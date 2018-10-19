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《雪怪大冒险》：探索·发现——寻找小脚怪

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2018-10-19 1:47:27


对于动画作品而言，只要能够给小朋友们传递一些诸如"保持真实的自我"的积极信息, 就值得给予一定的肯定, 这也是我评价动画电影时一直参照的标准之一。进一步来说, 如果一部动画确实传递了有价值的正面信息, 不仅孩子们喜欢, 而且还表现了一些不管成年人如何看待的现实性内容, 那你绝对不好意思只给它及格分。不过, 传递价值观也要注意适可而止, 动画工作室还需要尝试寻找其他取得成功的手段。当然, 动画片还有其他重要的信息可以教授给孩子们, 对不对？

答案当然是肯定的, 就像《雪怪大冒险》(导演凯瑞·柯克帕特里克的第三部电影, 他曾创作过诸如《飞天巨桃历险记》等多部经典动画的剧本, 这部动画则根据塞尔希奥·巴勃罗斯的原著《Yeti Tracks》（雪怪踪迹）改编), 除了传递了“保持自我”的价值观, 《雪怪大冒险》更着重探索了宗教的相似之处, 告诉观众不仅要质疑你周围的世界, 而且还要质疑那些左右你思想的人。

在冰天雪地的高山之巅，是雪怪们的家园, 雪怪们严格服从着守石村长的管理, 后者执行着许多刻在石头上的规矩, 而且据他所说, 这些石头从时间伊始就已经存在了。许多刻在石头上的内容都很荒谬, 例如声称高山之下什么也没有 (从山上往下看云雾缭绕什么也看不见, 也就是说这些高大可爱的雪怪根本山底下还有另外一个世界)。为了让太阳升起来(根据石头的示意, 这也不是太阳), 必须每天撞锣才行。他们怎么撞锣呢？像《愤怒的小鸟》一样用弹射起飞，从高处俯冲弹射，一头撞到闪亮的锣盘上, 这个负责撞锣的雪怪名叫多哥。


多哥的儿子叫做米果，由查宁·塔图姆配音，多哥觉得积极性很高的儿子已经准备好接管撞锣的职责了。一天在练习撞锣时,米果在弹射过程中因为看到雪怪女神咪琦 (赞达亚配音)跑神射偏, 导致了一系列事件, 结果他发现了一个小脚怪, 或者简单来说也就是一个人, 但是根据石头的记载，雪怪们不相信人的存在。于是米果立刻被守石村长以扰乱现状为由驱逐出村子, 这与任何质疑现任美国总统唐纳德·特朗普的人的遭遇诡异的相似。诚然, 考虑到多哥对于自己的儿子被放逐竟然漠不关心，这从叙事上来说有点牵强, 但是我们也没必要较真, 毕竟这部电影还得继续。

不管怎样,米果偶遇咪琦, 后者也希望证明小脚怪的存在, 还得到了其他雪怪的帮助, 他们甚至组成了小脚怪证据协会。而米果和咪琦之间的角色互动意在鼓励观众, 特别是那些年轻的小观众, 不要把老古板当做金科玉律, 要自己寻找答案，相信自己眼睛看到的东西, 跟随咪琦的雪怪三剑客则担当搞笑角色。特别是勒布朗·詹姆斯, 再次继续证明了, 他不应该专一打球, 因为他不仅仅是一个篮球运动员。这位NBA 明星兼政治活动家依旧完美地处理了他的每一句台词, 保证每个笑话都确实好笑：他不仅在真人表演中让人充满欢笑——正如浪漫喜剧《生活残骸》所证明的那样, 在配音工作中，他也能够达到同样的幽默效果。实际上, 他是整个电影的亮点之一。

而在人类世界, 曾经一度受欢迎的电视明星兼动物爱好者珀西 (由詹姆斯科登配音)因为可怜的收视率而陷入困境。他计划伪造发现雪怪的视频, 希望创造惊人收视率, 这与现实生活中你可以通过网络浏览的在视频节目——从新闻广播到类似主题的野生动物表演——的行为没有什么不同。正如你可能期待的那样, 尽管珀西遇到了真正的雪怪, 为动画电影带来了另一个令人耳目一新的主题, 这一次触及了如何打破沟通障碍。作为一个观众, 我们可以理解所有角色所说的台词, 但对人类来说, 雪怪说话听起来完全就是动物在尖叫, 而对雪怪来说, 人类只是在不可理喻的吱吱作响。通过一些滑稽的愚蠢场面，这两个物种逐渐了解彼此。


所有这些情节元素都切实发挥了效用：尽管故事发展可以预测到, 但依然让人享受，角色都很可爱，配音也都很精彩, 虽然整体不及皮克斯的水平, 但不可否认动画无可挑剔。公平地说, 冰天雪地的风景从始至终壮观华丽，让人耳目一新。但是, 其中最大的亮点实际上是配音演员的歌唱：这部电影中有相当多的歌曲和歌舞场面, 但由于每个配音演员的独特风格，音乐流派多种多样。赞达亚和科曼演唱的歌曲尤其突出, 前者值得奥斯卡提名, 甚至可以说赢得奥斯卡最佳歌曲已是定局。

实际上，《雪怪大冒险》所涉及的叙事深度真的有点出人意料：编剧们原本单凭两个物种相信彼此的存在只是一个疯狂神话，这个可爱的原创创意就可以以此来自我标榜, 但是他们还加入了更多绝不生硬甚至让人感同身受的生活教训。电影的缺点在于主题和角色塑造之间的权衡取舍,尽管讨人喜欢的配音演员和喜剧幽默足以缓解这一缺点。可以说,《雪怪大冒险》有大块头的大抱负, 同时也为合家欢观众提供了轻松愉快的乐趣。

[寻找小脚八] 香港预告片

标签： 雪怪大冒险(2)

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