阿尼卡·诺尼·罗斯（青蛙公主）和凯莉·麦克唐纳（梅莉达）。

《无敌破坏王2：大闹互联网》由里奇·摩尔（曾凭《疯狂动物城》赢得奥斯卡奖）和菲尔·约翰斯东执导 ，将于11月21日北美公映。

绿毛怪格林奇

照明娱乐的《绿毛怪格林奇》不仅仅是1966年经典电视动画《圣诞怪杰》的翻版。相反，这部电影将将讲述苏斯博士创作的标志性绿毛怪物的起源故事。格林奇由本尼迪克特·康伯巴奇配音。他的忠实小狗马克斯也将和他一起扰乱白雪皑皑的无名镇。这部电影将于11月9日北美上映。

蜘蛛侠：新纪元

哥伦比亚影业，索尼动画和漫威娱乐联合制作备受期待的《蜘蛛侠：新纪元》将漫威旗下的终极蜘蛛侠迈尔斯·莫拉莱斯带入大银幕，这个黑人蜘蛛侠由演员沙美克·摩尔配音。

这部风格化的CG电影由《乐高大电影》导演菲尔·罗德和克里斯托弗·米勒开发; 鲍勃·佩尔西凯蒂，彼得·拉姆齐和罗德尼·罗斯曼共同执导; 并且由海莉·斯坦菲尔德为女蜘蛛侠格温献声。这部电影将于12月14日北美上映。

雪怪大冒险

华纳最新雪怪题材喜剧动画《雪怪大冒险》根据小黄人创造者塞吉奥·帕布罗斯的《Yeti Tracks》（大雪怪踪迹）一书改编，由凯利·柯克帕特里克联合编剧并执导。

影片配音阵容包括查宁·塔图姆、詹姆斯·柯登 、吉娜·罗德里格兹、 赞达亚、丹尼·德维托、科曼等。这部电影将于9月28日上映。