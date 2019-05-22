《企鹅公路》​：胸怀大志，少年前进吧！





日本动画片《企鹅公路》弥漫着一丝温柔的忧郁，使之与类似的奇幻冒险电影有所不同。主人公青山（北香那配音）是一个过于早熟且很有自制力的四年级小学生。面对欺凌弱小的恶霸同学或者爱管闲事的成年人，他从来不会茫然失措，总是泰然自若地说出一番观众们大概也会希望自己在学生时代能够说出的言论。

青山将他周围的世界视为一个个持续变化的科学项目，并对他感兴趣的每一件事都做了详细的记录。他卧室的门上甚至挂着一个“研究室”的牌子。他一直数着日子，迫不及待想要快快长大成为一个卓越不凡、富有魅力的成年人。与此同时，他迷恋上了一位乳房丰满的牙医助理（苍井优），而这位大姐姐则会在业余时间教他下棋。





一天早晨，青山很惊讶地看到有企鹅在他家附近的一片空地上玩耍。他认为那些是阿德利企鹅，但无法理解本应该在南极洲的它们为什么会出现在日本的郊区。为了调查这一令人困惑的现象，他拉上戴眼镜的怯懦好搭档内田（钉宫理惠配音）来帮忙。结果发现企鹅似乎与自己暗恋的大姐姐有联系，于是青山对神秘的企鹅能量进行了假设推理。

当青山和内田与滨本（潘惠美配音）——班上唯一一个下国际象棋赢了青山的女孩——共享研究课题后，却发现这个谜团变得更加令人困惑了。企鹅还与他们在附近的草地上发现的神秘球体有关。由于自尊心作祟，早慧的孩子们拒绝大人们的照料，这三个小学生整个暑假都在观察研究这个神秘球体。它似乎完全由水构成，体积大小每天都在变化。

没多久，滨本的父亲和附近大学的其他科学家发现了这个巨大的球体，他们拒绝孩子们接近那里。随着大人们对此展开研究，球体不断增长扩大，以至于有可能会淹没附近的城镇。

最终，青山和大姐姐躲避开执行疏散命令的警察，利用企鹅能源摧毁了这个球体并拯救了人们的家园。一群企鹅匪夷所思地攻击一个无定形的液体敌人的离奇视觉画面，营造出了奇妙的危险感。

虽然危机化险为夷，但结局苦乐参半：大姐姐透露她并不是真正的人类，她必须回到自己的时空中去。于是青山发誓要继续他的研究，直到找到办法将她带回来。

本片剧本改编自森见登美彦的同名小说，编剧是上田诚，他上一部编剧作品——汤浅政明导演的《春宵苦短，少女前进吧！》，同样基于森见登美彦的原著故事改编。虽然青山并不是一个普通的四年级小学生，但无疑是一个引人入胜的主人公。北香那配音表演也拿捏得很好，绝没有让这个过于早熟的男孩变得让人讨厌或者让人不舒服。

《企鹅公路》是导演石田祐康的第一部动画长片。早在2009年，他就凭借短片《文子的告白》大获赞誉，而这次他巧妙地天马行空的创作风格拓展到了长片中。尽管时长不到两个小时，但电影还是让人感觉有点长，如果结尾能够更加紧密聚焦于叙事核心，应该会大有改观。

前吉卜力美术师新井阳次郎清新而吸引人的角色设计从视觉上充实了这个故事。《企鹅公路》也是他和石田祐康创办的Colorido动画工作室的第一部动画长片。看完这样一部令人印象深刻的处女作，观众们自然会迫不及待地想要看看他们下一部作品会是什么样的了。【 电影角 】系头条号签约作者