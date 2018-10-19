《雪怪大冒险》：探索·发现——寻找小脚怪





对于动画作品而言，只要能够给小朋友们传递一些诸如"保持真实的自我"的积极信息, 就值得给予一定的肯定, 这也是我评价动画电影时一直参照的标准之一。进一步来说, 如果一部动画确实传递了有价值的正面信息, 不仅孩子们喜欢, 而且还表现了一些不管成年人如何看待的现实性内容, 那你绝对不好意思只给它及格分。不过, 传递价值观也要注意适可而止, 动画工作室还需要尝试寻找其他取得成功的手段。当然, 动画片还有其他重要的信息可以教授给孩子们, 对不对？

答案当然是肯定的, 就像《雪怪大冒险》(导演凯瑞·柯克帕特里克的第三部电影, 他曾创作过诸如《飞天巨桃历险记》等多部经典动画的剧本, 这部动画则根据塞尔希奥·巴勃罗斯的原著《Yeti Tracks》（雪怪踪迹）改编), 除了传递了“保持自我”的价值观, 《雪怪大冒险》更着重探索了宗教的相似之处, 告诉观众不仅要质疑你周围的世界, 而且还要质疑那些左右你思想的人。

在冰天雪地的高山之巅，是雪怪们的家园, 雪怪们严格服从着守石村长的管理, 后者执行着许多刻在石头上的规矩, 而且据他所说, 这些石头从时间伊始就已经存在了。许多刻在石头上的内容都很荒谬, 例如声称高山之下什么也没有 (从山上往下看云雾缭绕什么也看不见, 也就是说这些高大可爱的雪怪根本山底下还有另外一个世界)。为了让太阳升起来(根据石头的示意, 这也不是太阳), 必须每天撞锣才行。他们怎么撞锣呢？像《愤怒的小鸟》一样用弹射起飞，从高处俯冲弹射，一头撞到闪亮的锣盘上, 这个负责撞锣的雪怪名叫多哥。





多哥的儿子叫做米果，由查宁·塔图姆配音，多哥觉得积极性很高的儿子已经准备好接管撞锣的职责了。一天在练习撞锣时,米果在弹射过程中因为看到雪怪女神咪琦 (赞达亚配音)跑神射偏, 导致了一系列事件, 结果他发现了一个小脚怪, 或者简单来说也就是一个人, 但是根据石头的记载，雪怪们不相信人的存在。于是米果立刻被守石村长以扰乱现状为由驱逐出村子, 这与任何质疑现任美国总统唐纳德·特朗普的人的遭遇诡异的相似。诚然, 考虑到多哥对于自己的儿子被放逐竟然漠不关心，这从叙事上来说有点牵强, 但是我们也没必要较真, 毕竟这部电影还得继续。

不管怎样,米果偶遇咪琦, 后者也希望证明小脚怪的存在, 还得到了其他雪怪的帮助, 他们甚至组成了小脚怪证据协会。而米果和咪琦之间的角色互动意在鼓励观众, 特别是那些年轻的小观众, 不要把老古板当做金科玉律, 要自己寻找答案，相信自己眼睛看到的东西, 跟随咪琦的雪怪三剑客则担当搞笑角色。特别是勒布朗·詹姆斯, 再次继续证明了, 他不应该专一打球, 因为他不仅仅是一个篮球运动员。这位NBA 明星兼政治活动家依旧完美地处理了他的每一句台词, 保证每个笑话都确实好笑：他不仅在真人表演中让人充满欢笑——正如浪漫喜剧《生活残骸》所证明的那样, 在配音工作中，他也能够达到同样的幽默效果。实际上, 他是整个电影的亮点之一。

而在人类世界, 曾经一度受欢迎的电视明星兼动物爱好者珀西 (由詹姆斯科登配音)因为可怜的收视率而陷入困境。他计划伪造发现雪怪的视频, 希望创造惊人收视率, 这与现实生活中你可以通过网络浏览的在视频节目——从新闻广播到类似主题的野生动物表演——的行为没有什么不同。正如你可能期待的那样, 尽管珀西遇到了真正的雪怪, 为动画电影带来了另一个令人耳目一新的主题, 这一次触及了如何打破沟通障碍。作为一个观众, 我们可以理解所有角色所说的台词, 但对人类来说, 雪怪说话听起来完全就是动物在尖叫, 而对雪怪来说, 人类只是在不可理喻的吱吱作响。通过一些滑稽的愚蠢场面，这两个物种逐渐了解彼此。





所有这些情节元素都切实发挥了效用：尽管故事发展可以预测到, 但依然让人享受，角色都很可爱，配音也都很精彩, 虽然整体不及皮克斯的水平, 但不可否认动画无可挑剔。公平地说, 冰天雪地的风景从始至终壮观华丽，让人耳目一新。但是, 其中最大的亮点实际上是配音演员的歌唱：这部电影中有相当多的歌曲和歌舞场面, 但由于每个配音演员的独特风格，音乐流派多种多样。赞达亚和科曼演唱的歌曲尤其突出, 前者值得奥斯卡提名, 甚至可以说赢得奥斯卡最佳歌曲已是定局。

实际上，《雪怪大冒险》所涉及的叙事深度真的有点出人意料：编剧们原本单凭两个物种相信彼此的存在只是一个疯狂神话，这个可爱的原创创意就可以以此来自我标榜, 但是他们还加入了更多绝不生硬甚至让人感同身受的生活教训。电影的缺点在于主题和角色塑造之间的权衡取舍,尽管讨人喜欢的配音演员和喜剧幽默足以缓解这一缺点。可以说,《雪怪大冒险》有大块头的大抱负, 同时也为合家欢观众提供了轻松愉快的乐趣。